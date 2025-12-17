Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

Що ми маємо нині?



Війна, війна, війна... І всіляка інша чортівня...



Де гроші можуть перечекати кілька десятиліть?







Україна таки ж дає деякі можливості:

* ОВДП. Три валюти.

* Нерухомості всілякі.

* Золотів накупитись.

* Ще щось? 🤔



ОВДП і справді добре працюють вже два роки.

Особливо гривневі. Особливо останній рік.

Табличка, якщо рахувати по



Спочатку, до жовтня 24р., вони ще ніби намагались вдавати ринковість (точка відліку 1.1.24р. -- після завершення землетрусу від обвальчику гривні у 23р.)

Але потім НБУ ніби порішив: “танцюють всі” -- і цілий рік так і було. Лише останні пару місяців трохи пригальмували.

Ще цікаво, що чітко видно прив`язку саме до долярів. 😳 Хоч вже майже рік Україна до долярів ніяким боком. Майже вся допомога з Європи ж(?), поки Трумп тішиться “я ні копійки не дав”... 🤦

Але, так чи інакше -- гривневі ОВДП наразі значно випереджають валютні. “Зайві” 4-5% річних у валюті (та навіть усі 10%, якщо 24р вважати фальшстартом) -- то таки неабищо. Перегнало, мабуть, навіть світову фонду як і у 2019 (бо у фонди, завдяки весняному цирку Трумпа -- приріст і досі слабенький).

Але чи довго може тривати увесь цей “атракціон небаченої щедрості” гривні?

Бо чому, напр., Сенс перезбудився, коли виводив з нього до 300тис за місяць? Почав волати про “постанову НБУ #110” і “документи про надходження на рахунки”. Які надходження? 😨 Це ж мало називатись “відходження”. 😁 Поки що взяли форму ОК, але все одно пригрозили -- “якщо все це неподобство знову буде, то йдіть реєструйтесь наново через ДіЯ”.

Отже, ОВДП -- це ризики не лише курсові/дефолтні..., а, можливо, і ліквідності -- навіть за умови збереження державності...



Нерухомості -- особисто мені їхнє майбутнє взагалі незрозуміле...

І навіть не через ракети, дрони та інші паскудства нікчемних, мерзенних сусідів.

Але ж в Україні вже 4й рік “нема кому” замінити нас у війську. То чому є надія сподіватись, що завтра-позавтру всі нерухомості не опиняться в, скажімо так, “юрисдикції мишебратьєв” з усіма витікаючими наслідками (репресії як свідомих українців, так і всіх хто навіть випадково був у СОУ, чи родичів, та й узагалі всіх-всіх -- хто матиме майна більше, аніж трушні комнезамівці, бомжі простонародною...)

Але за умови збереження державності і такої-сякої підтримки союзників -- великого обвалу не мало би бути, мабуть?



Золота цього року перейшли цікаву психолог.межу.

Їх знову легше носити, аніж папер.гроші. 😳

100$ купюрка ≈ 1грам. А грам золот вже ніби й дорожчий аніж 100$ і навіть 100€...

Європа додатково стріляє собі у ногу виводячи з обігу 500€. І що там з 200€ буде? 🤔

Лише велика маржа і думки про поточну дещо забульбашкованість курсу золот -- можуть ще стримувати тили від заміни паперу на метали? 🤔 Або хоч би заміни на якісь GLD etf-ки, якщо тримати золоти ніде, але і віра у папер.гроші слабшає...

А може не таке вже забульбашковане, бо 10тис.тонн -- це ~1трлн$ І якщо за історію людства і справді було добуто лише 218тис.тонн -- то це всього 22трлн$, що разів у 5(?) менше аніж гроші світу.

Та і за кордон простим способом можна вивозити ніби лише 10тис.валюти, але аж пів.кг металу (що нині вже аж в 5 разів дорожчий)...?

Завжди є ризик, що почнуть добувати якось мільйонами тонн з морської води, але краще вже так, аніж постапок у книзі “Мальвіль” Мерля -- там золота вже не мали ціни. А лише коні, упряж, інструменти, тварини... Сподіваймось, що не доживемось до такого.











Світ.



У світ нині без перешкод, і з комісією до 1%, можна виводити єври на Genome:

0.0% -- Райф, але лише до кінця грудня, мабуть.

0.4% -- Альянс (бо там ще і кешбек).

0.9% -- Глобус, Пумб.

1.0% -- Прив, Моно, БВР.

7 банок, тобто майже 700тис тиловикам (і підняти ліміт у Genome вище 10тис.), і від 350тис якщо у війську й не маєте доступу до банок-обмінок-барів-ресторанів-борделів...



Потім лише 0.02% переказ 5000€ на IBkr.



Акції й ETF

При купівлі акцій -- комісія від 0.05%. Перейшов з fixed на tiered, аби не платити мін.3€. Але здивувало, що коли купував на ibis2 на суму понад 3000€, то один раз вийшло 0.05% (за exus), а другий, за пару днів -- 0.055% (за sppw).



І ще буде плата за обслуговування etf.

От джеміня пише, бо на ibkr наразі чомусь вже не бачу де те TER написане:

“

Фонд (iShares) Тікер (приклад) Ринок/Стратегія TER (на рік)

iShares S&P 500 UCITS ETF SXR8/IUSA Акції США (широкий) 0.07%

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EXUA/IMEU Акції Європи (широкий) 0.12%

SPPW (0.12%) є дешевшим за IWDA (0.20%) на 0.08% на рік. На великих сумах і довгому горизонті це може бути вагомою перевагою на користь SPPW.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF IXUA Світ без США (широкий) 0.15%

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF WDEF Оборонний сектор Європи (тематичний) 0.40%

”

(шукав лише акумулючі фонди, втім вже трохи вляпався і в зафікс.прибуток -- % на залишок клята ibkr-ка нарахувала... небагато, чверть єври, менше НМДГ, але х.з. чи не треба і такий мізер подавати в податкову... 🤦



Вважатимемо, що світ (а особливо розвинений) -- це апріорі добре, але ж у які частини світу краще вкладати?

Бо я позаписував % вагу кожної частини світу для кожного купленого etf, і отримав у сумі, що на Штати у мене вже припадає менше половини... Але чи розумно це?



І от тоді пішов питати Джеміню...



Сказала, що я агресивний і важкий... Падла:

Визначте Співвідношення (Алокацію)

​Тут і криється ваш головний вибір. Класична "пасивна" алокація відображала б поточну ринкову капіталізацію (приблизно 70% США / 30% IXUA).

​Проте, ви можете вибрати інше співвідношення, залежно від ваших поглядів на ринок:

​70% США (CSPX) / 30% IXUA: Близько до пасивної алокації MSCI World.

​60% США (CSPX) / 40% IXUA: Збільшення частки неамериканських ринків, очікуючи, що вони можуть "надолужити" зростання.

​50% США (CSPX) / 50% IXUA: Агресивне збільшення частки інших ринків (це вважається "важкою" алокацією на інші ринки).







Але може і справді важкий? 🤔

Вже чотири роки майже не ходив у гори і не зганяв жирок... 😒



Перепитав ще раз, яка країна зможе не здохнути у майбутті, то воно насипало купу невиразної інфо:





》в акції яких країн безпечніше вкладати у 2026, з урахуванням безпекових ризиків небажання багатих людей розвинутих країн воювати за свої країни..?





“

Питання інвестування в акції з урахуванням геополітичних ризиків та соціальних факторів (небажання воювати) є складним, але важливим для формування портфеля.

​Оцінюючи, в акції яких країн безпечніше вкладати у 2026 році, слід звертати увагу на країни, що традиційно вважаються «тихими гаванями» з низькими геополітичними ризиками та сильними економічними засадами.

​🛡️ Країни з потенційно нижчими ризиками

​З огляду на пошукові дані про безпечні напрямки та загальновизнані інвестиційні орієнтири, до таких країн часто відносять:

Швейцарія 🇨🇭: Історично нейтральна країна з потужною та стабільною фінансовою системою. Її акції (наприклад, у фармацевтиці, фінансовому секторі) часто розглядаються як захисні активи.

​Скандинавські країни (наприклад, Норвегія, Швеція) 🇳🇴🇸🇪: Відомі політичною стабільністю, високим рівнем життя та розвиненою економікою. Хоча вони є членами НАТО або тісно співпрацюють з Альянсом, їх географічне положення та високий рівень соціальної злагоди можуть знижувати внутрішні соціальні ризики, пов'язані з "небажанням воювати".

​Австралія 🇦🇺 та Нова Зеландія 🇳🇿: Географічна віддаленість від основних гарячих точок та стабільна демократія роблять їх привабливими. Хоча вони є союзниками США, їх участь у потенційних військових конфліктах зазвичай є менш прямою, ніж у європейських країн.

​Канада 🇨🇦: Політична стабільність, сильні економічні зв'язки зі США та відносно менша військова роль у світових конфліктах, порівняно з деякими іншими країнами G7.

​Японія 🇯🇵: Незважаючи на географічну близькість до регіональних напружень, це економічний гігант з унікальними інвестиційними можливостями та відносно обмеженою військовою активністю поза самообороною.

​🔑 Вплив соціальних та геополітичних ризиків

​Виділений Вами фактор «небажання багатих людей розвинутих країн воювати» може інтерпретуватися як ризик, що:

​Геополітичні конфлікти можуть бути менш імовірними у формі прямих "великих війн", або

​Держави можуть покладатися на високотехнологічні військові рішення, приватні військові компанії, або економічний/санкційний тиск, замість масової мобілізації, щоб уникнути внутрішнього соціального невдоволення.

​Нестабільність може виявлятися у формі внутрішніх соціальних конфліктів, протестів, економічної нерівності, або кіберзагроз, а не класичної війни.

​Якщо ця тенденція посилиться, то інвестиції можуть бути більш безпечними в акції компаній, які:

​Надають послуги для "життя вдома" (технології для віддаленої роботи, розваги, електронна комерція).

​Працюють у сферах, захищених від прямої військової дії (наприклад, біотехнології, деякі IT-сектори).

​Займаються виробництвом "захисних" активів (наприклад, золото, інфраструктура, енергетика).

​💡 Загальні інвестиційні стратегії в умовах ризику

​З урахуванням підвищеної невизначеності на світовій арені, найбезпечнішим підходом є диверсифікація:

​Диверсифікація за країнами: Не кладіть усі яйця в один кошик; розподіліть інвестиції між кількома стабільними регіонами.

​Диверсифікація за активами: Розгляньте інвестиції, що традиційно вважаються безпечними активами (золото, деякі суверенні облігації, нерухомість у стабільних регіонах) на додаток до акцій.

​Секторна диверсифікація: Вкладайте в компанії, які демонструють стійкість до економічних спадів та геополітичних потрясінь (наприклад, охорона здоров'я, комунальні послуги, оборонний сектор у країнах з високими військовими витратами).

​Важливо: Прогнозування на 2026 рік містить високий ступінь невизначеності. Ця інформація не є індивідуальною інвестиційною порадою, і перед прийняттям будь-яких рішень необхідно проконсультуватися з фінансовим радником.

​Чи бажаєте Ви, щоб я провів пошук щодо конкретних галузей у цих «безпечних» країнах, які можуть бути стійкими до геополітичних ризиків?







Але це трошки схоже на галюцинації... 😒

Що скажете, панове фінансові радники?



От яка, справді, Швейцарія, якби путлєризм увірвався у Європу? То ж не німці -- які шанси, що ця скажена звірота зупиниться перед якимось там нейтралітетом? 🤔

А Норвегія з сухопут.кордоном до московії і жирним життям населення?

А Японія, яка фактично у фокусі лінзи найзвіротнішої тріади в історії людства (московія-китаянщина-кндр, причому кндр може і ядерку кинути, бо у неї “є справка, шо вона больная на всю голову, і їй все можна...” 🤦)



Можливо, варто, все-таки, фокусуватись більше на фонд.ринку США? В т.ч. і на його GLD індексах зі сховищами в самих США?

Виходячи з ідеї, що у суч світі мають значення (крім двох прекрасних океанів) передусім витрати на оборону? 🤔

І от ЄС не вражає чомусь у цьому питанні:

“

Показник Значення (орієнтовно на 2024 р.)

Сумарні оборонні витрати країн ЄС понад €290 млрд

Кількість країн НАТО (в ЄС), що витрачають 2%+ ВВП 23 з 32 (більшість членів ЄС)

Зростання порівняно з 2023 роком ~10-15%

”

(Джеміня)



Їм війна вже стукала в двері, а у них витрати втричі менші аніж у США... 😳🙀😱 А нові дані навіть шукати страшно було, і недарма...:

“

Європейський Союз (27 країн): Прогнозовані витрати на 2025 рік становлять приблизно 381–392 млрд євро. Для порівняння, у 2024 році ця сума складала 343 млрд євро.

”

Цілих 50мільярдиків додали...

Це вже премія Дарвіна, чи її вручать “трішечки папізже?” 🤦

Та й графік фонду wdef (Оборонний сектор Європи(!), на хвилиночку) показовий:



І це ще не видно сьогоднішнього незрозумілого обвалику...

Аж понад три млрд зібрали за майже повний рік... Це десь так “аж” по 6€ з кожного жителя. З мене набагато більше... 😒

Чому і досі не 300млрд замість 3+? Чому і досі у кожному містечку не працюють цехи збирання дронів? Хай навіть десятки мільйонів дронів швидко зметуть нечисть кудись за Урал і закінчать війну -- вони ж і далі можуть бути корисні (в с.г. і промисловості).

То яке може бути виправдання такій загальмованості Європи? 🤔



От часто від багатьох чую критику “Трумп такий, Трумп сякий...”

Але який він має бути? Коли бачить, що США витрачає на оборону втричі більше аніж Європа, у якої ще і населення ~1.5х, і війна вже гупає рогами їй в двері?

Якими іншими копняками він мав би змусити всю ту Європу отямитись? 🤔









І прогноз на 26р. від Компана Майже вся допомога з Європи ж(?), поки Трумп тішиться “я ні копійки не дав”... 🤦Але, так чи інакше -- гривневі ОВДП наразі значно випереджають валютні. “Зайві” 4-5% річних у валюті (та навіть усі 10%, якщо 24р вважати фальшстартом) -- то таки неабищо. Перегнало, мабуть, навіть світову фонду як і у 2019 (бо у фонди, завдяки весняному цирку Трумпа -- приріст і досі слабенький).Але чи довго може тривати увесь цей “атракціон небаченої щедрості” гривні? Прогноз на десятиліття. 😂😹 Бо чому, напр., Сенс перезбудився, коли виводив з нього до 300тис за місяць? Почав волати про “постанову НБУ #110” і “документи про надходження на рахунки”. Які надходження? 😨 Це ж мало називатись “відходження”. 😁 Поки що взяли форму ОК, але все одно пригрозили -- “якщо все це неподобство знову буде, то йдіть реєструйтесь наново через ДіЯ”.Отже, ОВДП -- це ризики не лише курсові/дефолтні..., а, можливо, і ліквідності -- навіть за умови збереження державності...-- особисто мені їхнє майбутнє взагалі незрозуміле...І навіть не через ракети, дрони та інші паскудства нікчемних, мерзенних сусідів.Але ж в Україні вже 4й рік “нема кому” замінити нас у війську. То чому є надія сподіватись, що завтра-позавтру всі нерухомості не опиняться в, скажімо так, “юрисдикції мишебратьєв” з усіма витікаючими наслідками (репресії як свідомих українців, так і всіх хто навіть випадково був у СОУ, чи родичів, та й узагалі всіх-всіх -- хто матиме майна більше, аніж трушні комнезамівці, бомжі простонародною...)Але за умови збереження державності і такої-сякої підтримки союзників -- великого обвалу не мало би бути, мабуть?цього року перейшли цікаву психолог.межу.Їх знову легше носити, аніж папер.гроші. 😳100$ купюрка ≈ 1грам. А грам золот вже ніби й дорожчий аніж 100$ і навіть 100€...Європа додатково стріляє собі у ногу виводячи з обігу 500€. І що там з 200€ буде? 🤔Лише велика маржа і думки про поточну дещо забульбашкованість курсу золот -- можуть ще стримувати тили від заміни паперу на метали? 🤔 Або хоч би заміни на якісь GLD etf-ки, якщо тримати золоти ніде, але і віра у папер.гроші слабшає...А може не таке вже забульбашковане, бо 10тис.тонн -- це ~1трлн$ І якщо за історію людства і справді було добуто лише 218тис.тонн -- то це всього 22трлн$, що разів у 5(?) менше аніж гроші світу.Та і за кордон простим способом можна вивозити ніби лише 10тис.валюти, але аж пів.кг металу (що нині вже аж в 5 разів дорожчий)...?Завжди є ризик, що почнуть добувати якось мільйонами тонн з морської води, але краще вже так, аніж постапок у книзі “Мальвіль” Мерля -- там золота вже не мали ціни. А лише коні, упряж, інструменти, тварини... Сподіваймось, що не доживемось до такого.У світ нині без перешкод, і з комісією до 1%, можна виводити єври на Genome:0.0% -- Райф, але лише до кінця грудня, мабуть.0.4% -- Альянс (бо там ще і кешбек).0.9% -- Глобус, Пумб.1.0% -- Прив, Моно, БВР.7 банок, тобто майже 700тис тиловикам (і підняти ліміт у Genome вище 10тис.), і від 350тис якщо у війську й не маєте доступу до банок-обмінок-барів-ресторанів-борделів...Потім лише 0.02% переказ 5000€ на IBkr.При купівлі акцій -- комісія від 0.05%. Перейшов з fixed на tiered, аби не платити мін.3€. Але здивувало, що коли купував на ibis2 на суму понад 3000€, то один раз вийшло 0.05% (за exus), а другий, за пару днів -- 0.055% (за sppw).І ще буде плата за обслуговування etf.От джеміня пише, бо на ibkr наразі чомусь вже не бачу де те TER написане:Фонд (iShares) Тікер (приклад) Ринок/Стратегія TER (на рік)iShares S&P 500 UCITS ETF SXR8/IUSA Акції США (широкий) 0.07%iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EXUA/IMEU Акції Європи (широкий) 0.12%SPPW (0.12%) є дешевшим за IWDA (0.20%) на 0.08% на рік. На великих сумах і довгому горизонті це може бути вагомою перевагою на користь SPPW.iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF IXUA Світ без США (широкий) 0.15%WisdomTree Europe Defence UCITS ETF WDEF Оборонний сектор Європи (тематичний) 0.40%(шукав лише акумулючі фонди, втім вже трохи вляпався і в зафікс.прибуток -- % на залишок клята ibkr-ка нарахувала... небагато, чверть єври, менше НМДГ, але х.з. чи не треба і такий мізер подавати в податкову... 🤦Вважатимемо, що світ (а особливо розвинений) -- це апріорі добре, але жБо я позаписував % вагу кожної частини світу для кожного купленого etf, і отримав у сумі, що на Штати у мене вже припадає менше половини... Але чи розумно це?І от тоді пішов питати Джеміню...Сказала, що я агресивний і важкий... Падла:Але може і справді важкий? 🤔Вже чотири роки майже не ходив у гори і не зганяв жирок... 😒Перепитав ще раз, яка країна зможе не здохнути у майбутті, то воно насипало купу невиразної інфо:Але це трошки схоже на галюцинації... 😒Що скажете, панове фінансові радники?От яка, справді, Швейцарія, якби путлєризм увірвався у Європу? То ж не німці -- які шанси, що ця скажена звірота зупиниться перед якимось там нейтралітетом? 🤔А Норвегія з сухопут.кордоном до московії і жирним життям населення?А Японія, яка фактично у фокусі лінзи найзвіротнішої тріади в історії людства (московія-китаянщина-кндр, причому кндр може і ядерку кинути, бо у неї “є справка, шо вона больная на всю голову, і їй все можна...” 🤦)В т.ч. і на його GLD індексах зі сховищами в самих США?Виходячи з ідеї, що у суч світі мають значення (крім двох прекрасних океанів)І от ЄС не вражає чомусь у цьому питанні:Показник Значення (орієнтовно на 2024 р.)понад €290 млрдКількість країн НАТО (в ЄС), що витрачають 2%+ ВВП 23 з 32 (більшість членів ЄС)Зростання порівняно з 2023 роком ~10-15%(Джеміня)Їм війна вже стукала в двері, а у них витрати втричі менші аніж у США... 😳🙀😱 А нові дані навіть шукати страшно було, і недарма...:Європейський Союз (27 країн): Прогнозовані витрати на 2025 рік становлять приблизно 381–392 млрд євро. Для порівняння, у 2024 році ця сума складала 343 млрд євро.Цілих 50мільярдиків додали...Це вже премія Дарвіна, чи її вручать “трішечки папізже?” 🤦Та й графік фонду wdef (Оборонний сектор Європи(!), на хвилиночку) показовий:І це ще не видно сьогоднішнього незрозумілого обвалику...Аж понад три млрд зібрали за майже повний рік... Це десь так “аж” по 6€ з кожного жителя. З мене набагато більше... 😒Чому і досі не 300млрд замість 3+? Чому і досі у кожному містечку не працюють цехи збирання дронів? Хай навіть десятки мільйонів дронів швидко зметуть нечисть кудись за Урал і закінчать війну -- вони ж і далі можуть бути корисні (в с.г. і промисловості).То яке може бути виправдання такій загальмованості Європи? 🤔От часто від багатьох чую критику “Трумп такий, Трумп сякий...”Але який він має бути? Якими іншими копняками він мав би змусити всю ту Європу отямитись? 🤔

Повідомлень: 2670 З нами з: 24.08.10 Подякував: 120 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 гру, 2025 09:40 на рахунках українських та закордонних здебільшого швейцарські франки

з ETF останнім часом зацікавився вангардом - енергетичним VDE та технологічним VT

з PLTR кажуть все буде добре

за географію не скажу, схоже у Європи помилки на рівні генетики

путлеризм якщо вирветься у європу, всеж-таки буде зупинений Штатами не західніше лінії Тріест-Берлін-Копенгаген. скоріше за все обмежеться "м'якою силою" у православних країнах бувшої сфрю та Болгарії і нагнітанням у "прибалтиці"

Повідомлень: 4924 З нами з: 13.06.20 Подякував: 425 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 гру, 2025 10:06 Он заявил шо через три дня. да???????????? закончит войну,воно х...

чмо купленное ху йл м ?

це проститутка

чмо купленное ху йл м ?

це проститутка

Повідомлень: 4101 З нами з: 23.05.14 Подякував: 627 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 гру, 2025 10:08 Bobua



ну ви бачите , так ?

про які інвестперспективи України може йти мова

дякую за посилання



РИНОК НЕРУХОМОСТІ В КИЄВІ ТА НА ЗАХОДІ УКРАЇНІ, як би дивно це не було, цього року трохи підріс. Чому дивно? Тому що, на мій погляд, неможливо поєднати воєдино розквіт ринку нерухомості з жахами війни, жахливою демографічною кризою та (напів-) розпадом економіки. Але з іншого боку, всім відомо, що у України — свій власний шлях, який не завжди вдається пояснити класичними економічним закономірностями. Є дине пояснення минулорічного зростання, яке мені здається логічним — це гігантські обсяги вкраденої допомоги, які замість фронту були інвестовані в холодний бетон та цеглу українських об'єктів нерухомості. Що ж, «у всякого своя доля і свій шлях широкий»…

Повідомлень: 5058 З нами з: 18.12.08 Подякував: 371 раз. Подякували: 399 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Диверсификация на несколько десятилетий может быть только одна -диверсификация между золотом и серебром, ну может для эстетов- платина. Остальное в Украине да еще на такой временной промежуток - всерьез вообще не имеет смысл даже рассматривать.

