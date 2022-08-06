Додано: П'ят 05 гру, 2025 20:10

...Зверніть увагу, що ви станете щасливим власником цієї нерухомості в день підписання акта в нотаріальній конторі, але ви отримаєте повне володіння лише після того, як жінка відмовиться від свого права користування та проживання.

що не потребує ремонту,

Сьогодні передивлявся із цікавості та для "настрою" сайт оголошень про продаж приватних будинків на на півдні Франції: рано рік тому я допомагава нашим українцям - разом із французькими друзями - обрати щось "для себе".Тоді - це жовтень-листопад 2024 року - ми намацали із великого вибору 4 реально цікавих об"єкта для інвестицій.Всі об"єкти - приватні оселі із значними ділянками землі від 30 до 50 соток - і це не город під картоплю (тут таког взагалі немає, а більш-менш доглянути парки з газонами).На що ми звертали увагу:- перший критерій - це знамените на цьому форум "ЛЛЛ": хороша локація, природні смаколики (парк+ліс+озеро+річка), близька відстань до величезних супермаркетів та місць розваг., а НЕ квартира в шпаківні. Найкраще так, щоби "мої очі вас не бачили"!Тут є саме таке: на відстані в 10-15 км мінімум 2 старовинних палаци, мінімум 3 церкви романського періоду, мінімум 3 річки, та мінімум одне загальнодоступне озеро.- звісно, щоби риба ловилася. Ось моє фото з рибалки:- ну і ціна не на останньбому місці, бо є тут в продажу об"єкти ціною в 980 000....1 400 000 євро.Це не наш стиль!Скажу що ті об"єкти, які ми дивилися тоді - рік тому - всі продано!Звісно: цікаво б було дізнатися, на скільки ціна продажу співала за "хотєлками" - але то вже таємниця Покупця та Продавця.Орієнтиром можуть бути такі цифри: рік тому 200 000....250 000 євро.Зараз 250 000...350 000 євро.Так ось сьогодні натрапив на незвичну ціну: приватний будинок з трьома спальнями житловою площею в 160 кв. м - всього(!!!!!!!!!!!!!!!!).Перша думка: помилка в оголошення, там не вистачає в кінці одного нуля.Потім почав ретельно вивчати та дізнався, що таке "".Раніше щось таке чув, але щоби ось так - промо відразу та докладно - вперше.Мені здалося, що буде цікаво.Я нижче наведу цифри з так званої "одеської єврейської арифметики".Дивимося та читаємо оголошення:Текст:красивого 7-кімнатного таунхауса (житлова площа 160 кв. м) із земельною ділянкою площею 311 кв. м, на якому наразі проживаєрічна жінка.Розташований у центрі міста Вік-Фезенсак (32190). Тут мирно живе місто з населенням 3600 мешканців, ідеально розташоване поблизу міст Ланнепакс, Демю та Ош (22 км).Вік-Фезенсак – це дуже динамічне місто, де щороку проводяться численні культурні заходи та фестивалі. Щорічно у вихідні дні П'ятидесятниці проводиться Фестиваль Святого Духа, який приваблює близько 45 000 гуляк у цьому жвавому місті. Кінець липня: Фестиваль сальси та латиноамериканських танців. Кінець вересня: День Святого Матвія, сільське свято з танцями та розвагами.Цей старий двоповерховий будинок,на першому поверсі складається з вхідного холу, вітальні з гарним каміном, спальні, туалету, душової кімнати, кухні, комори та чудової тераси з південною орієнтацією.Нагорі є сходовий майданчик, душова кімната, чотири великі спальні та вихід на горище. Житлова площа становить приблизно 166 м².На рівень саду можна потрапити через кухню, яка веде до кількох складських приміщень та закритого ландшафтного саду.Річка Оссе протікає вздовж дальнього кінця ділянки. У будинку є центральне опалення на мазуті, вікна з подвійним склопакетом, і ремонт не потрібен.Початковий внесок становить €69 200,00,Реєстраційні збори становлять приблизно €10 800,00"(кінець цитат)Додам від себе: в місті є не тільки купа банків та страхових компаній але і справжня Арена для проведення боїв биків з тореадорами (!!)Беремо в руки калькулятор:- превинний внесок складатиме 69200+10800=80 000 євро.- ці гроші вносяться на рухнок нотаріуса. Не продавця. Рієлтор отримає свою премію НЕ від вас, а від продавця. Я здивувався, отримавши зараз "круглу" суму в 80 000 євро. Гадаю премія ріелтора від Продавця складатиме не більше 4 200 євро.- власниці зараз 89 років! Нехай не хворіє!- в рік вона хоче отримувати собі пенсію 765х12=9 180 євро.Скажу за моим досвідом: бабуся нічого особливого не вимагає: у Франції людина з 765 євро на місяць - маючи власне житло - може досить спокійно/пристойно жити. Найбільші витрати - на опалення будинка - в неї котел на ДП - гадаю, не більше 1 000 євро на рік. В цілому клімат тут як в Криму - морозів та снігу практично НЕ буває.- бабуся нехай не хворіє та проживе ще не менше 10 років - за ці 10 рокі отримає віл інвестора 9180х10=91 800 євро. Непогані гроші.- якщо спробувати вгадати неймовірне - то мабуть через 10 років бабуся захоче жити в притулку для поважних на вік ліюдей.- саме тоді інветсоар стане власником - витративши орієнтовно 80000+91800=171 800 євро.Скажу вам точно: переплати НЕ БУДЕ.Виграш може бути:а) цікава інвестиція в нерухомість в Європі;б) поступова сплата (теоретично як в кредит але без банківських відсотків);в) через 10 років ця нерухомість теоритичноНічого не рекламую. нікого не умовляю. Мені просто було цікаво подивитися, що воно таке "довічний ануїтет".Але при певних обставинах може бути ДОСИТЬ цікавим: вклав 70 000 євро - сидиш десь вдома дуже далеко та чекаєш рік, три, п"ять, десять років - виграшу в лотерею...Ех, що так сьогодні 70 000 євро- копійки...То 10-15 років тому були гроші....