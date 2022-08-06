Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Середземноморське узбережжя Туреччини: літній сезон 2025 закрито!
Вчора ввечері від причалів порту в Анталії відійшло круїзне судно. Туристи погуляли - як і я - чудовою набережною та відплили на судні в свої країни. Сезон закрито: - якщо в понеділок 24 листопада ще плавали в морі, то у вівторок 25 листопада в моря вже не плавав ніхто; - температура води в морі різко впала: на сьогодні - 26 листопада 2025 - це 21,9 градуси, а ще тиждень тому було +22,6... - дві попередні ночі в Анталії - суттєві дощі та зливи... - на тиждень наперед прогнозують дощову погоду з температурою 17...19 градусів вдень...
Але не все так погано: в грудні-січні-лютому вдень в основному буде сонячно до +16. До такої ж температури (+16) поступово впаде температура води в Середземному морі). Взимку - крім відвідувань каньйонів та водоспадів люди будуть відвідувати гірськолижні центри - їх тут неподалік аж 3: Saklikent Ski Centre (всього 43 км від Анталії), Davraz Ski Centre (150 км від Анталії), Kayserі-Erciyes Ski Centre (620 км від Анталії). Останній самий "крутий" та самий розвинений, зручно дістатися літаком: переліт в один бік з Анталії 1500 гривень/лір. Вже оголошено ціни на Ski-pass: реально смішні ціни, бо квіток на 50 підйомів - 4 000 гривень/лір. Не на день, а лижнику "середньої руки" може вистачити і на тиждень: шикарні довгі траси з висоти в 3 700 м (!!!) над рівнем моря...
Я в четвер зранку відлітаю з Анталії... ще не знаю, коли повернусь, можливо, в березні або в квітні…Мої гарячі вітання горе-великегоре-хВахівцям, які часто-густо розповідали бздуру, що я торгую по всіх країнах світу "Запасними аеродромами" в Анталії...
Ключі від квартири залишив голові ОСББ з дозволом оселитися - за потреби - приятелям: в одних був "приліт" позавчора (повибивало в будинку всі вікна та двері), а в інших була жахливою остання ніч (в Запоріжжі)...
Чому вирішили не робити за прикладом співвітчизників із діаспори та й не здати її до квітня, перетворивши на актив?
Сьогодні передивлявся із цікавості та для "настрою" сайт оголошень про продаж приватних будинків на на півдні Франції: рано рік тому я допомагава нашим українцям - разом із французькими друзями - обрати щось "для себе". Тоді - це жовтень-листопад 2024 року - ми намацали із великого вибору 4 реально цікавих об"єкта для інвестицій. Всі об"єкти - приватні оселі із значними ділянками землі від 30 до 50 соток - і це не город під картоплю (тут таког взагалі немає, а більш-менш доглянути парки з газонами).
На що ми звертали увагу: - перший критерій - це знамените на цьому форум "ЛЛЛ": хороша локація, природні смаколики (парк+ліс+озеро+річка), близька відстань до величезних супермаркетів та місць розваг. - саме приватне оселя, а НЕ квартира в шпаківні. Найкраще так, щоби "мої очі вас не бачили"! Тут є саме таке: на відстані в 10-15 км мінімум 2 старовинних палаци, мінімум 3 церкви романського періоду, мінімум 3 річки, та мінімум одне загальнодоступне озеро. - звісно, щоби риба ловилася. Ось моє фото з рибалки: - ну і ціна не на останньбому місці, бо є тут в продажу об"єкти ціною в 980 000....1 400 000 євро. Це не наш стиль! Скажу що ті об"єкти, які ми дивилися тоді - рік тому - всі продано! Звісно: цікаво б було дізнатися, на скільки ціна продажу співала за "хотєлками" - але то вже таємниця Покупця та Продавця. Орієнтиром можуть бути такі цифри: рік тому 200 000....250 000 євро. Зараз 250 000...350 000 євро.
Так ось сьогодні натрапив на незвичну ціну: приватний будинок з трьома спальнями житловою площею в 160 кв. м - всього 69 200 євро (!!!!!!!!!!!!!!!!).
Перша думка: помилка в оголошення, там не вистачає в кінці одного нуля. Потім почав ретельно вивчати та дізнався, що таке "пожжиттєвий аннуітет". Раніше щось таке чув, але щоби ось так - промо відразу та докладно - вперше. Мені здалося, що буде цікаво. Я нижче наведу цифри з так званої "одеської єврейської арифметики".
Дивимося та читаємо оголошення: https://www.leboncoin.fr/ad/ventes_immo ... 3024940175 Текст: "Продаж за довічним ануїтетом красивого 7-кімнатного таунхауса (житлова площа 160 кв. м) із земельною ділянкою площею 311 кв. м, на якому наразі проживає 89-річна жінка. Розташований у центрі міста Вік-Фезенсак (32190). Тут мирно живе місто з населенням 3600 мешканців, ідеально розташоване поблизу міст Ланнепакс, Демю та Ош (22 км).
...Зверніть увагу, що ви станете щасливим власником цієї нерухомості в день підписання акта в нотаріальній конторі, але ви отримаєте повне володіння лише після того, як жінка відмовиться від свого права користування та проживання.
Вік-Фезенсак – це дуже динамічне місто, де щороку проводяться численні культурні заходи та фестивалі. Щорічно у вихідні дні П'ятидесятниці проводиться Фестиваль Святого Духа, який приваблює близько 45 000 гуляк у цьому жвавому місті. Кінець липня: Фестиваль сальси та латиноамериканських танців. Кінець вересня: День Святого Матвія, сільське свято з танцями та розвагами.
Цей старий двоповерховий будинок, що не потребує ремонту, на першому поверсі складається з вхідного холу, вітальні з гарним каміном, спальні, туалету, душової кімнати, кухні, комори та чудової тераси з південною орієнтацією. Нагорі є сходовий майданчик, душова кімната, чотири великі спальні та вихід на горище. Житлова площа становить приблизно 166 м². На рівень саду можна потрапити через кухню, яка веде до кількох складських приміщень та закритого ландшафтного саду. Річка Оссе протікає вздовж дальнього кінця ділянки. У будинку є центральне опалення на мазуті, вікна з подвійним склопакетом, і ремонт не потрібен.
Початковий внесок становить €69 200,00, а щомісячна орендна плата – €765,00. Реєстраційні збори становлять приблизно €10 800,00" (кінець цитат)
Додам від себе: в місті є не тільки купа банків та страхових компаній але і справжня Арена для проведення боїв биків з тореадорами (!!)
Беремо в руки калькулятор: - превинний внесок складатиме 69200+10800=80 000 євро. - ці гроші вносяться на рухнок нотаріуса. Не продавця. Рієлтор отримає свою премію НЕ від вас, а від продавця. Я здивувався, отримавши зараз "круглу" суму в 80 000 євро. Гадаю премія ріелтора від Продавця складатиме не більше 4 200 євро. - власниці зараз 89 років! Нехай не хворіє! - в рік вона хоче отримувати собі пенсію 765х12=9 180 євро. Скажу за моим досвідом: бабуся нічого особливого не вимагає: у Франції людина з 765 євро на місяць - маючи власне житло - може досить спокійно/пристойно жити. Найбільші витрати - на опалення будинка - в неї котел на ДП - гадаю, не більше 1 000 євро на рік. В цілому клімат тут як в Криму - морозів та снігу практично НЕ буває. - бабуся нехай не хворіє та проживе ще не менше 10 років - за ці 10 рокі отримає віл інвестора 9180х10=91 800 євро. Непогані гроші. - якщо спробувати вгадати неймовірне - то мабуть через 10 років бабуся захоче жити в притулку для поважних на вік ліюдей. - саме тоді інветсоар стане власником - витративши орієнтовно 80000+91800=171 800 євро. Скажу вам точно: переплати НЕ БУДЕ. Виграш може бути: а) цікава інвестиція в нерухомість в Європі; б) поступова сплата (теоретично як в кредит але без банківських відсотків); в) через 10 років ця нерухомість теоритично буде вартувати вдвічі більше...
P.S. Нічого не рекламую. нікого не умовляю. Мені просто було цікаво подивитися, що воно таке "довічний ануїтет". Але при певних обставинах може бути ДОСИТЬ цікавим: вклав 70 000 євро - сидиш десь вдома дуже далеко та чекаєш рік, три, п"ять, десять років - виграшу в лотерею... Ех, що так сьогодні 70 000 євро- копійки... То 10-15 років тому були гроші....
Якщо це комусь цікаво, для риболовлі у Франції потрібна carte de pêche, можна придбать онлайн, якщо на день, то це десь біля 16 ойро. Якщо так здуру заявитись на озеро, то з високою вирогідністю заштрахерять.
Інвестиції у стару нерухомість схоже нікому не цікаві.
О! Дякуємо за вашу увагу до гілки про інвестиції в нерухомість да кордоном. Ми тут обговорювали різні варіанти інвестицій: Польщя, Туреччина, США, Албанія, Чорногорія, Франція, інші країни - навіть Нікарагуа та Парагвай. Часи ж такі: особливі… люди шукають безпечний пристанок…
Тому поділіться власним досвідом: в яке таке НОВЕ саме ви інвестували. Яка особливість інвестиції, де саме. Яка ціна та особливості. Ваш досвід буде неоціненним. Чекаємо.
В цьому році - ювілей: 5 років! Рівно 5 років тому я сформулював "Три закони akurt'a" щодо інвестиції в закордонну нерухомість. Вони були оприлюдненні на цьому форуму та жваво обговорювалися. Не я винний в тому, що для декого ці закони виявилися порожнім звуком та цей "декого" не забезпечив "запасний аеродром" за копійчані гроші для себе, коханого; для батьків, коханих; для дітей, коханих... Ось вони:
1) Усі ВЖЕ хочуть до Анталії. Всі Іспанії та інші, та інші - викреслені зі списку назавжди. 2) Усі, хто може – переїжджають до Анталії. 3) Усі, у кого вистачає грошей – або вже купили квартиру в Анталії, або неминуче її куплять.
Час та історія підтвердили дію законів: dura Lex, sed Lex...
За підсумками листопада 2025 року українці побили громадян Німеччини в конкурсі "Хто купить більше всіх квартир на всесвітньовідомому курорті" та вийшли на ДРУГЕ місце в ТОП-10 інвесторів-іноземців: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2025-54149 Листопад 2025 року - не самий плодовитий місяць для інвестицій, але люди не зівають... Українці купили в листопаді 159 квартир, а громадяни Німеччини - тільки 151...
Тому я, НЕ боячись що мене в 100500-ий (!) раз назвуть "Самий видатний та самий влучний рієлтор світу, який торгує квартирами на курортах" (повна дурня, але ж так приємно звучить!), спробую відмовити від інвестицій та сформулювати "Шість причин НЕ купувати квартиру на курорті" Для початку - відео за 25 листопада 2025 року - свіженьке:
Шість причин НЕ купувати квартиру на курорті
1. Живить дурнувате бажання вкласти гроші в нерухомість. Станом на грудень 2025 року можна купити в місті з населенням в 2,5 мільйона людей та площею, більшою в 1,4 рази за Київ, трикімнатну квартиру в центрі за 95 000 доларів (вторинний ринко). Центр - для пихатих, та для любителів, тому можна витратити близько 100 000 доларів - 4/5 від ціни 1-к квартири біля Дарницького мосту (ЖК Great) - та купити двокімнатну у моря або майже біля моря. Ні у за тві самі гроші - новеньку 3-к квартиру - "все під ключ" в новому будинку далеко від моря (їхати не менше 30 хвилин).
2. Позбавляє людину задоволення від виконання ремонту в залізобетонному паралелепіпеді, який тільки в Україні має назву "квартира" - в Анталії всі без виключення квартири ї саме кварти рами та продаються з повним дизайнерським ремонтом "під ключ" за принципом: "Сьогодні купив - сьогодні і вселяйся. Не забудь замовити на цей день безкоштовну доставку ліжка, холодильника та віскі. Все інше - меблі кухні та прихожої вже є!". (Примітка: віскі - за гроші, орієнтир ціни 20 євро).
3. Завжди з 1 червня по 1 жовтня змушує людину плавати у власному плавальному басейні, бо 99% будинків мають власні плавальні басейни.
4. Наявність нерухомості змушує отримуватиВид на проживання в Туреччині з клопотом продовження кожні 2 роки. Це - зайві витрати, бо 1 раз на 2 роки прийдеться викидати на вітер приблизно 350 доларів. Заяви деяких безвідповідальних осіб про те, що є економія на безмитному завезенні авто іноземної реєстрації та безплатному паркуванні автівки в місті будь-де, а особливо на пляжі - не можуть бути виправданням. Так само, як "погана свинка знайде калюжу", так і в Анталії при великому бажанні можна знайти 1-2 місця, де парковка авто є забороненою або навіть платною (наприклад, місцеві збоченці ліквідували безоплатний в"їзд на 1 годину в реліктовий Beach Park з евкаліптовими деревами та тепер здирають по 50 гривень за першу годину перебування на авто)... Заяви деяких безвідповідальних осіб про те, що це єдине досить коротке місце на всьому 15-км пляжному просторі берега Середземного моря не знижує неприємне враження від жадібності місцевих чиновників та НЕ компенсується безоплатними туалетами та безоплатними душами на пляжах.
6. Жахливі тарифи на комунальні послуги: квартплата стартує від 750 гривень на місяць, ціна 1 кВтгод електричної енергії, яка не зникала з часів останнього живого султана Абдул-Гамида становить 2,50 гривні, а 1 куб. м води подається в квартири за ціною близькою до 25 гривень за 1 куб. м (подача та відведення).
P.S. Для тих, хто хоче мене побити мокрою підлоговою ганчіркою по шиї: я реально постійно жив в Анталії у власній 2-к квартирі з вересня 2017 року до 10 липня 2024 року. З 10 липня 2024 року не мешкаю постійно в Анталії, а мешкаю в одній з країн ЄС, а 2-к квартиру, куплену у вересні 2017 року за 49500$, зберігаю для власного задоволення.