Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

#<12 Додано: Нед 21 гру, 2025 10:42 Дюрі-бачі написав: Bobua написав: Яка фундамент.цінність битків? Яка фундамент.цінність битків?

Наявність платіжного засобу в який не закладено механізмів примусової девальвації. Цифровий аналог золота (іншого дефіцитного ресурсу).

Але в Бітка є ключова вразливість, яка може помножити його на 0 після того, як квантові комп'ютери стануть загально доступними. Наявність платіжного засобу в який не закладено механізмів примусової девальвації. Цифровий аналог золота (іншого дефіцитного ресурсу).Але в Бітка є ключова вразливість, яка може помножити його на 0 після того, як квантові комп'ютери стануть загально доступними.



Ідея бездевальваційних грошей мені таки подобається.



Девальвація все ще буде можлива, звісно ж. Напр., при скороченні населення -- їжі робитимуть удвічі менше, і отже вона буде вдвічі дорожча.



Але для суч.світу якщо гроші перестануть знецінюватись, то це зменшить надспоживацтво, люди дедалі частіше відкладатимуть споживання на потім, можливо день екологічного боргу наставатиме не серед літа, а значно пізніше...



Втім, навіть у випадку золота я не бачу як воно може бути бездевальваційним.

Його ж постійно добувають нове. І х.з. коли може відбутись прорив у науці, який дозволить дешеву сепарацію золота з морськ.води наприклад. Всім буде мало місця...



А у випадку крипт -- то де там обмеження, якщо їх вже є 100500 видів?

І що заважає зробити і знову майнити 100500 клон навіть моделі первиного біткойна, якщо посполиті аж дуже прикипіли саме до нього душею?

Таке ж саме буде -- “навіщо платити більше”? 😝



Якби і справді раптом з`явився якийсь світовий уряд, вольовим рішення конвертував всі “папер.гроші” на якийсь беземісійний “WorldoCoin”, а увесь інший цифрошлак не визнавав й ігнорував, а податки збирав би відстежуючи шлях транзакцій, і місця де ті WorldoCoin-и накопичуються. Напр., як “податок на надходження”. З примусовим стягненням незалежно де воно лежить. На гарячих чи холодних... Чи включати податок як комісії кожної транзакції? 🤔

Це можна було би назвати беземісійним. А суч.крипти і їхніх “китів”, і “вкладників”, що за центи купували/майнили пачками -- взагалі х.з. як називати..



Але, можливо, навіть з беземісійними грошима збереглась би інвест.діяльність у світі.

Бо беземісійні гроші дорожчали би, щонайбільше, на приріст світової економіки. А приріст міг би бути всього 1-2%, якщо не нуль, або й узагалі від`ємний. Як колись було з єврооблігаціями...

А акції, припустімо, зростали би хоч трішки більше.





Faceless написав: ...

І помножити його на 0 може багато що, в першу чергу зникнення спекулятивного попиту ...І помножити його на 0 може багато що, в першу чергу зникнення спекулятивного попиту



Казино ж у світі як існували століття тому, так і існують...

Люди як зливали у них своє життя в унітаз, так і зливають... 😒











fox767676 написав: ...

з ETF останнім часом зацікавився вангардом - енергетичним VDE та технологічним VT

... ...з ETF останнім часом зацікавився вангардом - енергетичним VDE та технологічним VT...

Вірите, що нафта і газ усе ще будуть вигідні наступні десятиліття? 🤔

Бо все-таки дивує, що путлєр так тупо поліз рогом, не знаючи броду.

Можливо, таки хотів щось тут встигнути до смерті... Але ж, можливо, і тому, бо щось знав також і про майбутнє нафти-газу, і думав, що далі вже не матиме таких можливостей? 🤔











fox767676 написав: Bobua



ну ви бачите , так ?

про які інвестперспективи України може йти мова

дякую за посилання



РИНОК НЕРУХОМОСТІ В КИЄВІ ТА НА ЗАХОДІ УКРАЇНІ, як би дивно це не було, цього року трохи підріс. Чому дивно? Тому що, на мій погляд, неможливо поєднати воєдино розквіт ринку нерухомості з жахами війни, жахливою демографічною кризою та (напів-) розпадом економіки. Але з іншого боку, всім відомо, що у України — свій власний шлях, який не завжди вдається пояснити класичними економічним закономірностями. Є дине пояснення минулорічного зростання, яке мені здається логічним — це гігантські обсяги вкраденої допомоги, які замість фронту були інвестовані в холодний бетон та цеглу українських об'єктів нерухомості. Що ж, «у всякого своя доля і свій шлях широкий»… ну ви бачите , так ?про які інвестперспективи України може йти мовадякую за посилання





Але які інвест-перспективи, напр., у Польщі?



Бо, от “суботній політклуб”:



І з посиланням на час: https://m.youtube.com/watch?v=8RRHoD7azHg&t=54m55s

54:55 і десь чверть години вони говорили про нерухомість.

І про південь Європи, і про Коїмбру, і про Польщу,

І про Зах.Укр. І навіть про Черкащину.

І як було в Україні ще до повномасштаб.війни повзуче переселення кудись у Львови.

І як нині так само -- найпередбачливіші поляки повзучо рухаються на південь, а місцеві там пищать “астанавітесь...” 🤦



І, разом з тим, фонд.ринки поляків і їхніх сусідів -- показують найбільші прибутки (після Кореї) на justetf.



“

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

....

... в індексі входять:

OTP BANK PLC (Угорщина, фінансові послуги) – близько 15.62%

PKO BANK POLSKI (Польща, фінансові послуги) – близько 12.35%

ORLEN SA (Польща, енергетика) – близько 9.91%

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (PZU, Польща, фінансові послуги) – близько 6.92%

BANK PEKAO SA (Польща, фінансові послуги) – близько 6.63%

KGHM POLSKA MIEDZ S.A. (Польща, основні матеріали)



Розподіл за секторами та країнами

За країнами:

Польща: близько 69.6%

Угорщина: близько 20.6%

Розподіл за секторами та країнами
За країнами:
Польща: близько 69.6%
Угорщина: близько 20.6%

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4451151771

амер.дрон.компанія з тікером RCAT

торік восени коштували акції по долару, тепер -- 9. Було і 15...



Амери різко усвідомили, що бути залежними від ворожих dji -- то таки лажа...





А от про ринок всього світу.

Хоча таки є відчуття, що всі ті nvidia з перших місць -- дуже щедро розмазюкані по вказаних пізніше фондах. Тобто, двічі пораховані?





І про майбутнє:

Людям подобається і хочеться думати, що у світі є щось стабільне, крім нестабільності. Що є закони, правила і стратегії, які точно приведуть до результату.

Бо якщо прийняти, що гарантій немає, і все може полетіти під три чорти буквально за пів години, то «кукуха» поїде одразу, далеко і надовго.

За відчуттями це як читання медичного довідника – взагалі не розумієш, як ти досі живий-здоровий, і як взагалі хтось здатний дихати й рухатися.

Одна з таких фантазій про «стабільну стабільність» (це як успішний успіх, тільки стабільно) – це фантазія про те, що нерухомість є гарантованим способом зберегти гроші й навіть їх іноді примножити.

Мовляв, ці ваші бізнеси, депозити та інше – це все фантики та фікція, а складені в паралелепіпеди з діркою для світла цеглини – це надійно, і з цим точно нічого не станеться найближчі 50 років. Ніколи. Точно.

Особливо хочеться в це вірити, коли тобі 55 і твоя квартира з дачею – це єдине, що в тебе є. Дуже. Хочеться. Вірити.

Реальність без прикрас

У реальній реальності (це як успішний успіх, тільки навпаки) гарантованих способів зберегти гроші не існує. Їх немає, я перевіряв буквально всі варіанти, які тільки можуть бути, і спілкувався з людьми буквально з усіх можливих способів інвестування грошей, які цим займалися дуже довго і більш-менш успішно.

Косяки, великі й фатальні, трапляються всюди, у будь-якій галузі, і вирішує тільки диверсифікація. Навіть якщо ти підготувався, все продумав і витратив багато часу й сил на захист своїх інтересів – щось вилізе в найбільш невідповідний момент. Іноді – з повною втратою капіталу, ще й боржником залишишся.

Якщо вам пощастило не мати проблем – це випадок, і він ненадовго, і вдруге саме так, швидше за все, не буде. І чим довше щось працює добре – тим болючіше буде тим, хто вгатить у це «всю котлету» грошей. Бо якщо щось працює років 50 поспіль, то ті, хто увійшов у тему в зрілому віці, отримають сюрприз якраз на пенсії.

Купи квартиру, здавай, отримуй оренду щомісяця – приблизно так думає людина, яка ніколи не здавала квартири (це як «закінчи виш і знайдеш хорошу роботу», тільки з квартирою). Купи приміщення під офіс, здавай, отримуй оренду щомісяця – приблизно так думає той, хто ніколи не здавав офіси.

В реальності ж ось приблизний (але далеко не повний) список того, що може піти не так у нерухомості, що або сильно знизить доходність, або призведе до втрат, або повністю обнулить вкладення:

✔️ Природні та техногенні катастрофи: пожежа (природна, побутова, підпал), повінь, землетруси, зсуви ґрунту, селі, урагани, удар блискавки, осідання ґрунту, лавина, вибух побутового газу, прорив труб водопостачання або каналізації.

✔️ Зовнішній вплив: дії сусідів або забудовників поруч, великі аварії на комунікаціях, обвалення, руйнування фундаменту, помилки будівництва.

✔️ Біологічні та екологічні фактори: пліснява, грибки, зараження шкідниками, комахами, забруднення хімією, екологічна катастрофа.

✔️ Соціально-політичні ризики: вандалізм, теракт, військові дії, визнання самочинним будівництвом, відключення від комунікацій, введення нових санітарно-захисних зон.

✔️ Юридичні та реєстраційні пастки: подвійний продаж, об'єкт як інструмент шахрайства для третіх осіб, неповернення грошей або непередача нерухомості в угоді, зупинення реєстрації, суди, розрив ланцюжка угод, банкрутство продавця, невраховані спадкоємці або власники.

✔️ Проблеми з користуванням: скасування виселення, вселення «окупасів», помилки при приватизації, порушення прав неповнолітніх чи людей похилого віку, недієздатність покупця або продавця, шахрайство посередників, відкликання довіреності.

✔️ Державне втручання: вилучення для державних потреб, націоналізація, вилучення через недійсність документів, визнання незаконно перепланованим, визнання пам'яткою архітектури.

✔️ Фінансові та податкові ризики: донарахування податків, зміна правил розрахунку податкової бази, конфіскація у кримінальних справах.

✔️ Ринкові ризики: тривалий простій, неплатежі, банкрутство орендарів, моральне застарівання, зміна попиту в регіоні, зростання компослуг, зниження ліквідності, деградація району чи країни, валютні ризики, замороження будівництва.

Додаємо до цього низьку ліквідність, високу вартість входу, низьку доходність і виходить просто «космос», а не актив. Кращий за нього – тільки будинок на колесах.

А так – так, надійний актив для збереження грошей, завжди в ціні росте. Доки особисто ви не купите. Але це – не точно...

Автор: А.Zhurba





Компан і Фурса про 26р поговорили.

