|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:41
ну що сказати. на цьому тижні валютні інтервенції припали - лише 863
млн дол. на це вплинуло й те, що 25 грудня долар не торгувався.
почавши тиждень з 42,20
навіть прогулялися до 41,83, але під кінець повернулися до 42,14
- майже звідки почали.
напевне, великої інтриги по курсу вже не буде - надто скоро Новий рік. хоча наявність банківської ліквідності (безготівкової гривні) має тиснути.
спостерігаємо
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11172
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:49
prodigy написав: Shaman написав:
тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..
НБУ не тримає курс, ринок сам його регулює
Одеса опт сьогодні 42,10-42,30
минулого тижня 42,35-42,50
на готівці - може бути. але там курс все одно дивиться на міжбанк. а коли НБУ продає на міжбанку 40% - то казати, що він не впливає - не вийде. особливо, коли курс рухається в ті години, коли окрім НБУ, немає інших продавців... та й НБУ такий собі продавець - в нього немає мети продати - мета забезпечити попит...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11172
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:58
Вибачаюсь , але с уходом ДС эту ветку надо закрыть , много какого то флуда левого и мыслей инстаграмных ,типа я гуру
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36438
|38303059
|
|
|2161
|13644351
|
|
|7978
|23613576
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|