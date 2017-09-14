Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:23

andrijk777 Багато тексту, відповіді на моє питання нема.

Предположим, Вы - решили купить квартиру в опредленном районе.Мониторите цены.Смотрите, месяц назад за неё просили 80К зелени а сегодня -78К зелени!Вы броситесь покупать? НЕТ! Будете ждать ещё месяц, ситуация непонятна (для Вас).В следующем месяце, смотрите - уже 75К просят! Звоните продавцу... а он ещё уступить готов! Вы будете брать? Нет конечно! Ждёте дальше! Всё ведь падает!Иная ситуация, если Вы видите, что каждый день - квартиры дорожают!Вы ищете срочно средства, ипотеку и что угодно, чтобы КУПИТЬ сегодня за 80К, потому - что Завтра за неё уже попросят 82К!То есть, если НЕ будет инфляции, Капиталистическая Экономика - начинает стагнировать.первый курсКстати, когда фьюч на золото пробил 4000, образовались очереди за физическим золотом! Очередей не было, кода золото было 2500....3000, когда Трамп рассказал о планах по вливанию дешевого доллара!Народ НЕ слышит и НЕ анализирует!НАРОД - ВИДИТ и Жадность подталкивает его к действиям!Всё, устал я от Вас.Учите матчастьА "управление обществом" - оно ситуативно.То есть, когда создаются вот Предпосылки для того или иного события, Умные- начинают действовать в своих Интересах.Украина?Ющенко в 2005 году пообещал "Покращення", посадить Панду и всех обогатить!Но, что он мог сделать? Самому золотыми яйцами испражняться?Нет!Ющенко - просто пустил Западное Кредитование и Дал Госгарантии!Всё!Народ, прогнозируемо взвинтил цены на недвигу!Банкстеры - прогнозируемо навыдавали кредитов и заработали кучу бабла!Никаких Кукловодов-Масонов!Просто.. "умные люди нашептали на ушко Виктору Андреевичу как угробить Украину!"Чтобы самим поднять бабло!