Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Про ризики інвестицій у нерухомість.

Людям подобається і хочеться думати, що у світі є щось стабільне, крім нестабільності. Що є закони, правила і стратегії, які точно приведуть до результату.

Бо якщо прийняти, що гарантій немає, і все може полетіти під три чорти буквально за пів години, то «кукуха» поїде одразу, далеко і надовго.

За відчуттями це як читання медичного довідника – взагалі не розумієш, як ти досі живий-здоровий, і як взагалі хтось здатний дихати й рухатися.

Одна з таких фантазій про «стабільну стабільність» (це як успішний успіх, тільки стабільно) – це фантазія про те, що нерухомість є гарантованим способом зберегти гроші й навіть їх іноді примножити.

Мовляв, ці ваші бізнеси, депозити та інше – це все фантики та фікція, а складені в паралелепіпеди з діркою для світла цеглини – це надійно, і з цим точно нічого не станеться найближчі 50 років. Ніколи. Точно.

Особливо хочеться в це вірити, коли тобі 55 і твоя квартира з дачею – це єдине, що в тебе є. Дуже. Хочеться. Вірити.

Реальність без прикрас

У реальній реальності (це як успішний успіх, тільки навпаки) гарантованих способів зберегти гроші не існує. Їх немає, я перевіряв буквально всі варіанти, які тільки можуть бути, і спілкувався з людьми буквально з усіх можливих способів інвестування грошей, які цим займалися дуже довго і більш-менш успішно.

Косяки, великі й фатальні, трапляються всюди, у будь-якій галузі, і вирішує тільки диверсифікація. Навіть якщо ти підготувався, все продумав і витратив багато часу й сил на захист своїх інтересів – щось вилізе в найбільш невідповідний момент. Іноді – з повною втратою капіталу, ще й боржником залишишся.

Якщо вам пощастило не мати проблем – це випадок, і він ненадовго, і вдруге саме так, швидше за все, не буде. І чим довше щось працює добре – тим болючіше буде тим, хто вгатить у це «всю котлету» грошей. Бо якщо щось працює років 50 поспіль, то ті, хто увійшов у тему в зрілому віці, отримають сюрприз якраз на пенсії.

Купи квартиру, здавай, отримуй оренду щомісяця – приблизно так думає людина, яка ніколи не здавала квартири (це як «закінчи виш і знайдеш хорошу роботу», тільки з квартирою). Купи приміщення під офіс, здавай, отримуй оренду щомісяця – приблизно так думає той, хто ніколи не здавав офіси.

В реальності ж ось приблизний (але далеко не повний) список того, що може піти не так у нерухомості, що або сильно знизить доходність, або призведе до втрат, або повністю обнулить вкладення:

✔️ Природні та техногенні катастрофи: пожежа (природна, побутова, підпал), повінь, землетруси, зсуви ґрунту, селі, урагани, удар блискавки, осідання ґрунту, лавина, вибух побутового газу, прорив труб водопостачання або каналізації.

✔️ Зовнішній вплив: дії сусідів або забудовників поруч, великі аварії на комунікаціях, обвалення, руйнування фундаменту, помилки будівництва.

✔️ Біологічні та екологічні фактори: пліснява, грибки, зараження шкідниками, комахами, забруднення хімією, екологічна катастрофа.

✔️ Соціально-політичні ризики: вандалізм, теракт, військові дії, визнання самочинним будівництвом, відключення від комунікацій, введення нових санітарно-захисних зон.

✔️ Юридичні та реєстраційні пастки: подвійний продаж, об'єкт як інструмент шахрайства для третіх осіб, неповернення грошей або непередача нерухомості в угоді, зупинення реєстрації, суди, розрив ланцюжка угод, банкрутство продавця, невраховані спадкоємці або власники.

✔️ Проблеми з користуванням: скасування виселення, вселення «окупасів», помилки при приватизації, порушення прав неповнолітніх чи людей похилого віку, недієздатність покупця або продавця, шахрайство посередників, відкликання довіреності.

✔️ Державне втручання: вилучення для державних потреб, націоналізація, вилучення через недійсність документів, визнання незаконно перепланованим, визнання пам'яткою архітектури.

✔️ Фінансові та податкові ризики: донарахування податків, зміна правил розрахунку податкової бази, конфіскація у кримінальних справах.

✔️ Ринкові ризики: тривалий простій, неплатежі, банкрутство орендарів, моральне застарівання, зміна попиту в регіоні, зростання компослуг, зниження ліквідності, деградація району чи країни, валютні ризики, замороження будівництва.

Додаємо до цього низьку ліквідність, високу вартість входу, низьку доходність і виходить просто «космос», а не актив. Кращий за нього – тільки будинок на колесах.

А так – так, надійний актив для збереження грошей, завжди в ціні росте. Доки особисто ви не купите. Але це – не точно...

Автор: А.Zhurba

