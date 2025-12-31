Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:00

Почім нині 30 срібняків? 🤔

Через мало чи не постійні істерики фонд, а особливо метал.ринків -- закортіло порахувати свою зарплату (від початку часів) не лише у долярах (з вирахуванням інфляції), але й у металах.

А ще кумедний допис бачив десь від криптерів. Вони думають, що всі ті трлн у золотах мають колись почати валитись, і всі побіжать з ними в крипти... 😂😹

Ціни метал. брав тут:
https://www.macrotrends.net/1333/histor ... t?hl=uk-UA
https://www.macrotrends.net/1470/histor ... year-chart

Вони там є і у текст.формі.
Дещо специфічно: “Monthly Closing Price”. Чому так? Чому не середнє за місяць?
Але “маємо те, що маємо“...

Потім порахував середнє за 12міс:
Дата. Золото. Срібло. Зол./Ср.
2025-12-01 $3 490,14 $42,14 82,83
2024-12-01 $2 404,58 $28,13 85,49
2023-12-01 $1 953,69 $23,58 82,86
2022-12-01 $1 798,96 $21,67 83,01
2021-12-01 $1 792,73 $24,97 71,80
2020-12-01 $1 784,66 $20,80 85,81
2019-12-01 $1 405,33 $16,36 85,89
2018-12-01 $1 265,60 $15,64 80,93
2017-12-01 $1 269,34 $17,24 73,64
2016-12-01 $1 249,98 $17,13 72,96
2015-12-01 $1 151,95 $15,51 74,25
2014-12-01 $1 256,25 $18,76 66,97
2013-12-01 $1 399,56 $23,53 59,48
2012-12-01 $1 679,83 $31,63 53,11
2011-12-01 $1 567,96 $35,56 44,10
2010-12-01 $1 230,75 $20,51 60,01
2009-12-01 $982,65 $14,77 66,53
2008-12-01 $880,21 $14,98 58,78
2007-12-01 $704,68 $13,51 52,15
2006-12-01 $611,54 $11,83 51,68
2005-12-01 $448,98 $7,39 60,74
2004-12-01 $409,81 $6,69 61,29
2003-12-01 $367,63 $4,95 74,29
2002-12-01 $312,86 $4,61 67,94
2001-12-01 $271,13 $4,39 61,81
2000-12-01 $276,68 $4,91 56,41


І таки стало цікаво, чому від нас останнім часом стали відкуповуватись меншою кількістю як золотників так і срібняків?
З інфляцією долярів це не може бути пов`язане, бо та від листопада 99р. -- всього 1.93

Втім, зі сріблом все ж щось таке і мало статись, бо як бачу, в останнє десятиліття воно чомусь дуже вже нетипово відставало від золот:

Зображення

Та і зростання золот якось не дуже вражає за останні сорок років...
Хоча, можливо, то зависока база порівння, бо там десь якраз у 1981 був максимум металів?

Але хай там як -- цьогорічне зростання хіба що ледь-ледь виправдало десятиліття простою з 84 і аж по 2003, а для срібла -- взагалі по 2005, а з корекцією інфляції взагалі х.з. ще скільки років треба додати.
Бо від лиспопада 1984 по 2025 -- доляр впав у 3.1 рази...



На тому ж таки сайті є дані і для SP500.
Теж взяв їх за ті 4 десятиліття.
І порівняв із золотами-сріблами:

Зображення

І це таки цікаво...
У 84р всього 21 срібняк або менше половини золотого просили за одне SP.
У 2000 вкінець всі показились -- понад 5 золотих або 292 срібняки... 😳🙀😱

Внаслідок чого були вирвані роки SP аж по 12-13рр. І ще трошки на інфляцію...

Далі, після 2008р, вже золота трошечки загнались і їм зробили вирвані роки аж по 19-20рр. І ще кілька на інфляцію...

У 25р. знову було схоже, що повторюється мутне співвідношення метал/SP як і перед 2000, але цікава гра Трампів, Бафетів та інших -- пригальмувала фонду, і підштовхнула метали, які й так вже відстають майже 4кратно за ці 4 десятиліття... 🤦
Можливо, добряче заробили і для себе, але ж мабуть таки змусили людей диверсифікуватись, і якось врівноважили ринки.
Абс.показники і справді мають страшнувато великі значення.
Але добре, що хоч відносні пішли у блідішу зону (для найбільших, багатотрильйонних активів).

І ще й така активна діяльність на тему припинення війни -- що більше умов путлєр ставитиме проти пропозицій значимих людей світу, то більше буде схожий на лайно, що і треба було довести.

Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...
А він може й узагалі не тупий. А навіть навпаки. От навіть у президенти вибився...
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 23:02

Скажене зростання оборонних etf від початку року... Цього(!) року, хоч його ще ніби майже і не було...
Зображення
Підбираються до річних максимумів, що були у вересні.

А те, що купував місяць тому, якось не надто і чекаючи прибутків -- вже показує майже +17% 😳
І є відчуття, що купувати ще -- явно пізно.


Золота нервово курять збоку...:
Зображення


Ще, до речі, цікаво нерівномірне зростання бачу в економік світу.

ibkr пише для для єврових etf (нехеджованих):
* sxr8, vuaa, sc0h (sp500, але у євровому etf) -- всього лише 3.67..3.69%,
* iwda, sppw (увесь розвинутий світ) -- 6.82..6.9%,
* qdve (лише технолог.США) -- 9.12% (так і не догнало світ),
* xaix (лише насдаковий індекс ШІ і бігдати США) -- 14.15%... --- і цей теж трохи недотягнув,
* exus (розвинутий світ, але без США) -- 16.36%, 😳

Ай донт андерстент, вос іс коїться... 😂😹

Донні, друже, шо з обличчям? 🤔 Це вже грейтегейн, чи воно настане трішечки папізже?
Як доляр і амер.ринок міг так впасти відносно Світу і навіть загроженої війною Європи?

До речі, про Європу. Якій війна гупає у двері.
Донні, бадді, краще не дивись... 🤦
Бо це зростання за рік etf-ок розвинутих країн Європи:

19.9%, veur, -- VGK Vanguard FTSE Developed Europe US9219438580 IE00B945VV12 (т. VEUR)
(і це не за рахунок зростання євр, бо пише 35.15% 🙀😱 для долар.версії фонду),
20.06%, spyw, -- EUDI SPDR S&P Euro Div. Aristocrats — IE00B5M1WJ87
20.40%, imeu -- IEUR iShares Core MSCI Europe US46432F1011 IE00B4K48X17?? (т. IMEU),
20.78%, EXSA iShares STOXX Europe 600 — DE0002635307,
21.62%, sc0d, -- FEZ SPDR EURO STOXX 50 US78463X2027 IE00B60SWX25 (т. EUE)
,
фальш.ісін. геміня підсунула: EZU iShares MSCI Eurozone US4642866089 IE00B52MJY50 (т. IDZE), але це 39.66% у $ 🤦🤦


  Bobua написав:Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...
А він може й узагалі не тупий. А навіть навпаки. От навіть у президенти вибився...


Тут я таки погарячкував...
Чи, може таки, “всієї правди нам не кажуть” і у Донні таки є якийсь план. І карти. У нього ж мають бути карти? 😒
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 10:20

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:Скажене зростання оборонних etf від початку року... Цього(!) року, хоч його ще ніби майже і не було...


цікаво, прикуплю
хоча є деякі моральні сумніви
з іншого боку - не я цю мілітарну п'янку починав, то хоч трохи полегшу власні матеріальні перспективи
fox767676


Оборонна промислововість Зах.світу -- це все що відокремлює нас від фашизмів-тоталітаризмів московії, китаянщини, талібанщини...
І це таки оборона.
Зах. світ вже давно, понад 3/4 століття не нападає на всіляких нещасних зулусів. Лише на тоталітарн. потвор...

Але після дивовижного ривка останнього місяця -- оборон. активи почали заспокоюватись, схоже.
Або ні.
Вчора, ще до відкриття амер.ринку -- падає все, амер.фонда найбільше, а оборонка (у мене суто європ. wdef (3.33млрд) -- росте і росте... 23.5% було, за якийсь нещасний 1міс. 🤦 Нині таки менше.



Всі критикують Трумпа. Але мені здається, що він дуже бадьорить розніжену Європу.
Був час просити їх тратити хоч би по 2% на свій, трясця, захист.
Тепер вже час показувати чому саме треба тратити. Для особливо тупих. Яким 4 роки важкої війни в Україні недохідливими були...




Але, разом з тим, є і враження, що варто тримати гроші в режимі очікування -- на випадок чергових цікавих вибриків Трампа.
Вони ж мають ще бути... Вони не можуть не були.... 😂😹
На геномці тримати, наприклад. Бо в ibкr якась надто щедра душа, капає потім центами навіть якщо було менше 10тис, і думай тоді чи треба те подавати в податкову... 🤦






Отже, цікаво, що ще може зрости в цивілізованому світі? 🤔

От зустрів в інеті те ж саме, що і мене дивувало про ціни амер.фонди:
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1 ... 3630455368
Інші люди теж у роздумах, чому амер.фонда так відстає від світу, Європи ті інших передовиків ударної праці... 😂😹
У цих людей все у долярах, мабуть.
Я писав у єврах. Бо все тепер у єврах роблю. І перекази, і купівлі акумулючих etf, і основна валюта ibkr.
А от стаття українською про амер.ринок:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 4941540610
Пишуть, що у 2025 він відставав від 93% країн світу!

Але ж відставання амер.фонди -- хіба ж це не можливість?
Ціна у єврах майже не виросла за рік (лише 3-4%), крім як у хеджованих фондів (які мають сенс, мабуть лише, у розрахунку на подальше падіння доляра).
Купувати все те, що понавиростало мало чи не в рази, амерів ігнорити, а коли і вони виростуть, то тоді вже бігти і їх купувати? 🤔 Цікава ідея, дякую, дуже дякую. 😂😹
Але, мабуть таки, докуповуватиму амерів не чекаючи. І може вийду навіть на 70% алокацію? 🤔

Ще й торг.баланс США виправляється:
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1556877489552624



Ще десь зустрічав таку інфографіку, про розподіл фонд.капіталізації між країнами світу:
Зображення
У Штатів лише на 3.5% менше від половини. 😳
Хоча економіка їхня (номінал) -- ледь більше чверті світової ( https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
І співставна з ЄС, якщо вірити старішим даним в укр.версії вікі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)

Але витрати Штатів на оборону -- от що справді вражає.
І хоч що нині творить Трумп -- але інвестиції в Штати мають вигляд найзахищеніших (і “двома прекрасними океанами”, і їхньою оборонкою, і, зрештою, їхньою правовою системою).


Ще захотів дослідити вагу Штатів у MSCI World Index і завантажив із justetf педеефку:
"
Fact Sheet Equity 31 December 2025
ISIN IE00BFY0GT14
Index Name MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
"
(sppw на німец.біржі)

Вагові частки країн не такі, як на сторінці justetf.
Взяв для розрахунків з документу. В ньому мали би таки бути точніші:
Зображення

І ще взяв з англ.вікі інфо про ВВП у світі.
І додав до них MSCI World Index:
Зображення
У фонді розвинуті країни із сумарним ВВП майже 55%.
У Штатів частка ВВП під 48%, але у фонді 72%! 😳
Деякі країні дуже позанижували. От за Австрію “вашє абідна” 😂😹
У минулому році ставка на Штати взагалі не спрацювала. Але, можливо, буде і на їхній вулиці свято.
То таки докуплюсь США. Вся надія на Трумпа -- може якраз добряче вальне ціни під кінець місяця.


Є, звісно, і фін страшилки.
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=25906586128935732
Півторасторічної давності, й причому, на 2025, а не 2026, якщо судити з коментарів.
Але ж у 2025 якраз і був пан Трамп та його тарифи...
“Матриця”, але з пророцтвами з 1875. Невже саме на таку ми заслуговуємо? 🤦


А от про дорогі метали -- прадавня, хоч і не настільки, інфо про хім.елементи на Землі:
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1286207823536670
І хоч цій інфо вже понад півсторіччя, але таки відбиває бажання купувати pd, pt, au, ag...
Хоч історично вони й бували в 3-4 рази дорожчі (відносто sp500, див. таблиці вище на сторінці), але нині вже не такі вже й дешеві (відносно) як у 2000му, 4-5рр, чи навіть 18, 21-24рр.
Взагалі недешеві після 25р.

І х.з. які прориви у видобутку можуть статись у майбутні десятиліття?
Бо якщо світ воюватиме, то це ж буде черговий виток скаженого наук.техн. прогресу... І до чого він допрогреситься -- важко і уявити. Он японці у відповідь на рідкісноземельне і рідкіснопадлючне ембарго китаянців -- пливуть кудись на великі глибини вивчати можливість видобутку серед осадів...
А от про мінерали ГренЛандії: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7126350934
