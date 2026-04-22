RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:52

  fox767676 написав:щодо переказів - genome нові палки в колеса ставить,щось нове хоче , та пумб наче лімити понизив :(

а що геномка?
пробував у ній підвищити ліміт, аби була змога переслати побільше під час відпустки -- довго порпались у документах, питали “а от нашо більший ліміт...?”, здавалось, що хочуть навіть додати “усяким там жителям жебрацьких країн...”, але мені їх аж стало жаль, і написав, хай то все припиняють, якщо вже втомились... то вони й припинили. 😂😹

пробував через TransferGo, як радив пан viy -- але то таки було страшнувато не лише через вихідні у ibkr... -- але і tg лише у кінці, вже після внесення даних картки, дадуть форму де можна внести особисту адресу на ibkr, і це не зберігається на наступні рази, легко можна чи забути внести, чи ще щось..., от воно мене в останню мить злякало підвіткою “32 симв.макс”, то зупинив все вже в апці монобанки, і профукав так другий безплатний платіж (подарований за фотки пасп.)
Але в суботу ще була гарна коміс -- 0.2% (єври з Брит в Німеч), а в неділю вже 0.7%, а нині 1.2%... а якби єври слати з Польщі в Німеч -- то взагалі 2% 🤦 (але це я вже повівся на їхні заклики “отримайте мультивал.рахунок”, може і це на щось вплинуло?)
Треба таки щодня перевіряти що там. Може ще колись буде 0.2% 😇

Але працююча нині хоч якась диверсиф. методів поповнення (хай навіть лише для “іноземців” моно й кредо) -- це таки плюс.

Хоча трохи і страшнувато розуміти, що увесь наш вихідний фін.зв`язок з цивіліз.світом тримається на хоч і гордій, але таки маленькій Литві...



  DmitryZP написав:viy щойно перекинув 100євро через трансферго з монокартки (обрав Британія/євро), комісія на вайз (на IBAN рахунок) склала 1.2євро, можливо підняли коміс

або просто будн.день, коли великий наплив, бо всі люблять бачити, як гроші стрибають за лічені хвилини.





  fox767676 написав:цифри на закордонних рахунках значно менше бадьорять ніж ремонт у власній хаті та ще й з видом на власноруч посаджене дерево

Справді?
А у якій країні хата?
Які ризики, що зруйнують якісь фанатики (москвини/таліби/...) і виженуть?
Одному Трампу нині справді добре -- “два прекрасні океани”. Легко відбитись від будь-яких спроб окупації...
А в Україні якось непевно все... -- вже 4 роки воювати нема кому, владі на це начхати, “чіткі терміни служби” не вводить, і якби московія якось організувала масову мобіліз. без грошей (хоч Портников у таке і не вірить, але х.з...), видала там усім пінгвінячі костюми, і мільйони тих зомбаків прорвал би таки хоч і горду, але таки ж вузьку “кіл-зону” -- то далі буде йой. І хатам, і деревам... 😔
https://www.facebook.com/story.php?stor ... =532195389


  fox767676 написав:щось зовсім портфель почервонів

теліпання ринку вже розбирають на відеомеми...
https://m.facebook.com/reel/18343189879 ... _feed_unit

Про нинішню ситуацію (все червоне, крім оборонних etf й анти-сп500 з тікером lvo, у якої нині свято і свічка... 😂), про це все ще на вихідних жартували якісь амер.гумористи. Мовляв Трамп почав одразу як ринки закрились.
Але й справді -- коли він ще міг почати?
Бо ринки трошки дурнувато поводяться...
Як півстоліття іранські упирі знущались над світом (і над нами теж... 😒) -- то ринки мирно жували жвачку.
А як упирям нарешті вломили взад -- то ринки чогось почервоніли.
До речі, дивно, що падає передусім світ (~1.5%) і єври, а Штати (vuaa) лише на 1/2 %. Але може вони просто ще не попрокидались...

До речі, vuaa (sp500 eur acc) вже місяців 5 так теліпається. І хтось же ж таки на цьому може і наживатись. Але хто? Так багато питань, а відповідь лише одна... Трамп. 😂😹
А приріст за повний рік -- 1-2%...

А ixua й exus за 3 місяці вже +10% (було, у вихідні 😂...) Це якось лячно. 😒
Зростання звісно ж хочеться. Але ж здорового...


І ще от стаття, яка критикує нерівний розподіл між компаніями еспішки:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0798181421

Тому ще про додаткові фін.диверсифікац., але вже у межах самих Штатів:


, на європейському ринку (UCITS) існує декілька популярних ETF на індекс S&P 500 Equal Weight, які є акумулюючими (Acc) та торгуються в євро (EUR).
Ось основні варіанти, на які варто звернути увагу:
Найпопулярніші ETF (S&P 500 Equal Weight, Acc, EUR)
| Назва фонду | ISIN | Тікер (EUR) | Комісія (TER) | Метод реплікації |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight | IE00BLNMYC90 | XDEW | 0.15% | Фізична |
| iShares S&P 500 Equal Weight | IE000MLMNYS0 | EWSP | 0.15% | Фізична |
| Invesco S&P 500 Equal Weight | IE00BNGJJT35 | SP2Q | 0.20% | Фізична |
Деталі, які важливо знати:
* Тікери та біржі: Тікер може змінюватися залежно від біржі. Наприклад, на німецькій Xetra фонд від Xtrackers зазвичай має тікер XDEW, а від Invesco — SP2Q. Завжди перевіряйте валюту торгів у вашого брокера, оскільки один і той самий фонд може торгуватися і в USD, і в EUR.
* Валютне хеджування (Hedged): Якщо ви шукаєте фонд з позначкою EUR Hedged (щоб нівелювати коливання курсу USD/EUR), існує, наприклад, IE00BNGJJW63 (Invesco) або IE000MLMNYS0 (iShares), але звертайте увагу, що хеджування зазвичай трохи збільшує комісію (TER).
* Акумуляція (Acc): Усі три наведені вище фонди є акумулюючими. Це означає, що дивіденди від 500 компаній автоматично реінвестуються всередині фонду, що вигідно з погляду податків у багатьох юрисдикціях.
Чому обирають Equal Weight?
На відміну від стандартного S&P 500, де вага компанії залежить від її капіталізації (і де топ-10 гігантів на кшталт Apple чи Nvidia займають понад 30% індексу), в Equal Weight кожна компанія має частку 0.2%. Це зменшує ризик концентрації на технологічному секторі та дає більшу експозицію на компанії середньої капіталізації.
Чи підказати вам, на яких саме біржах ці фонди мають найбільшу ліквідність у євро?



Що цікаво -- всі три перелічені etf за рік знизились на 3% (по даних ibkr), але всі три різко рвонули вгору саме від початку цього року. Як і оборонні etf... Дивна якась кореляція.
Але все одно ж -3%... Це як знижка в крамниці. Мабуть... 🤔





  flyman написав:тому найкращий актив це халупа та пальмового листя та бамбукових палок на Філіпінах,

Але що з цього приводу думають самі філіпінці?
Які гарантії, що не надумаються колись влаштували різанину “клятих білих колонізаторів”?
І ще б не варто забувати, що кілька століть тому вони і людей їли. Може лише печінки-серця, але з`їденим від того ж не легше було...








ОВДП.

Стабільно прибуткові. Гривневі. Хто ще не продав -- то радіє, мабуть, на тлі зниження %

Валютні вже понад два роки плентаються позаду.
За місяць змін нема. Хіба що євро подешевшало і його овдп теж...:

01.02.26 42,85 48,11 5,26 10,94% 5,22% 51,24 53,89 2,65 4,91% 2,35% 1,1959
02.02.26 42,81 48,12 5,31 11,04% 5,26% 51,02 53,91 2,89 5,35% 2,56% 1,1918
03.02.26 42,97 48,14 5,17 10,74% 5,11% 50,91 53,93 3,02 5,60% 2,67% 1,1847
04.02.26 43,19 48,15 4,96 10,30% 4,89% 50,95 53,94 2,99 5,55% 2,64% 1,1796
05.02.26 43,17 48,17 5,00 10,37% 4,92% 51,04 53,96 2,93 5,42% 2,58% 1,1822
06.02.26 43,14 48,18 5,04 10,46% 4,95% 50,90 53,98 3,08 5,71% 2,71% 1,1798
07.02.26 43,14 48,19 5,05 10,48% 4,96% 50,90 53,99 3,10 5,74% 2,72% 1,1798
08.02.26 43,14 48,21 5,07 10,51% 4,97% 50,90 54,01 3,12 5,77% 2,73% 1,1798
09.02.26 43,05 48,22 5,17 10,72% 5,06% 50,76 54,03 3,27 6,05% 2,86% 1,1792
10.02.26 43,03 48,23 5,21 10,80% 5,09% 51,12 54,05 2,93 5,42% 2,56% 1,1881
11.02.26 43,09 48,25 5,16 10,69% 5,03% 51,25 54,06 2,81 5,20% 2,46% 1,1894
12.02.26 43,03 48,26 5,23 10,84% 5,09% 51,21 54,08 2,87 5,31% 2,50% 1,1900
13.02.26 42,99 48,27 5,28 10,94% 5,14% 51,03 54,10 3,06 5,66% 2,67% 1,1870
14.02.26 42,99 48,29 5,30 10,97% 5,14% 51,03 54,12 3,08 5,69% 2,68% 1,1870
15.02.26 42,99 48,30 5,31 10,99% 5,15% 51,03 54,13 3,10 5,72% 2,69% 1,1870
16.02.26 43,10 48,32 5,21 10,79% 5,05% 51,13 54,15 3,02 5,58% 2,62% 1,1862
17.02.26 43,17 48,33 5,16 10,68% 4,99% 51,16 54,17 3,01 5,55% 2,60% 1,1851
18.02.26 43,26 48,34 5,09 10,52% 4,91% 51,17 54,19 3,02 5,57% 2,60% 1,1829
19.02.26 43,29 48,36 5,07 10,48% 4,88% 51,26 54,20 2,95 5,43% 2,54% 1,1840
20.02.26 43,27 48,37 5,10 10,55% 4,91% 50,92 54,22 3,30 6,09% 2,84% 1,1768
21.02.26 43,27 48,39 5,12 10,58% 4,92% 50,92 54,24 3,32 6,13% 2,85% 1,1768
22.02.26 43,27 48,40 5,13 10,60% 4,92% 50,92 54,26 3,34 6,16% 2,86% 1,1768
23.02.26 43,27 48,41 5,14 10,61% 4,92% 50,92 54,27 3,36 6,18% 2,87% 1,1766
24.02.26 43,30 48,43 5,13 10,59% 4,90% 51,01 54,29 3,29 6,05% 2,81% 1,1780
25.02.26 43,26 48,44 5,18 10,68% 4,94% 50,97 54,31 3,34 6,15% 2,85% 1,1780
26.02.26 43,24 48,45 5,21 10,76% 4,97% 50,96 54,33 3,36 6,19% 2,87% 1,1785
27.02.26 43,21 48,47 5,26 10,85% 5,00% 51,02 54,34 3,32 6,11% 2,82% 1,1809
28.02.26 43,21 48,48 5,27 10,88% 5,01% 51,02 54,36 3,34 6,14% 2,83% 1,1809
01.03.26 43,21 48,50 5,29 10,90% 5,02% 51,02 54,38 3,35 6,17% 2,84% 1,1809

і позаминулий місяць:

  Bobua написав:Про Україну.
Овдп.
Гривневі проти валютних -- епічний двобій триває!

Але ідея дворічної давності (що енбеушка має таємн.плян курсу на роки і буде девальвувати, аби вирівнювати дохідність гривн.облігацій до рівня валютних (в 13.1% у 2024 і 11% у 2025) -- зазнала краху, схоже... 🤔

Зображення
Зображення

...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 24.08.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 12:38

  Bobua написав:А у якій країні хата?

Головне щоб мирній де панує Лад (тільки не форумний!) та Cпокій
Звісно бажано щоб це була Україна
Можливо десь Балкани як альтернатива

Сподіваюсь все затихне у середині року
Якщо ні -тільки Південна-Південна Америка, ближче до Вогненої Землі та Антарктиди


Сподіваюсь все затихне у середині року
Якщо ні -тільки Південна-Південна Америка, ближче до Вогненої Землі та Антарктиди


а що геномка?

геномка поки відміняється - дивом працює той, хто мав би нещодавно закритися 🤭
Сьогодні закинулось на IBKR, пошакалю на медвежому ринку :)
Геном вимагає виписки по 3м карткам, по всім чи по однією з не знаю, нема часу на ці бзики
Значні кощти у наступні місяці підуть у самоінвестування - екзамени по AI та менеджменту
Зараз це важливіше ніж додаткові тища-дві брокерському рахунку
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 бер, 2026 13:05, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 12:52

По деяким дивідендним фондам де число акцій не дотягує
до кругленького поставив опцію реінвестування.
Мета щоб наступного року дивідендні фонди давали завітні 150$ :D щомісяця
З податковою будемо вирішувати питання по мірі надходження
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:47

пошакалити толком не дали
все зелене

що коїться зі світом?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:06

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:12

Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 13:51

  fox767676 написав:Звісно бажано щоб це була Україна


дійсно.
хто ж захоче на чужину...


  fox767676 написав:пошакалити толком не дали
все зелене

що коїться зі світом?


"Пошакалити" таки дали, але "трішечки папізже..."
Страшнувато було бачити як всі активи валились у дні з березня на квітень.
Але кумедно робила ibkr -- писала + у відсотках, навіть коли явно було видно мінус у грошах... Турбується про наші нерви? 🤔🤣
І дивно бачити як воно все знову рвонуло вгору!
Але є думки (див.нижче), що ще впаде і навіть дуже.


  fox767676 написав:


Корисне відео.
Хоч і страшнувато завантажувати всі ті файли з фін.інфо на якийсь сторонній сайт...

Крім того до ~100$ інвест прибутку можна і не подавати в податкову.
але є "ньюанс". :( -- ibkr трохи підгадила, і нараховувала крихітні % на залишок, а їх, схоже, треба подавати, навіть якщо то лише якісь там центи..:

> Пільга на малий прибуток: Якщо ваш сукупний інвестиційний прибуток за рік не перевищує 4 660 грн (станом на 2026 рік), він не оподатковується і не потребує обов'язкового відображення для сплати податку.

а в якому документі це написано?


Це правило закріплено в Податковому кодексі України (ПКУ).

Конкретна норма — підпункт 170.2.8 пункту 170.2 статті 170.

Як це сформульовано в законі:

У ПКУ зазначено, що не підлягає оподаткуванню та не включається до річного оподатковуваного доходу сума прибутку, яка не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1.

Ця сума — це граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. Вона розраховується за формулою:

Місячний прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).

Чому саме 4 660 грн?

Ця сума змінюється щороку разом із прожитковим мінімумом. Станом на 2024 рік вона становить 4 240 грн. Прогнозний показник на 2026 рік (з урахуванням планових переглядів бюджету) становить 4 660 грн.

Важливі нюанси цієї пільги:

Йдеться про прибуток, а не оборот: Це різниця між ціною продажу та ціною купівлі (включаючи комісії брокера). Якщо ви продали акцій на 100 000 грн, але ваш чистий прибуток склав 4 000 грн — податок платити не потрібно.

Сукупний прибуток: Пільга діє на суму всіх інвестиційних операцій за рік (акції, інвестиційні сертифікати тощо).

Дивіденди сюди не входять: Пільга 170.2.8 стосується тільки інвестиційного прибутку (курсової різниці). Дивіденди оподатковуються з першої гривні.

Чи потрібно вам допомогти розрахувати, чи підпадає ваш очікуваний прибуток під цей ліміт з урахуванням комісій брокера?

...

Так, відсотки на залишок коштів (як і дохід від депозитів) оподатковуються з першої ж гривні. Пільговий ліміт у 4 660 грн на них не поширюється. [1, 2]

Оподаткування відсотків для військових (станом на 2026 рік)

Для діючих військовослужбовців ЗСУ діють спеціальні умови щодо військового збору: [3]

ПДФО: 18%. Цей податок однаковий для всіх громадян.

Військовий збір (ВЗ): 1,5% (замість стандартних 5% для цивільних у 2026 році).

Щоб застосувати пільгову ставку 1,5% до доходів від іноземного брокера (наприклад, Interactive Brokers), вам потрібно самостійно вказати статус військовослужбовця при поданні річної податкової декларації. [3, 4, 5, 6]

Чому ліміт 4 660 грн не діє?

Інвестиційний прибуток (ліміт діє): Це різниця між ціною купівлі та продажу активу (акції). Держава дозволяє не оподатковувати невеликі суми такого "заробітку".

Пасивний дохід (ліміт НЕ діє): Відсотки на залишок та дивіденди ПКУ відносить до пасивних доходів, які вважаються чистим доходом з моменту нарахування. Вони оподатковуються повністю, незалежно від суми. [2, 7, 8, 9, 10]

Що це означає на практиці:
Якщо іноземний брокер нарахував вам $10 відсотків на вільний залишок:

Ви перераховуєте ці $10 у гривню за курсом НБУ на день отримання.

Нараховуєте на цю суму 18% ПДФО та 1,5% ВЗ (якщо ви військовий).

Сплачуєте ці податки за результатами подання річної декларації. [3, 5, 7, 11]

Важливий нюанс для Interactive Brokers:
Відсотки на залишок у IBKR часто вважаються іноземним доходом. Якщо ви вже сплатили з них податок у США (withholding tax), в Україні можна зарахувати сплачений ПДФО (але не військовий збір) за наявності офіційного підтвердження від податкової служби США. [12, 13]

Чи знаєте ви, де в кабінеті брокера знайти річний звіт (Activity Report), щоб виписати всі ці копійки для декларації?


І тепер от думаю, чи можна подати декларацію лише на той десяток гривень, які ібкрка безпідставно нав'язала?
Чи не приймуть, і таки треба буде і увесь той масив зі вже сплаченими податками теж додавати...?

Але таки вже є сенс тримати невкладені гроші на ibkr, а не на геномці чи трансфеговці...




Спіймати жарптицю 1млн$. Місія можлива?

От дивлюсь як навколо купа курців літерально пускає на вітер свій можливий майбутній 1млн$, і стало таки цікаво, чи була можливість у людей нашого минулого (80ті, 90ті, трохи нульові), чи була у них можливість вибрати собі на майбутнє не згубну залежність, а таки той 1млн$?

Передусім спробував порахувати за даними з макротрендів. Які можливості давали от хоч би золота (хай і недоступні тоді банківські) у часи конаючого совка? А саме -- яку середньорічну дохідність вони забезпечували за останні 40 років.
При цьому випадково поділив не середньорічні ціни, як робив раніше, а місячні.
Виявив кумедне явище. Золото і срібло виросли за 40р (грудень 85 до грудня 25) майже однаково! 13.86разів (6.79% середн.річн.) золота, і 13.66р, 6.76% срібла...
Втім, як вже раніше писав, а тепер бачу і числа "лохідностей" -- від 1984 і аж по 2001-2002 роки інвестиція то була вкрай погана (-1% "дохідності"... Мінус, Карл!)
Але для часів совка єдино можлива, мабуть, була спроба інвестувати... Для всіх місцевих бідолах тих часів. Навіть скажено завищені ціни (відносно світових), погана проба золота, і ювелірн.націнки -- але ж хоч якесь збереження заощаджень люди могли тим способом мати.
Середньорічні прирости значно слабші (бо плато ще нема -- метали саме торік дуже швидко росли). Золота у 10.9раз. (6.15% середн.річ.), і 6.84р (4.92%) срібла... Теж добре.

SP500 за ці 40 років виросли в 33.44р (9.17%)
Втім, у кризовий 2009 його середн. дохідність за 24 роки впала до 6.96%! Але навіть то було трошки вище рівня нинішніх дорогих золот.

Але якщо повернутись до цигарок, і взяти, наприклад, що людина викурює в місяць ~210$, то, при 9.17% якраз би і вийшло вже 1млн$ з малим хвостиком (1,034млн). З них лише 100800$ сам "тютюн" (210$*12м*40р), а 933к$ -- % і % на %. В інетах купа графіків на цю тему, але якщо самостійно внести в ел.таблицю -- це ще цікавіще...
Втім, є суттєві сумніви, що такі ж тютюн.ціни були і сорокаріччя тому. Бо знецінення долярів трикратне за цей період.
Людям у совку, із зарпратами 100...200"рублєй", і податками 90+% -- ні тодішні 210$, ні нинішні 630$ навіть у рожевих снах і не снились.
Та й у самих Штатах то було немало, мабуть (понад нинішнього рівня бідності -- 500$, під яким живе більше 4х десятків млн амерів, навіть в усій Україні менше люду, мабуть...)
Можливо ідея у тому, що молоді можуть тягнути навіть і дві праці, а в 45...65 років уже мали би бути і зайнятість ~50% повного роб.тижня і зарплата теж половинна? Тоді такі суми інвестицій логічні. Мабуть.
Але і безсумнівно, що нинішнім 25 річним вже втричі легше назбирати той 1млн$ ("завдяки" інфл.), аніж якщо було починати у 1985р. От хай це знають і хай їм буде соромно. 😆




"Кріза"? Буде чи не буде?

Вже багато шанованих людей кажуть десь у ютюбах про можливу кризу.
Найстрашніше виходить у Портникова, мабуть:
https://m.youtube.com/watch?v=Gpeqe9X99 ... FIAw%3D%3D
каже на ~13хв про ці 2026-27 роки як про страшну-престрашну кризу... Все-все-все пропаде!?
А причиною називає ормуз.затоку і клятих іранців, які перепаскудять торгівлю.
Втім, він майже як політик, і ще й як гебрей постійно турбується про гебрейську державу. Тому має причини голосно казати щось страшне про іранські справи.

Але чи справді світ так залежний від тієї клятої нафти, і що ще там возять? (він чомусь навіть про напівпровідники казав).
Світ, де вже є багато АЕС, ВЕС, СЕС... Чому нестачу нафти називати кризою, а не можливістю швидше відірватись від вуглевод.пуповини?

Але він не один такий.

https://youtu.be/gyY5w06XNq8?si=KD40Sb7t6blEGdES
47:40 -- Фурса взагалі наразі боїться зараз амер.фонд.ринку...

А от про облігації та інші способи не лише географ, але і видової диверсифік.портфелю (FIRE + Артем Ваганов у "запали цілі #99"):
https://youtu.be/NZvrn-4W8NU?si=H3U2hW2WiAOTnSRl
-- довгі облігації tlt хвалить у випуску, зокрема і десь на 40вій хвилині, і ще кащав, що от вони на мінімах...

Лише одне мене дивує у цих апок.прогнозах.
Чому саме зараз кажуть таке про ринок США? Якщо за рік він майже не виріс у єврах. А Світ, Європа, демокр.Азія -- дуже виросли.
Чомусь думалось, що більший ризик, коли було більше зростання. А не після вже річного теліпання на місці.




Цікавий світ у нас, взагалі-то.

Є всілякі дикі перекоси, але от якось їду посеред ночі у військ.колоні у прикордонну область, у чужій машині, невиспаний, а поруч водія вже мало чи не вирубає... (бо чомусь якось дивно все організовано навіть на 5й рік без "чітких термінів служби").
І тут раптом чую у музиці авто всіх цих суворих, зранених, виснажених, мужніх солдатів на диво мелодійну пісню. Швидко припиняю куняти і шазамлю. Але шазамку, таке враження, що вже захопили диверсанти-окупанти, бо вже не вперше відобразили її своєю диверс.мовою, і ще й тільки на мить показали результат. Кілька разів пробував, аби встигнути записати назву.
diAzza -- Snow Is Falling (2025 Remastered)
Або от давніше почута як саундтрек до відео ядерн.вибухів victor-jacobsen-mushroom-cloud ...
https://music.apple.com/ua/album/mushro ... 1774444273 -- посил. вже чомусь не діє. Але ще десь в інетах можна послухати.
Не знаю чи користувались ці автори ШІ, аби так цікаво стилізувати музику-співи під старовину, і активніше зачепити людські струни.
Але світ таки змінився від 80х. Вже не треба унікальних осіб типу "містер хіт", аби розкручувати купу гуртів, і змушувати красивих акторів вдавати, ніби співають вони, а не талановиті співаки у фонограмі.
І разом з найкращою творчістю також і найкраща зброя на Заході.
І теж, мабуть, не як успіх одинаків, а таки ж як система.
Є чомусь відчуття, що хай хоч люди у цивілізованому світі й елоїзувались, але вони ще мають зубки проти всілякої звіроти. І виростять ще кращі. От хоч би і нанороботів якихось. Або ще краще якесь снодійне для масової пацифікації і наступного ув'язнення великих психопатських угруповань... Поки китаянці безуспішно пробуватимуть вкрасти таємниці asml.
А все що наразі треба -- то це звіроті наробити таки звірств, показати себе в усій красі, дегуманізуватись, аби нарешті були явно видимі всі причини їх усіх попацифіковувати... Хай і не так жорстко, як людоїдів у Конго у кінці ХХст. (Майкл Крайтон писав, що розстрілювали з гелікоптерів...)
Але щось таки треба робити зі скаженими, які калічать єдину наявну у нас планету...

І сподіваюсь, що інвестиціями в цивілізований світ -- наближаю саме ті винаходи, які дозволять якось нарешті вибити ґрунт з-під ніг усіляким недолюдкам (московія, іранія, китайщина...)
Це би вартувало навіть меншого % і таки неотримання отого омріяного %го 1млн$. 🤣
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 24.08.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
22.04.2026 15:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.