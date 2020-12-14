Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 02:22

  whois2010 написав:
  Олежан написав:начали строить биоритм возле либедской.
цена от $3500/м
это еще даже сваи не начали забивать.

Т.е. на финале будет цена от 7000

Це не берлін, не барселона, навіть не чорногорія. Гола квартира 400-500-600 тис + ремонт. В країні, в якій п'ятий рік повномасштабна "екзистенційна" війна "на виживання". Королєвство крівих зєркал якесь. Я не розумію для кого. Рендери симпатичні, до речі


Долго на ветку не заглядывал.
С эмигрантской ветки просил кого-нибудь перепостить, не знаю или сделали, Прохожий заглядывал, но что-то не получилось у него.
Ок, не сочтите офтопом, сравните киевские цены с этим и на фоне этого какие должны быть цены в Киеве?

viewtopic.php?p=5949649#p5949649

Кстати!
Вспомнился мне сегдня наш венский узник и его прэлесть со ШТОРАМИ.
Помнится, он уже во время большой войны хотел 352 куевро за нее.
Ему кто-то что-то меньше предлагал, но он не соглащался, а потом ему ничего не оставалось как заявить" Прелесць не продаецца".
Да, так чегойта я вспомнил?
Сижу я сегдня солнечным субботним утром, пью кофей с донатсом из Данкин Донатс, тыцаю пальцАми в Трулию.
И вот, ближний НДЖ, Форт Ли. Я там когда приехивал как турЫст один раз останавливался. Это через мост от Манхеттена.
Мост - Вашингтон Бридж, в простонародье именуемый Джорджик.
Итак:
199 куе, 21 этаж (о как совпало), видовая.
Дом не дендрофекальный.
Метраж примерно такой как у венского узника.
2 санузла, 2 спальни плюс гостинная. Даже такая редкая редкость как балкон есть.
Модные мопы и паркинг прилагаются. Фитнес зал также.
А еще рекреационная эрия, теннисные корты и спортплощадка для баскетбола, бассейн аутсайд в летнее время.
Школы
Элементари 10\10!!!!, мидл 8/10!! и хайскул 6\10 чтто вполне еще ничего.
И это все через Хадсон Ривер (Ривер - это ошибка истории, Гудзон является проливом) от Манхеттена.
По проживанию в Форт Ли мне сложно что-то говорить ввиду непродолжительности пребывания. Только лишь на основе пары недель в виде турЫста не могу себе присвоить степень экспертности как это делают некоторые.
Но из минусов - интерстейт 95, но трасса вдали от этого комплекса.
А из плюсов - природа, зайдя в местный парк мы встретились со стайкой молодыъ оленят, видели бобра и прочую непривычную для города живность.
Публикую тут, чтобы Прохожий не плакался. Если кто хочет, может дать ссылку в обвальной ветке.
https://www.trulia.com/home/555-north-a ... l-mediaTab
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 02:30

  Бетон написав:
  whois2010 написав:
  Hotab написав:тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників

Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?

Для этого нужно самому себе задать вопрос:
Что в Европе даст недвижимость?
Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую.
Людям со средним достатком нечего делать в Европе. Никто не будет тратить 5 лет на изучение языка, чтобы дорасти до старшего мойщика полов.

Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.

Среднему человеку Европа ничего не гарантирует. Там не раздают статус, уважение и доход просто за факт покупки квартиры.
Там платят за компетенцию и встроенность в систему.
Бетон сам по себе не делает вас частью общества.
Он либо инструмент, либо якорь.

Я сам периодически хочу поменять киевский бетон на польский. У меня он уже там есть. Но он ничего мне не даёт, кроме 1куе аренды в месяц. Я не могу его ни продать ни реинвестировать

А что вас удивляет? На пятом году войны, вы думаете люди не научились на ней зарабатывать?


Действительно, в развитых странах сейчас инвестиции в недвижимость становятся анахронизмом.
В Украине пока практически нет альтернатив для больших сумм.
И это не хороший сигнал.
Но Украина стала очень технологичной страной.
Не сомневваюсь, скоро она догонит и перегонит весь остальной мир.
И инвесторы в бетон будут отдавать десяток квартир за "ведро картохи" (с).
rjkz
