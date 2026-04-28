Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Faceless написав: Bobua написав: Лише ми (люди з відкладеним споживанням)

Або з відкладеним життям. Або з відкладеним життям.



А чи є життя у осіб, що працюють щодня, тратять все в нуль, і чекають пенсії "аби нарешті відпочити"? І потім всім кажуть "а як жити на таку маленьку..."

У них справді було якесь життя?



Чи може таки краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.?

В нуль це ще добре . Часто в мінус живуть - кредит на авто, на подорожі, на навчання, на стоматологію, на пластику і тп, такий стиль життя. Але знову ж таки треба дивитися конкретну ситуацію. Може хтось (якась) зробила пластику і потім вдало вийшла заміж. Може хтось у 22 роки взяв круту тачку в кредит і погуляв на славу в молодості, але що з тачкою, що без просидів клерком у офісі все життя. Тому хоч є що згадати.



Я у своєму середньому віці вже не женусь за понтами, тому й споживання невелике. Ніколи не було айфону чи бмв, хоча можу собі зараз дозволити. Але зараз потрібен простий працюючий агрегат, який виконує свої функції. Років 10-15 тому дійсно хотів би мати і айфон, і бмв, тож всьому свій час.



Вище обгорювали Тараса Гука, дивився його відео 2-х річної давності, то він там рахував, що для його поточного рівня витрат (500 дол. в місяць) необхідно 500*12/0,04 = 150 тис. дол. для FIRE. 0,04 - це 4%-на середня річна неризикова дохідність на капітал.



Зараз він уже біля цієї цифри ніби, але говорить, що буде тягнути лямку далі доки працездатність дозволяє. Вже ставить собі цілі 300 тис, півмільйона і тп. З одного боку це добре, але з іншого боку якщо не користуватися накопиченнями, то вони просто циферки на табло у брокера. Хоча, звичайно, півмільйона і у поважному віці ой як пригодяться, та це не те, як молодому чи середньому віці.



П.с. Порахував свої приблизні трати за рік і співставив їх з доходами НЕ від зарплати у моїй декларації (ОВДП, акції і тп), то таким темпом у цьому році другі мають вже перекрити перші. Тобто теоретично, я вже міг би фаєритися) Але, по-перше, це більше із-за значної частки гривневих 17-18% ОВДП, а у твердій (неризиковій) валюті показники були б меншими. По-друге, тверда валюта долар вже давно не така тверда, інфляція і її нещадно жере, навряд чи Тарас Гук проживе на ці ж 500 дол./місяць в цьому році, а тим більше до кінця життя. І по-третє, завджи трапляються непердбачувані витрати, а от непередбачувані співрозмірні доходи - набагато рідше

