Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Bobua написав:Лише ми (люди з відкладеним споживанням)
Або з відкладеним життям.
А чи є життя у осіб, що працюють щодня, тратять все в нуль, і чекають пенсії "аби нарешті відпочити"? І потім всім кажуть "а як жити на таку маленьку..." У них справді було якесь життя?
Чи може таки краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.?
В нуль це ще добре . Часто в мінус живуть - кредит на авто, на подорожі, на навчання, на стоматологію, на пластику і тп, такий стиль життя. Але знову ж таки треба дивитися конкретну ситуацію. Може хтось (якась) зробила пластику і потім вдало вийшла заміж. Може хтось у 22 роки взяв круту тачку в кредит і погуляв на славу в молодості, але що з тачкою, що без просидів клерком у офісі все життя. Тому хоч є що згадати.
Я у своєму середньому віці вже не женусь за понтами, тому й споживання невелике. Ніколи не було айфону чи бмв, хоча можу собі зараз дозволити. Але зараз потрібен простий працюючий агрегат, який виконує свої функції. Років 10-15 тому дійсно хотів би мати і айфон, і бмв, тож всьому свій час.
Вище обгорювали Тараса Гука, дивився його відео 2-х річної давності, то він там рахував, що для його поточного рівня витрат (500 дол. в місяць) необхідно 500*12/0,04 = 150 тис. дол. для FIRE. 0,04 - це 4%-на середня річна неризикова дохідність на капітал.
Зараз він уже біля цієї цифри ніби, але говорить, що буде тягнути лямку далі доки працездатність дозволяє. Вже ставить собі цілі 300 тис, півмільйона і тп. З одного боку це добре, але з іншого боку якщо не користуватися накопиченнями, то вони просто циферки на табло у брокера. Хоча, звичайно, півмільйона і у поважному віці ой як пригодяться, та це не те, як молодому чи середньому віці.
П.с. Порахував свої приблизні трати за рік і співставив їх з доходами НЕ від зарплати у моїй декларації (ОВДП, акції і тп), то таким темпом у цьому році другі мають вже перекрити перші. Тобто теоретично, я вже міг би фаєритися) Але, по-перше, це більше із-за значної частки гривневих 17-18% ОВДП, а у твердій (неризиковій) валюті показники були б меншими. По-друге, тверда валюта долар вже давно не така тверда, інфляція і її нещадно жере, навряд чи Тарас Гук проживе на ці ж 500 дол./місяць в цьому році, а тим більше до кінця життя. І по-третє, завджи трапляються непердбачувані витрати, а от непередбачувані співрозмірні доходи - набагато рідше
Bobua написав: Та ще в минулому році почалась та акція. Мала бути ніби до кінця грудня, але триває і триває. https://uainvest.com.ua/p2p-abroad тут застаріло. Дані точні, але і райфу, і альянсу нема. Картка звичайна. ,instant. Не кред., як інет пише. Ще у райфі доляри на єври міняють напряму (з карток) навіть вигідніше за деякі дикі обмін, але 400тис небажано перевищувати
Щось не виходить з Райфу, з Моно пройшло ок. З Райфу хтось блокує, відкрив єврову картку, ніби все пропускає, просить підтвердження в Райфі і потім блок. Хз на чиїй стороні - ТрГо чи Райфу
П.с. Навіть якщо не проходить платіж, то акційний суботній нульовий тариф по комісії згорає і хоче вже 2% при наступній спробі
теж зустрічав ці 4% в інетах але ще не намагався зрозуміти, які ідеї у них вкладають. якщо 4% (1/25) від капіталу захищеного від інфл -- то чому саме 25 років його шматувати? Дивне число. Навіть дороге КТ ж так точно не дасть прогноз тривалості життя.
якщо як кажете, просто % тратити з 4% облігацій, то теж трохи дивно, бо доляри США за минулі 40 років знецінились втричі. не "тільки лиш всі" 🤣 здатні так планувати "пенс" життя, аби витрати через 40 років були втричі менші...
Я вже давно досліджував питання витрат, зокрема і перевіряв чи можна вірити держстату:
До речі, сумарно з 2013 по 2021, у ДержСтату інфляція по їжі була більша моєї! А взагалі -- вражає витривалість тих статистів. Вони збирають дані, роблять розрахунки, дають результати у вільний, безкоштовний доступ і отримуюють за це, мабуть, якусь невеличку держ.зарплату, а ще й мегатони ненависті й образ від “вдячного населення”. Що, народе, дуже кортить пожити у інформаційно закритому світі, де корисна інфо буде за гроші, чи ще якось складніше?
і маю два цікаві висновки: * вірити цілком можна; * а якщо свої старі витрати помножити на кумулятивну інфляцію, то бачу цікаву закономірність -- вони майже незмінні (якщо говорити про їжу, а не про разові дорогі багаторічні речі).
Тобто прогнозування і оцінка необхідного рівня капіталу стають простішими. Уявити вік до якого є сенс жити (аби це було активне життя). От хай хоч би як у Ліни Костенко чи у Патона 100 років. Поділити капітал на залишок років. Порівняти зі своїм рівнем витрат. Захистити кап. від інфл...
До речі інша цікава ідея в інетах. Про балансування між акціями і облігаціями. По формулі. 100 мінус вік. Але вже хочуть чомусь змінювати на 110 мінус вік. Головна ідея у них, що з віком треба зменшувати ризикові активи на користь не таких ризикових обліг... У 50р чи 55 порівну ніби як...
не пробував тягнути з Райфа. з його апки лише надсилав. В Геномку. І вже пів року ці добрі райфові люди взагалі не грабують за переказ. 🙃
З моно може виходить, бо букви рахунку як у Британії. І х.з. чи ще з когось так можна тягнути?
RaifHelp написав:Щоб ми змогли допомогти Вам із вирішенням ситуації,
Дякуємо за небайдужість.
А чи можете колись зробити, аби в апці показувало місячний залишок на перекази? Чи так і надалі треба буде лише методом проб і помилок шукати, яка ще сума проходить...?