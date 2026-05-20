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Програму «єВідновлення» розширили:
хто зможе отримати до...

Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:59

Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до...

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави розміром до 2 млн грн.

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Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн
R2
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:59

для початку переміщень потрібно дані про робочі вакансії для внрутрішьно переміщених.при нехватці житла планувати модульні пересувні містечка
tolja3334
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