Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чоловіків віком від 25 років
серед студентів стало...

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Суб 27 гру, 2025 13:42

Пропонуємо до обговорення:
Кількість студентів-чоловіків віком від 25 років, які вступили у заклади освіти у 2025 році, зменшилася більш ніж удвічі.

Дивися повний текст
Чоловіків віком від 25 років серед студентів стало вдвічі менше
Форум:
Форуми Finance.ua


Finance.ua


