Українці за кордоном дедалі частіше задумуються: куди інвестувати у 2026 році та як зібрати портфель так, щоб він витримував ринкові “гойдалки”. У цьому інтерв’ю розбираємо 3 ключові класи активів (часткові/акційні, кредитні, захисні), говоримо про страхи навколо S&P 500 та “бульбашок”, а також про роль облігацій США, золота, нерухомості й криптовалют у сучасному портфелі.
Окремий блок — практичний: як інвестувати за кордоном через біржу/брокера, на що дивитися при виборі (регуляція, ліцензії, ризики), чому важлива диверсифікація між ринками (США/Європа/Азія) та які податкові нюанси можуть “вистрілити” (зокрема через курс гривні й правила декларування).
00:00 — Вступ: куди інвестувати українцям за кордоном
02:08 — Поради людям, які хочуть інвестувати в криптовалюту
03:08 — Найризикованіші криптовалюти
04:40 — Як інвестувати за кордоном: рахунок, біржа, брокер
05:34 — Як перевіряти брокера: ліцензії, ризики, санкції
06:41 — Диверсифікація: США vs Європа vs Азія
08:43 — Податки/декларації та валютний курс