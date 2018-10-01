RSS
Куди інвестувати у 2026 році

Куди інвестувати у 2026 році
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 12:30

Куди інвестувати у 2026 році



Українці за кордоном дедалі частіше задумуються: куди інвестувати у 2026 році та як зібрати портфель так, щоб він витримував ринкові “гойдалки”. У цьому інтерв’ю розбираємо 3 ключові класи активів (часткові/акційні, кредитні, захисні), говоримо про страхи навколо S&P 500 та “бульбашок”, а також про роль облігацій США, золота, нерухомості й криптовалют у сучасному портфелі.

Окремий блок — практичний: як інвестувати за кордоном через біржу/брокера, на що дивитися при виборі (регуляція, ліцензії, ризики), чому важлива диверсифікація між ринками (США/Європа/Азія) та які податкові нюанси можуть “вистрілити” (зокрема через курс гривні й правила декларування).

00:00 — Вступ: куди інвестувати українцям за кордоном
02:08 — Поради людям, які хочуть інвестувати в криптовалюту
03:08 — Найризикованіші криптовалюти
04:40 — Як інвестувати за кордоном: рахунок, біржа, брокер
05:34 — Як перевіряти брокера: ліцензії, ризики, санкції
06:41 — Диверсифікація: США vs Європа vs Азія
08:43 — Податки/декларації та валютний курс

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Форум:
