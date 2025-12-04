RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Найперспективніші
криптовалюти на 2026 рік

Finance.ua: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:18

Finance.ua: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік

Пропонуємо до обговорення:
Та прогноз, що саме може відбутися з ними цього року
Світ криптовалют продовжує зростати, змінюватися і дивувати — і 2026 рік може стати одним із найцікавіших в історії цифрових активів. Чого лише вартує інформація щодо того, що дві великі криптовалюти мають потенціал отримати капіталізацію у 200 млрд доларів вже 2026 року. В цьому матеріалі Finance.ua розповідає про те, які ж криптовалюти є найбільш перспективними на 2026 рік та в які з них варто інвестувати.

Дивися повний текст Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
D2
 
Повідомлень: 460
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:18

USDT найперспективніша криптовалюта у 2026 році
airmax78
 
Повідомлень: 43016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5358 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 14:44

А где эфир??? У него потенциал побольше, чем у Btc и Sol.
ishvara
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 09.12.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 22:56

Ефір

Чим обгрунтуєте своє ствердження?
a_m_kostiuchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:27

криптовалюти завжди будуть актуальні, цифрові гроші все-таки
larisavovk
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки...
D2 » Чет 04 гру, 2025 11:49
2 9521
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лют, 2026 11:31
oknerbob
Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну... 1, 2
D2 » Сер 28 січ, 2026 07:35
11 5348
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лют, 2026 06:46
vostryh79
Finance.ua: Де краще купляти криптовалюту: P2P, біржі,...
D2 » Суб 31 січ, 2026 21:20
0 3428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 січ, 2026 21:20
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10866)
28.02.2026 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.