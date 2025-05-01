Finance.ua: Державні програми кредитування житла: вплив...

|
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Експерти стверджують, що держава активно втручається у ринок нерухомості
Ще зовсім донедавна і первинний, і вторинний ринки житла, за оцінками окремих аналітиків, перебували у стані стагнації. Однак упродовж останніх пів року, а особливо в останні місяці, ситуація почала поступово змінюватися: ринок оживає та поступово відновлює активність. То чи дійсно на ринку нерухомості вже закріплюється відповідний тренд і яким чином впливають державні програми кредитування громадян на нього?
Дивися повний текст Державні програми кредитування житла: вплив та особливості
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:47
Шановні читачі!
Наскільки, на Вашу думку, державні програми (єОселя, Держмолодьжитло) реально допомагають звичайним українцям, а не лише формально покращують статистику?
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:52
Ірина_ написав:
ям, а не лише формально покращують статистик
мій досвід і досвід звернень колег до єОселі показує, що вона спроєктована так, що житло можуть купити тільки люди з великою зарплатою, для яких це буде інвестиція, а не реально єдине необхідне житло. Військові, вчителі, ВПО отримують кредит з малим першим внеском околонульовою ймовірністю.
Програми підняли ціни на нове житло.
