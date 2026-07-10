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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Релігія

Релігія
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5678
Сообщение Добавлено: Пн 25 май, 2026 19:07

fox767676
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Сообщение Добавлено: Пн 25 май, 2026 19:45

Re: Релігія

fox767676 писал(а):
Faceless
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:30

fox767676
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Сообщения: 5764
С нами с: 13.06.20
Благодарил (а): 430 раз.
Поблагодарили: 231 раз.
 
 
  #<1 ... 5678
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