Новий Hyundai Staria Electric дебютував на автошоу в Брюсселі. Електрокар надійде в продаж у Європі до кінця першого півріччя.
Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:35
