RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: EcoFlow, Bluetti
та інші: як обрати зарядну...

Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35

Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну...

Пропонуємо до обговорення:
Пояснюємо, що варто знати перед вибором, які у станцій можливості, й ціни на них
У сучасному житлі від світла залежить ледь не все. Електроплити, бойлери, індивідуальне опалення, різноманітна побутова техніка працюють за наявності електроенергії. Але в умовах жорстких відключень правила гри змінюються. Станом на сьогодні в українців на першому місці не лише комфорт, а задоволення базових потреб – щоб помешкання було освітленим і теплим. За цих обставин на допомогу приходять альтернативні акумуляторні джерела енергоживлення. Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026.

Дивися повний текст EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію
D2
 
Повідомлень: 457
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35

"Станції невеликої потужності вистачить, щоб ввімкнути ... чи холодильник"
Правильно. Нечего обращать внимание, что так случилось, что холодильник не инверторный и поэтому стартовая мощность у него побольше, чем 300-900 Вт и попытка его включить только активирует защиту от перегруза.

"Наприклад, місткість батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 Вт·год. Якщо до нього під’єднати 400-ватний холодильник і 100-ватний телевізор, то заряду вистачить приблизно на дві години."
По-любому не хватит. Если, конечно, не разобрать станцию и подключать напрямую к батарее. А на инверторе потери 10-30% в зависимости от исполнения станции. Конечно, тоже совершенно несущественный параметр. Как и, например, уровень шума при работе инвертора.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Венесуела, Іран, Гренландія: глобальні зміни...
D2 » П'ят 16 січ, 2026 07:26
2 5659
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 січ, 2026 18:10
Accountantt
Finance.ua: Ослаблення долара: чи можуть дії Трампа...
D2 » Чет 15 січ, 2026 11:38
1 765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 січ, 2026 11:38
Ірина_
Finance.ua: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
D2 » Чет 08 січ, 2026 17:18
2 3337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 січ, 2026 14:44
ishvara

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.