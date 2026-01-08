Finance.ua: EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну...

|
Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35
Пропонуємо до обговорення:
Пояснюємо, що варто знати перед вибором, які у станцій можливості, й ціни на них
У сучасному житлі від світла залежить ледь не все. Електроплити, бойлери, індивідуальне опалення, різноманітна побутова техніка працюють за наявності електроенергії. Але в умовах жорстких відключень правила гри змінюються. Станом на сьогодні в українців на першому місці не лише комфорт, а задоволення базових потреб – щоб помешкання було освітленим і теплим. За цих обставин на допомогу приходять альтернативні акумуляторні джерела енергоживлення. Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026.
Дивися повний текст EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію
Додано: Сер 28 січ, 2026 07:35
"Станції невеликої потужності вистачить, щоб ввімкнути ... чи холодильник"
Правильно. Нечего обращать внимание, что так случилось, что холодильник не инверторный и поэтому стартовая мощность у него побольше, чем 300-900 Вт и попытка его включить только активирует защиту от перегруза.
"Наприклад, місткість батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 Вт·год. Якщо до нього під’єднати 400-ватний холодильник і 100-ватний телевізор, то заряду вистачить приблизно на дві години."
По-любому не хватит. Если, конечно, не разобрать станцию и подключать напрямую к батарее. А на инверторе потери 10-30% в зависимости от исполнения станции. Конечно, тоже совершенно несущественный параметр. Как и, например, уровень шума при работе инвертора.
