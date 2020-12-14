|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 28 січ, 2026 01:51
Господар Вельзевула
останется столько людей, чтобы была возможность собирать и обрабатывать ресурсы с подконтрольной территории.
полезные ископаемые, сельхоз угодья, леса, рыба в водоемах, ветер, солнце, что там еще… это все, что есть от природы и не требует первичного производства.
города для этого не нужны. только 2-3 города, где будут собираться и тратиться деньги от ресурсов.
как Монголия — есть относительно развитая столица, а все остальное — это пастбища и рудники.
самая низкая плотность населения в мире. 1.5 млн квадратных километров, население как в Киеве. и кацапы не лезут, ибо с другой стороны могущественный Китай, а не лоховская Европа с ее бесполезными «лидерами»
мы возвращаемся к собирательству
а там и рождаемость вырастет, как в 10 веке до нашей эры
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 09:48
Первое со вторым как-то не сильно стыкуется...
2
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:17
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Город умирает не от взрывов.
Город умирает, когда его обслуживание дороже, чем жизнь в нём
Киев- не Алчевск. Сотни тысяч домов, тысячи километров магистралей это десятки лет реконструкции.
К тому же разрушена генерация.
Ну подырынчите вы генераторами пол года, год. Что дальше?
Апокалипсис не наступит. Город медленно будет пустеть
Дык именно это мне и портит настроение с 7 января. Без электричества бизнесам хана.Металлургии хана. Даже офисникам хана
Останутся селяне, ТЦК и верховна рада (на генераторе). А , еще потужный сделает фото при свечке на фоне запаренной мивины.
Серьезность проблемы я вижу и по воплям в Тредсе, зовущим на помощь архангела Михаила ( это по поводу следующей атаки, в конце недели опять морозы серьезные) , по закрытию разных мелких бизнесов, тупо не выруливающих без света и отопления, но больше всего меня напугала реклама в Инсте каких-то совдеповских душкабин в "кабанчике" с надписью- "гарячий душ в центрі Дніпра-300 гривень".
По моему наконец-то войну и мы почувствуем,а не только пацаны на фронте.
- Як ви себе почуваєте після душ-кабіни в кабанчику?
- Особєнно хорошо пєрвиє три мєсяца.
- А зимою?
- Та скільки тої зими.
1
4
