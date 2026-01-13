RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:36

Які пристрої не можна підключати до подовжувача

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців та жителів інших країн часто користуються подовжувачами, щоб підключити кілька приладів одночасно або коли розеток на кухні чи в кімнаті не вистачає. Але електрики попереджають: неправильне використання подовжувачів може спричинити перегрів і навіть пожежу.

Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:36

moveton

"Подовжувачі розраховані максимум на 15 ампер або 1800 Вт"
И только в самом конце статьи недоумение начинает рассеиваться. Товарищ Пол Мартінес из Бруклина, конечно, прав. Для США. В Европе же напряжение не 120 вольт, а 230 и типовой трёхконтактный удлинитель, который выше нарисован, заявлен на 16 A, т.е. 3680 Вт. Практически всё квартирное в него нормально подключать. Разве что для серьёзной электроплиты не хватит, но у неё обычно и вилки нет, поэтому даже мысли не возникнет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6541
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:06

Striker

moveton True. В мене зараз на зйомній хаті підключена пралка з ТЕНом 2кВт+до 0.5 кВт на обертах барабану, через 2 подовжувачі. Але подовжувачі не дешман Китай, а з хорошими пружними контактами в розетках і перетином 1.5, що навіть з запасом. Також через подовжувачі включене все те, що в статті написано, що не можна підключати (аерогріль, мікрохвильова) і все ок вже багато років. Назва статті звучить некоректно. Треба "Які пристрої не можна підключати до дешевого подовжувача". Якщо що, я електрик з 10-річним стажем і відповідною кваліфікацією. Що дійсно не рекомендую включати в подовжувачі, навіть якісні, це бойлер (але так ніхто не робить) і дуже потужні обігрівачі від 2 кВт і вище через постійне високе навантаження.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3691 раз.
Подякували: 5925 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:17

moveton

Re: Які пристрої не можна підключати до подовжувача

  Striker написав:Треба "Які пристрої не можна підключати до дешевого подовжувача"

Тогда и текст менять придётся. В нём говорится, что удлинитель рассчитан на 15 А. Это нормальный удлинитель. Но таки да, если сеть 120 вольт, то 2 кВт для него немного перебор (хотя скорее всего тоже вытянет и даже провода заметно не потеплеют).

Правильное название: "Які пристрої не можна підключати до подовжувача у США". Но тогда может возникнуть вопрос зачем она на этом сайте :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6541
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 795 раз.
 
