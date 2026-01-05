В якій країні змінилася національна валюта з 2026 року
Болгарія, член ЄС, 1 січня відзначила свій вступ до єврозони виставкою євромонет на фасаді центрального банку в Софії та феєрверком на честь довгоочікуваної події. Євро стало валютою країни, а лев пішов в історію.
Отакі незадоволені введення євро у Болгарії: "Йоманутий кацап влаштував скандал у Бургасі через решту в євро, вимагаючи повернути її в левах." https://www.flagman.bg/article/373022 "В залишившися дні, у які можна розраховуватися в обох валютах, явно викликають напругу в торгових точках. Громадянин Росії влаштував шалений скандал у магазині великої торгової мережі в Бургасі, оскільки продавчиня дала йому решту в євро, а не в левах, як він хотів. Ситуація загострилася після того, як покупець, який розмовляв ламаною болгарською мовою, відмовився прийняти свою решту та на знак протесту порвав банкноту в 5 євро та кинув її на землю, назвавши валюту «сміттям»..." "...Після інциденту розлючений чоловік вийшов з магазину, сів у чорний Jeep Grand Cherokee з софійською реєстрацією та поїхав. У публікації, яка вже набирає популярності, Асен заявляє, що такі дії не є випадковими, а цілеспрямованими провокаціями проти європейського шляху Болгарії та запровадження єдиної валюти."