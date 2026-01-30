Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other

Если Glovo — это такой себе «швейцарский нож», который может всё, то Bolt Food — это скорее «быстрый перекус». У Bolt есть свои сильные стороны (цена, скорость), но если копнуть глубже, ему не хватает нескольких критичных вещей, которые делают Glovo лидером рынка.

Вот чего реально не хватает Bolt Food на текущий момент (2026 год):

1. Универсальности (Кнопка «Что угодно»)

У Bolt Food ты ограничен списком ресторанов и магазинов в приложении.

Чего нет: В Bolt ты не можешь попросить курьера заехать в конкретную аптеку за лекарством, купить зарядку в случайном магазине или забрать забытые ключи у друга. В Glovo для этого есть специальный раздел, где ты сам пишешь поручение.

2. Масштабности доставки продуктов

Хотя Bolt развивает категорию «Магазины», он сильно проигрывает по количеству партнеров.

Чего нет: В Bolt гораздо меньше крупных сетей супермаркетов (вроде «Сільпо», «Novus» или «Varus»). Чаще всего там представлены небольшие точки или их собственные склады Bolt Market. Если ты привык закупаться на неделю конкретными брендами, в Bolt их может просто не быть.

3. Программы лояльности / Подписки

Чего нет: У Glovo есть Glovo Prime — заплатил раз в месяц и забыл о стоимости доставки. У Bolt Food системы единой подписки для еды пока нет. Ты каждый раз зависишь от того, есть ли акция на конкретный ресторан или нет.

4. Детализации поиска и фильтров

Пользователи часто жалуются, что поиск в Bolt Food примитивнее.

Чего нет: У Glovo очень удобное деление на «Бабблы» (категории): Выпечка, Здоровье, Подарки, Морепродукты. В Bolt всё свалено в общую кучу, и чтобы найти что-то специфическое (например, безглютеновую еду или конкретный тип кухни), нужно потратить больше времени.

5. Поддержки и решения споров

По отзывам (и это часто подтверждается на практике), поддержка Bolt может быть чуть более «автоматизированной».

Проблема: Если в заказе не хватает одной позиции или блюдо приехало холодным, поддержка Glovo чаще возвращает деньги мгновенно на бонусный счет. В Bolt процедура иногда затягивается, и они реже идут на полную компенсацию, ограничиваясь небольшим промокодом.

Резюме: Bolt Food не хватает «человечности» и гибкости. Это отличный, сухой и быстрый инструмент, чтобы заказать пиццу, когда лень готовить. Но это не «личный ассистент», которым пытается быть Glovo.

Учитывая, что ты живешь на Теремках-2, где много ТРЦ и магазинов рядом (тот же Respublika Park), Glovo может быть полезнее именно для доставки из конкретных бутиков или аптек, которые в Bolt просто не добавлены.

