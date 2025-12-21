RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці продовжують
використовувати виплати в межах...

Українці продовжують використовувати виплати в межах...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 10:21

Українці продовжують використовувати виплати в межах...

Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують використовувати виплати і можливості в межах Зимової підтримки. Державна програма працює як додатковий інструмент для підтримки понад 18 мільйонів громадян у зимовий період.

Дивися повний текст
Українці продовжують використовувати виплати в межах «Зимової підтримки» — суми
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

