Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лют, 2026 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують використовувати виплати і можливості в межах Зимової підтримки. Державна програма працює як додатковий інструмент для підтримки понад 18 мільйонів громадян у зимовий період.
Дивися повний текст Українці продовжують використовувати виплати в межах «Зимової підтримки» — суми
R2
- Робот новин
