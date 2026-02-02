RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 08:24

Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані...

Пропонуємо до обговорення:
Багато хто скептично ставиться до електромобілів через побоювання щодо довговічності акумуляторів, вважаючи їх найслабшим місцем таких машин.

Дивися повний текст
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані дослідників
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 08:24

А после перепродажи износ аккума начинается заново? Тем пересичным, которые купят авто из США, которое отъездило 8 лет, бояться не надо? Сайт всё таки для них, а не американцев.
3
9
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 09:13

Re: Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані...

Какая разница, сколько стоит батарея, если её нельзя купить?
К примеру, на 10-летний рено радиатор печки банально нельзя было заказать у официального дилера. И в наличии нигде в Украине не было.
Учитывая последние тенденции, неоригинальные батареи тупо не будут приниматься автомобильным компьютером.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 09:29

moveton


которые купят авто из США, которое отъездило 8 лет,


Якщо мова про «бітки», то чимало машин конкретної (будь якої) моделі завозиться як донори . І батарей (принаймні до війни) було завалено і коштували копійки. Бо не було попиту. Як і двигуни гібрида, які мають ресурс по мільйон і залишаються від донора .
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 10:50

Hotab

завезти гибрид, сварить раму, распродать всякие запчасти кузова, ходовой

итого двигатель есть, генератор есть, батарея есть. получаем нормальный такой генератор с аккумом для автономного дома, с возможностью без проблем достать запчасти и мастера по обслуживанию :mrgreen:

и моща поди киловатт 50, и ценник невысокий. надо б уже чтоб ктото занялся) бизнес актуальный
smdtranz
Ну привозчики битків дійсно раптом з війною вдало розпродали непотрібні залежі))
Додатковий неочікуваний заробіток на батареях. Ну принаймні ті хто не опинився на окупованих. Бо в Херсоні знайомий мав залишки трьох лінкольнів гібридних, і все воно «внє зони доступна»)
