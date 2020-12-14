|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:25
Vadim_
сделана с большим запасом , а в основном наєкономлено/напроектировано , что все потребители никогда одновременно не включат всё.
Воно так і повинно проектуватись . Не під війну і блекаути, а на звичайне життя, коли хтось гріє бойлер вранці, хтось ввечері, а хтось взагалі економний по нічному тарифу.
А чому у нас витримує.. та хз чому.. може повиїхали частково . У мене на поверсі 3 таких квартири.. це ті що далеко і надовго. А є такі знайомі, що саме через гіпотетичні блекаути зарані поїхали до батьків, за кордон чи ще куди, у кого є можливість. До весни.
На базе приёма анаболических стероидов кое что усыхает
Барабашов, Ти на якій кількості напрацював цю статистику? Не подумай , я не сперечаюсь зі спеціалістом по усохшим і розквітлим, чорним і різним, тобі видніше. Ти перевіряв.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17790
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:44
trololo написав: Hotab написав:
Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.
природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.
Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?
Кто ещё у тебя виноват?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:52
Бетон написав: trololo написав: Hotab написав:
Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.
природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.
Т.е. у тебя виноваты люди
в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?
Кто ещё у тебя виноват?
именно,если все ломануться снимать депо или покупать бакс , сами понимаете что будет? так и со светом
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4633
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17519513
|
|
|1380
|6877509
|
|
|3
|90310
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|