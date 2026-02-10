RSS
Вів 10 лют, 2026 07:07

Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...

Пропонуємо до обговорення:
Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за межами країни, можуть оформити закордонний паспорт без повернення в Україну. Водночас для цієї категорії передбачена обов’язкова умова, пов’язана з військовим обліком.

Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» — пояснення адвоката
Вів 10 лют, 2026 07:08
salvydas

Саме тому не потрібен застосунок "Резерв+", працівники ДП Документ перевіряють в "Оберіг", тому адвокат відверто бреше.
Вів 10 лют, 2026 14:00
moveton

Re: Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...

Ну мало ли что процедура требует :D Они часто странные бывают. Может уже и обязательно, чтобы был смартфон и в нём Резерв+. Логина гражданина в том Резерв+ никто же не просит. Главное, чтобы [костюмчик сидел] приложение стояло :mrgreen:
Вів 10 лют, 2026 14:37
Victor8

"Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі"

А на основании чего (каких документов?) мужчин будут брать на учёт?

Какое звание (военную специальность) присвоят?

Если "Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон"
Вів 10 лют, 2026 17:09
moveton

Re: Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...

  Victor8 написав:А на основании чего (каких документов?) мужчин будут брать на учёт?

Какое звание (военную специальность) присвоят?

Если "Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон"

Тут не вижу вопроса. Хоть на основе паспорта, за которым он пришёл. Сам этот паспорт для оформления военника не требует (как год назад получавший говорю). Это только недавно придумали, что для получения этого паспорта нужно ещё и военником помахать. Для стимулирования постановки на учёт. Специальность присвоят от балды. Кого-то волнует какая она написана? У меня в военнике абстрактное "ВВС наземные", а в Обериге при этом "дiловод".
Вів 10 лют, 2026 21:18
voplenko01

Якщо на кордоні показати додаток " резерв+", відміткою, що я виключений зі списку, мене пропустять?
