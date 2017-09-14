|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:14
Banderlog написав: Shaman написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
Не тільки до тебе, до решти пасівних патріотів так само, ти не унікальний.
бетон на відміну од тебе, адекватний, хоч теж стояв на майдані).
Ти так і не зміг відповісти на просте питання, якщо ти в ЗСУ, то гроші тобі з бюджета платять чи звідки ? )
Але щось пишеш про адекватність
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:19
Banderlog написав: Shaman написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
Не тільки до тебе, до решти пасівних патріотів так само, ти не унікальний.
бетон на відміну од тебе, адекватний, хоч теж стояв на майдані).
цитувати ж не складно, чи це лише для мене не складно?
та скажи чесно - цей подобається, цей не подобається. а то до патріотів в нього негативні почуття, а ухилянти - вони адекватні...
а взагалі, кажи, що я надто розумний - й тоді весь негатив стає зрозумілим, та й не лише в тебе
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:23
_hunter написав:
Снова оператор учетки конспект предыдущей смены не передал?
Давай я помогу - напомню о чем разговор был...
_hunter написав:
Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
не пались вже так. всім зрозуміло, що я реальна людина.
а от брехуни полюбляють звинуватити всіх інших, що вони теж брешуть. як власне ІПСОшники намагаються інших звинуватити, що ті боти
в теорії може спрацювати, але не на форумі - тут не так багато людей. тому на форумі це тупо - чи ви зі стасюком за сусідними столами? змагаєтесь за звання "Біба і Боба"?
