Finance.ua: SEPA-перекази від àбанку: як швидко та...

Додано: Сер 11 лют, 2026 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Ключове, що треба знати
Українці, які працюють або навчаються за кордоном, часто стикаються з високими комісіями за міжнародні грошові перекази. Класичні системи на кшталт Western Union або MoneyGram беруть фіксовані тарифні збори і мають приховані витрати на конвертацію, які можуть «з’їдати» помітну частину суми переказу. Більш сучасна альтернатива — перекази в євро через систему SEPA (Single Euro Payments Area). àбанк дозволяє отримувати такі перекази на власні картки без жодної комісії, а відправникові зазвичай достатньо заплатити символічну комісію банку в ЄС.
Дивися повний текст SEPA-перекази від àбанку: як швидко та дешево отримати гроші з Європи
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:39
відправляв у Абанк з Німеччини з банку, гроші були зараховані аж на наступний день. А з wise по тим самим реквізитам через цей sepa, то гроші зарахувались через 10 хвилин
