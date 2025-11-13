RSS
Finance.ua: SEPA-перекази від àбанку: як швидко та...
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 10:39

Finance.ua: SEPA-перекази від àбанку: як швидко та...

Пропонуємо до обговорення:
Ключове, що треба знати
Українці, які працюють або навчаються за кордоном, часто стикаються з високими комісіями за міжнародні грошові перекази. Класичні системи на кшталт Western Union або MoneyGram беруть фіксовані тарифні збори і мають приховані витрати на конвертацію, які можуть «з’їдати» помітну частину суми переказу. Більш сучасна альтернатива — перекази в євро через систему SEPA (Single Euro Payments Area). àбанк дозволяє отримувати такі перекази на власні картки без жодної комісії, а відправникові зазвичай достатньо заплатити символічну комісію банку в ЄС.

Дивися повний текст SEPA-перекази від àбанку: як швидко та дешево отримати гроші з Європи
D2
 
Повідомлень: 460
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 10:39

відправляв у Абанк з Німеччини з банку, гроші були зараховані аж на наступний день. А з wise по тим самим реквізитам через цей sepa, то гроші зарахувались через 10 хвилин
vasy525
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
