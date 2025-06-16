|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Попит на портативні зарядні станції в Україні залишається високим після масових відключень електроенергії. Водночас аналіз цін свідчить, що купівля такого обладнання за кордоном може бути суттєво дешевшою. У деяких випадках економія перевищує 60%.
Дивися повний текст Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:25
Брехня цены там больше чем в Украине + доставка + конская таможня пернпоата выходит в пол цены устройства
