RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зарядна станція Bluetti за
кордоном коштує на 60%...

Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:25

Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60%...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на портативні зарядні станції в Україні залишається високим після масових відключень електроенергії. Водночас аналіз цін свідчить, що купівля такого обладнання за кордоном може бути суттєво дешевшою. У деяких випадках економія перевищує 60%.

Дивися повний текст
Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100781
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:25

Брехня цены там больше чем в Украине + доставка + конская таможня пернпоата выходит в пол цены устройства
desireua03
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує квиток на ковзанку в Буковелі
R2 » П'ят 16 січ, 2026 11:49
2 5127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 січ, 2026 12:50
GALeon
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
R2 » Нед 04 січ, 2026 16:33
1 2569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 січ, 2026 16:34
pin9591
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні —...
R2 » Пон 16 чер, 2025 12:01
1 1298
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 чер, 2025 12:02
reshetnikov_app

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.