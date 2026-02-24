RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .
Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори?
Ви за два місяці схоже теж практиком не стали
Зубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні

навіть Ви не зрозуміли :( , Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:28

Re: В якому місці краще встановити кондиціонер?

Всім доброго дня.

Планую встановлювати кондиціонер у квартиру (вітальня ~25 м²) і хочу підійти до питання з точки зору економіки та окупності, а не тільки комфорту.

Цікавлять такі моменти:

Чи реально інвертор економить електроенергію, чи це більше маркетинг?

Наскільки виправдано використовувати кондиціонер на обігрів у міжсезоння при нинішніх тарифах?

Чи є сенс переплачувати за модель з кращим SCOP/SEER?

Скільки в середньому виходить по електроспоживанню на місяць (літо/осінь)?

Також цікавить питання монтажу:

чи потрібно закладати окрему лінію живлення,

як правильно розрахувати потужність,

чи має сенс одразу думати про вентиляцію.

Буду вдячний за реальні кейси — хто що ставив і які витрати по факту.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:33

  smdtranz написав:Faceless

так защита уже в инверторе есть
вопрос в том, чтоб пользоваться электричеством даже тогда, когда оно за пределами допустимого, то есть поставить стабилизатор
хотя это приводит к еще большей разбалансировке сети и выходу из строя всяких подстанций

но 270 с в том году установленного ДТЕК транса , как такое?
теоретики не в курсе , зубры :roll: :)
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:38

  smdtranz написав:Faceless

так защита уже в инверторе есть
вопрос в том, чтоб пользоваться электричеством даже тогда, когда оно за пределами допустимого, то есть поставить стабилизатор
хотя это приводит к еще большей разбалансировке сети и выходу из строя всяких подстанций

это к хозяину сетей , ДТЕК , почему такой перекос , на одной фазе 230 а на другой 270
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:03

Чи "грався" хто с тими зубрами, дігітопами, кевейсі, томзн та іншими щодо тестування швидкості спрацювання захисту при перевищенні встановленої напруги?
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:23

  dimabarcuk840 написав:Всім доброго дня.

Планую встановлювати кондиціонер у квартиру (вітальня ~25 м²) і хочу підійти до питання з точки зору економіки та окупності, а не тільки комфорту.

Цікавлять такі моменти:

Чи реально інвертор економить електроенергію, чи це більше маркетинг?

Наскільки виправдано використовувати кондиціонер на обігрів у міжсезоння при нинішніх тарифах?

Чи є сенс переплачувати за модель з кращим SCOP/SEER?

Скільки в середньому виходить по електроспоживанню на місяць (літо/осінь)?

Також цікавить питання монтажу:

чи потрібно закладати окрему лінію живлення,

як правильно розрахувати потужність,

чи має сенс одразу думати про вентиляцію.

Буду вдячний за реальні кейси — хто що ставив і які витрати по факту.

Економить. Особливо в міжсезоння, коли Т плюсова, але низька.
Є сенс брати з великим (важким) зовнішнім блоком. В буквальному сенсі порівнюйте вагу блока. У кожного серйозного виробника є такі лінійки. Топом вважається Зубадан від Мітсубісі, але там цінник.. У Грии чи Тосот (той самий Гріі) є також топова лінійка, вона дешевша ніж Зурбадан. Проста фізика: більший мідний зовнішній теплообмінник - тим легше «вичавити» тепло з зимового повітря.
Лінію не обовʼязково, інверторний на 25 квадратів це десь 9-ка, у неї максимальне споживання до 1.5 (рідше 2 кВт)

Кондиціонер не впливає на повітря обмін. Якщо у вас не було необхідності в додатковій вентиляції до цього, то кондиціонер нічого не змінює в цьому питанні.

Реальне споживання за день чи місяць нема сенсу оцінювати. Різне утеплення, зовнішня Т (тобто тепловтрати) . Це кратно дешевше ніж грітись звичайним обігрівачем (хоч і не так комфортно коли тепле повітря поступає зверху) , і це все що повинно вас турбувати.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

alibob написав:Чи "грався" хто с тими зубрами, дігітопами, кевейсі, томзн та іншими щодо тестування швидкості спрацювання захисту при перевищенні встановленої напруги?
Окремо не тестував, але зубри вже неодноразово спрацьовували, і ще жодна техніка не постраждала від стрибків напруги
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:40

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Також часто спрацьовувало (відсікало) з Зубром. Жодного разу техніка не горіла .
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 16:09

  dimabarcuk840 написав:Всім доброго дня.

Планую встановлювати кондиціонер у квартиру (вітальня ~25 м²) і хочу підійти до питання з точки зору економіки та окупності, а не тільки комфорту.

Цікавлять такі моменти:

Чи реально інвертор економить електроенергію, чи це більше маркетинг?

Наскільки виправдано використовувати кондиціонер на обігрів у міжсезоння при нинішніх тарифах?

Чи є сенс переплачувати за модель з кращим SCOP/SEER?

Скільки в середньому виходить по електроспоживанню на місяць (літо/осінь)?

Також цікавить питання монтажу:

чи потрібно закладати окрему лінію живлення,

як правильно розрахувати потужність,

чи має сенс одразу думати про вентиляцію.

Буду вдячний за реальні кейси — хто що ставив і які витрати по факту.

яка окупність , ви коли туфлі чі холодильник купуєте то думаєте про окупність?

продаванам наслово не верьте по маркам кондея типа это просто бомба не хуже Дайкин.
Дайкин и Митсубиши Электрик именно Электрик так как Митсубиши иной это совсем иное и судя по тексту не буду рекомендовать, рекомендую смотрите в сторону Грии.
наружный 3 портовый инверторный блок Грии мы два не совсем слабых мужика с напругой еле дотянули 10 метров и погрузили в бусик , как монтажники его потом смонтировали с люльки :shock: я не представляю
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 17:09

  Faceless написав:
alibob написав:Чи "грався" хто с тими зубрами, дігітопами, кевейсі, томзн та іншими щодо тестування швидкості спрацювання захисту при перевищенні встановленої напруги?
Окремо не тестував, але зубри вже неодноразово спрацьовували, і ще жодна техніка не постраждала від стрибків напруги

Стоїть і zubr r116y, і digitop OM-14, і tomzn tosva-16, і якийсь KWE-HLP-V2.0. І теж поки все спрацьовує і не постраждало.
Поспілкувався із ШІ, по швидкості спрацювання захисту при перенапрузі найкращими вважає саме той зубр та
Novatek ЕЛ-11, УЗМ-51М або Digitop VP-40A - "там реально 20–50 мс при сильному перевищенні".
За інші - "50...300мс, найчастіше 100...200мс".
