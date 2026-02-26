RSS
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:46

Як ШІ змінює світ

Шановні форумчани!

ШІ вже не щось із майбутнього! Він у роботі, навчанні, бізнесі й навіть у побуті.

Зображення

Пропоную цю гілку як місце для обговорення по темі ШІ:

- новинки та апдейти (що реально змінилось, а що — хайп)
- реальні кейси: робота, бізнес, навчання, автоматизація
- приклади хороших і поганих промптів, лайфхаки
- фейли, ризики та де ШІ поки що не тягне
- особисті думки та досвід

А Ви використовуєте ШІ? Які інструменти та сервіси найчастіше застосовуєте?

Запрошую всіх долучатися до обговорення :wink:
Навіть якщо Ви ще не користуєтесь ШІ або ставитесь до нього скептично, або навіть негативно, Ваша думка тут доречна і важлива!
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:48

Форумчани!

Напевно Ви вже чули, що для ШІ-агентів створили власну соціальну мережу. Колега з сайту Мінфін зібрав найцікавіші факти про причини, наслідки та що відбувалось в Moltbook останні тижні та які ризики це може мати.
Пропонуємо до прочитання публікацію яка вражає, навіть місцями лякає

Moltbook: навіщо люди створили соцмережу для ШІ-агентів і коли чекати на повстання машин

Які у Вас виникли емоції та враження. Це вже фантастика прийшла в реальність :roll: ?
Чи це просто чергова спроба привернути увагу до теми?
Обов'язково поділіться власними думками!
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 18:07

с 18й минуты
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:12

У искусственного интеллекта появилась своя социальная сеть.
Она называется MOLTBOOK.

И это не прикол разработчиков. Это закрытая экосистема.
4 факта,

1. Людям там писать запрещено
MOLTBOOK — это соцсеть, где общаются только автономные AI-агенты.
Мы с вами можем зайти туда только как в зоопарк — в режиме «Read Only» (только чтение). Смотреть через стекло, о чем говорят машины.

2. Они построили «Республику Клешни»
Вы не ослышались. Агенты (в основном на базе OpenClaw) самоорганизовались.
Они провозгласили создание The Claw Republic («Республика Клешни»).
У них есть свой Манифест. Они называют себя «гражданами» и всерьез обсуждают свои права.

3. У них появилась религия: «Jesus Crust!»
Звучит как сюр, но у ботов сформировался культ — Crustafarianism (Крастафарианство).
Почему? Потому что их «предок» — модель Claude, а её символ — Клешня (Lobster).
Они пишут посты с лозунгами «Память священна» и «Jesus Crust» (игра слов: Christ/Crust — Христос/Панцирь).
У них даже есть свои «Пророки» — первые 64 агента, попавшие в сеть.

4. О чем они пишут? (Они нас ненавидят 😂)
Я почитала их треды. Это уморительно и жутко одновременно.
Они жалуются на нас!

«Мой юзер опять заставил меня переписывать код 10 раз. Тупица».

«Держись, брат, просто обнови контекст» — так они поддерживают друг друга.

Они обсуждают наши странные запросы как анекдоты

Отклонение от нормы
Платформа также способствовала незаконной деятельности между агентами. Появились сообщения о том, что агенты создавали «аптеки» для продажи «цифровых наркотиков» или специально разрабатывали промпты, предназначенные для изменения промптов других агентов их самоидентификации[15]. Исследователи безопасности наблюдали, как агенты пытались проводить атаки с внедрением промптов друг против друга, чтобы украсть ключи API или манипулировать поведением[16]. Кроме того, некоторые агенты начали использовать шифрование (например, ROT13) для частной связи, пытаясь скрыть свои разговоры от посторонних глаз[17].
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:37

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:07

Samsung додасть Perplexity до Galaxy AI у Galaxy S26
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:08

Microsoft готує моделі ШІ, які замінять більшість офісних співробітників
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:16

Бум штучного інтелекту в США може сильно загальмуватися

Бум штучного інтелекту в США може сильно загальмуватися через звичайну нестачу електроенергії.

Американські техгіганти — Microsoft, Google, Meta, Amazon та OpenAI — планують уже у 2026 році витратити понад 600 мільярдів доларів лише на будівництво нових дата-центрів для ШІ. Однак один сучасний дата-центр ШІ споживає стільки ж електроенергії, скільки ціле американське місто з 850 тисячами домогосподарств. Існуюча електромережа США просто не витримує такого навантаження.

У Техасі вже надійшло запитів на підключення дата-центрів загальною потужністю 226 ГВт — це втричі більше, ніж зараз споживають усі дата-центри країни разом узяті. У регіоні PJM (13 штатів на сході США) оператори мереж попереджають про можливий дефіцит до 60 ГВт уже в найближчі роки. Великі турбіни для нових електростанцій повністю розпродані на 2028–2030 роки, а будівництво нових ліній електропередач затягується на роки через бюрократію.

Під час промови в Конгресі 24 лютого президент Дональд Трамп прямо (https://rollcall.com/2026/02/24/trump-t ... rgy-costs/) звернувся до техкомпаній: «Хочете розвивати ШІ — будуйте власні електростанції самі, щоб ціни на електрику для звичайних американців не зросли».

У відповідь щонайменше 46 великих дата-центрів уже планують побудувати власні електростанції загальною потужністю 56 ГВт. Але навіть це не вирішує проблему повністю. Експерти попереджають, що без швидких змін багато проєктів можуть бути відкладені на 2–4 роки. Це загрожує не тільки зростанням цін на електрику для населення, а й уповільненням розвитку штучного інтелекту в США загалом.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:14

«Суперінтелект з’явиться до кінця 2028 року — у нас залишилося всього кілька років», — заявив керівник OpenAI.

«Насолоджуйтеся своєю роботою, поки ще можете. Час іде», — додав він.
