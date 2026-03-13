Як ШІ змінює світ

NordMark написав:Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах. Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки. Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно ), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки вперед
Мене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки? Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій. США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг?
Если хотите еще жесче модель - посмотрите интервью с Ямпольским, оно того стоит. Пусть вас не смущает неамериканская фамилия, этот чувак считается величиной в США в сфере ИИ. Профессор какого-то университета Луисвилля. https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Yampolskiy
Ірина_ Ну не знаю. Написано, що мовна модель має бути дешевшою в 2,5-3 рази, але чому? Якщо створювати власну інфраструктуру, то це має коштувати не мало, бо потрібні спеціалісти, потужні сервери і тощо. І навіть ок, якщо вона буде дешевшою, це не означає, що вона буде дешевою...
Господи, в статье ноль конкретики про применение. Единственное, что из неё можно вынести, что Минцифры собралось на модной теме попилить денег. Не нужно в ней другого смысла искать
Что до стоимости, то в мире существуют модели на любой аппаратный бюджет вплоть до чуть ли не калькуляторов. И запускать некоторые может любая блондинка через одной командой docker run или типа того. Поэтому дешёвой в абсолютном долларовом выражении она быть может. Но наверняка не будет. Не потому, что заявлена дешевле в 3 раза от неизвестно чего и не потому, что обязательно требует дорогой техники и специалистов, а потому что иначе первичный смысл затеи теряется.
