Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 09:36

У Китаї сім'я створила цифровий аватар загиблого в аварії

У Китаї сім'я створила цифровий аватар загиблого в аварії родича, щоб приховати трагедію від його 80-річної матері.

Використовуючи фото та відео, вони навчили ШІ копіювати голос і зовнішність чоловіка, і тепер клон регулярно телефонує жінці та навіть виходить на відеозв'язок.

«Син» переконливо пояснює свою тривалу відсутність роботою в іншому місті, а бабуся навіть не підозрює, що спілкується з нейромережею.

Цей випадок викликав бурхливі дискусії в мережі щодо того, чи є така «брехня заради порятунку» гуманною, чи це небезпечна цифрова ілюзія. :!:
a_kikosh
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 13:38

Re: Як ШІ змінює світ

  a_kikosh написав:Цей випадок викликав бурхливі дискусії в мережі щодо того, чи є така «брехня заради порятунку» гуманною, чи це небезпечна цифрова ілюзія

Допустим, про ИИ, но, например, "Афоня", которому уже больше полувека стукнуло, в недоумении что тут в мире изменилось.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:45

У Німеччині чоловік використав ChatGPT замість адвоката

У Німеччині чоловік використав ChatGPT замість адвоката й уникнув покарання у справі про соцвиплати

У Німеччині 41-річний чоловік вперше виграв у судовому процесі за допомогою підказок штучного інтелекту.
Давід Гінц який час був безробітним та офіційно був зареєстрований у службі зайнятості. У липні 2023 року він отримав роботу, але сталося це на тиждень раніше, ніж планувалося.

Служба зайнятості не знала про це, тож чоловік отримав ще один тиждень виплат у сумі 242 євро 34 центи. За словами самого Гінца, він «цього взагалі не помітив».
Далі окружний суд Лейпцига відкрив провадження за підозрою у неправомірному отриманні виплат і надіслав йому штрафний припис.

Розгляд справи був призначений на березень 2025 року.Спочатку чоловік планував «захищатися» за допомогою адвоката, але пізніше вирішив робити все через чат-бот ChatGPT.

Протягом кількох місяців Гінц голосовими повідомленнями розповідав ШІ про перебіг справи та відповідав на уточнювальні запитання.

Після тривалого обговорення ChatGPT підготував для нього 18-сторінкове клопотання про відвід судді - документ, у якому сторона просить усунути суддю через сумніви в його неупередженості. У тексті, зокрема, йшлося про можливі порушення принципу поділу влади та суддівської нейтральності.ШІ порадив чоловікові подати клопотання.

Попри значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони, справу таки закрили, а сам Гінц уникнув штрафу в розмірі 500 євро.

У суді пояснили, що справу припинили «зрештою на підставі принципу доцільності» — тобто у випадках незначних правопорушень провадження можуть закривати, якщо подальше переслідування вважають недоцільним.
Модератор
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 08:54

  a_kikosh написав:У Китаї сім'я створила цифровий аватар загиблого в аварії родича, щоб приховати трагедію від його 80-річної матері.

Використовуючи фото та відео, вони навчили ШІ копіювати голос і зовнішність чоловіка, і тепер клон регулярно телефонує жінці та навіть виходить на відеозв'язок.

«Син» переконливо пояснює свою тривалу відсутність роботою в іншому місті, а бабуся навіть не підозрює, що спілкується з нейромережею.

Цей випадок викликав бурхливі дискусії в мережі щодо того, чи є така «брехня заради порятунку» гуманною, чи це небезпечна цифрова ілюзія. :!:


Щось схоже було в якомусь серіалі, "Чорне зеркало" здається чи якось так називається, і те що деякі схожі речі, які були там відбуваються у реальному житті це трохи насторожує
Костя96
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 09:10

У Німеччині чоловік використав ChatGPT замість адвоката й уникнув покарання у справі про соцвиплати

У Німеччині 41-річний чоловік вперше виграв у судовому процесі за допомогою підказок штучного інтелекту.
Давід Гінц який час був безробітним та офіційно був зареєстрований у службі зайнятості. У липні 2023 року він отримав роботу, але сталося це на тиждень раніше, ніж планувалося.

Служба зайнятості не знала про це, тож чоловік отримав ще один тиждень виплат у сумі 242 євро 34 центи. За словами самого Гінца, він «цього взагалі не помітив».
Далі окружний суд Лейпцига відкрив провадження за підозрою у неправомірному отриманні виплат і надіслав йому штрафний припис.

Розгляд справи був призначений на березень 2025 року.Спочатку чоловік планував «захищатися» за допомогою адвоката, але пізніше вирішив робити все через чат-бот ChatGPT.

Протягом кількох місяців Гінц голосовими повідомленнями розповідав ШІ про перебіг справи та відповідав на уточнювальні запитання.

Після тривалого обговорення ChatGPT підготував для нього 18-сторінкове клопотання про відвід судді - документ, у якому сторона просить усунути суддю через сумніви в його неупередженості. У тексті, зокрема, йшлося про можливі порушення принципу поділу влади та суддівської нейтральності.ШІ порадив чоловікові подати клопотання.

Попри значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони, справу таки закрили, а сам Гінц уникнув штрафу в розмірі 500 євро.

У суді пояснили, що справу припинили «зрештою на підставі принципу доцільності» — тобто у випадках незначних правопорушень провадження можуть закривати, якщо подальше переслідування вважають недоцільним.


Ну поки це виглядає, як просто цікава новина на тему, яка в тренді, але якщо задуматись, дійсно по таких справах ШІ може допомогти, особливо якщо подивитись плату адвокатам. І вже зараз ШІ може конкурувати з дизайнерами, копірайтерами, відео-монтажерами, перекладачами, операторами підтримки і навіть з бухгалтерами на початковому рівні. Тобто зараз початківцям буде дуже важко зайти, особливо, якщо ми говоримо про фріланс
Костя96
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 12:34

Re: Як ШІ змінює світ

  Костя96 написав:Ну поки це виглядає, як просто цікава новина на тему, яка в тренді, але якщо задуматись, дійсно по таких справах ШІ може допомогти, особливо якщо подивитись плату адвокатам

Это пока судьи наконец не озвереют от разгребания нейрослопа и не начнут за "значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони" жёстко штрафовать такого "адвоката". Тогда может оказаться, что человеческий был дешевле.
moveton
