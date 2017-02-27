  #<1 ... 12082120831208412085
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:47

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:"Кормово-выробныча" теж термін явно не з лексикона економіста..

А я нигде и не говорил про то, что я экономист. Я просто владею школьной математикой начальных классов. Этого вполне достаточно чтобы понимать


Як бачу, що АБСОЛЮТНО недостатньо :)

  dimo_0n написав:Баффет и я - на разных уровнях развития.

Це очевидно.

  dimo_0n написав:Имея миллиард баффета, достаточно его вложить в трежеря под 4 годовых и получать около 4 млн в месяц.... Думаю на эти деньги можно жить... в любой точке мира... Но жизнь будет скучной и неинтересной. Поэтому они и занимаются не только инфестициями, но и благотварительностью... Но это вообще другая тема.

Маючи мільярд можна взагалі нікуди його не вкладати, і жити в будь який точці світу :)
Навіщо вкладати його кудись, шоб потім боліла голова як його не про:?бати.
А мільярд +40мільйонів ЧЕРЕЗ рік - це зовсім не ті самі гроші, що мільярд ЗАРАЗ.
Ви так само можете брати по 4 мільйони на місяць прям з того мільярду, навіть не помітите що сильно менще стало. Бо це дуже грубо, так рахувати...

  dimo_0n написав:
Если сравнивать бизнесс будивельника с текущими 12%\год в грн

Ви на серйозних щах вважаєте, що будівельник такий тупий, що не додумався покласти гроші в банк під 12% і не заморочуватись із підприємницькою діяльністю ? :)

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре....
Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік

т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16.


По перше, 2% * 12 міс = 24%, а не 12%

По друге, ви порівнюєте мух із котлетами.
бо 2% з обороту, і 2% на капітал це небо і земля.

Маючи 100к грн КАПІТАЛУ (оборотних коштів), ви можете за місяць набрати 10/20/30 замовлень (чи зробити продажів) на 100к, виконати їх та отримати оплату 1/2/3 мільйони ОБОРОТУ, і це буде 20/30/40 тис прибутку, а не 2к, як ви рахуєте...
А оборот залежить від того, який ви успішний підприємець і як швидко працюєте, і як вам постачальники дають відтермінування оплат і т.д.
sergey_sryvkin
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 06:32

  sergey_sryvkin написав:
  Дюрі-бачі написав:В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше

Ага, клієнти купляють МЕНШЕ, найманим працівникам треба платити БІЛЬШЕ, але власник, що з цим стикається, чомусь у вас тут в шоколаді за цим розкладом :)

Залежить від рівня і напрямку бізнесу:
Андрій Новак
експортери та їхні представники, які зацікавлені у знеціненні гривні хоч до 100 гривень за долар. Тому що, продаючи за валюту певний обсяг продукції, наприклад, за мільярд доларів, п’ять років тому вони мали 8 мільярдів гривень, а зараз, нічого не роблячи, не збільшуючи виробництво, за той самий обсяг продукції на той самий мільярд доларів, вони мають 27 мільярдів гривень. Причому витрати у них – гривневі, і вони не зросли в 3,5 рази, тому, звісно, їм вигідніше, аби курс був 30, 50 або й більше. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 87948.html

В разі стрімкої девальвації в першу чергу страждають бюджетники та отримувачі соціалки, найманим працівникам швидше підганяють зарплати, щоб їх стримати, а власники відповідно залежить від бізнесу, можуть і виграти.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 10:08

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

ДЕПОЗИТИ НАСЕЛЕННЯ У БЕРЕЗНІ 2026 - ВІДТІК ЯК ГРИВНІ ТАК Й ДОЛАРУ

Відтік гривневих депозитів та грошей населення з рахунків банків у березні 2026 року був найбільшим за 26 місяців - 12,7 млрд грн або 1,3%. Депозити скоротились до 956,1 млрд грн

Проте річні темпи приросту гривневих депозитів залишаються найбільшими з 2024 року +19,8%.

Відтік валютних заощаджень українців з банків у березні становив 56,8 млн дол, й це максимум за останні 7 місяців. Всього населення має в банках валютних депозитів та коштів на рахунках на 11,05 млрд дол.

Й знов ж таки - куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, но далеко далеко не все.

Я більше скажу, кредити населення зросли на рекордні 11,9 млрд грн до 357,7 млрд грн.
Зображення
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 11:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:По перше, 2% * 12 міс = 24%, а не 12%

По друге, ви порівнюєте мух із котлетами.
бо 2% з обороту, і 2% на капітал це небо і земля.


По перше слова самого будівельника:
  budivelnik написав:ППС
трошки порився в паперах і знайшов ще одну формулу..
Оборот=6*вкладений капітал
Тобто Чистий прибуток на вкладений капітал =6*2%=12% річних .... так в гривні, але капітал то застрахований від інфляції бо знаходиться в матеріальних ресурсах(те саме приміщення)


Теперь перерахуйте будь ласка з врахуванням ризиків тих самих матеріальних ресурсів в воюючий державі, яку кожну добу атакують різноманітними повітряними засобами.

Хоча нащо. Можете не перераховувати.
Я просто напомню, что весь срачик начался с тезиса самого будивельника, что вот у него есть товар, он его продал и вышло столько то + инфляция местной валюты. Мой тезис состоял в том, что зачем получать эту доходность в бизнесе в воюющей стране с высокими рисками, если есть другие способы? А дальше уже понеслось...

Но забейте. Якщо треба пояснювати - то не треба пояснювати(с)
dimo_0n
 
Повідомлень: 611
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 13:14

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Те що Держава ДІЛИТЬ (тобто створює умови по вашому) - вона ЗАБРАЛА у ПІДПРИЄМЦЯ.
Ви чомусь не розумієте. Ось є фермер, і він сам один із сім'єю умовно може обробляти не більше 1 га поля. Так мало тому що йому треба не тільки посіяти-виростити-пожати, але ще й поставити навколо паркан, і ночами з сім'єю виловлювати тих, кого паркан не зупиняє. Бо інакше урожай зберуть без нього. Спостерігати за більшою площею він не в силах, та й обробляти теж, бо не має нормального відпочинку. Про якийсь трактор він взагалі подумати не може, бо чітко знає, що як тільки в нього таке з'явиться, до нього завітають вже добре озброєні люди, яких він вже зупинити не зможе, як би не пильнував. І тут виникає держава і каже: ти можеш не ставити паркан і спати ночами, а в разі крадіжки ми знайдемо крадія і покараємо.


Вибачте, що втручаюсь до вашої розмови, але світова історія незаперечно свідчить що процесси зі злочином та покаранням відбуваються в зворотному напрямку. Судова система створювалась для захисту злочинців різного роду від скорого на розправу населення. Ви зможете найти багато прикладів в такому відомому джерелі як Біблія. І в подальшому право судити використовувалось як привілея яка надавалась ленд-лордам або окремим особам королем, або виконувалась ними де факто.
Вам буде цікаво почути, що такий прогрессивний засіб страти як гільотина була запропонована до вжитку лікарем, і мала зробити по перше процесс страти гуманним по друге запровадити рівні права для страти вельмож та простолюдинів. Тобто захищалися права злочинців а не населення.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 14:29

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Мій капітал з 1997 по 2027 зріс в ТРИСТА разів (по цифрам, але якщо врахувати інфляцію то в 10 разів )

Глянул бы расчеты, но поверю - наслово. итого за 30 лет +1000%. или 33%\год. Отличный результат... Только с последними цифрами в 12% это стагнация уже настигла? Бизнесс вышел на плато и дальше развиваться некуда? Да дело в принципе ваше. Главное что вас все устраивает.
Щось в мене складається враження що Ви знаєте МАКСИМУМ арифметику, а от фінанси -виключно через рекламні проспекти....
При ставці 21% річних
1996 _________ 1000 ______ 1/2 однокімнатної у Львові
1997 _________ 1210
1998 _________ 1464
1999 _________ 1772
2000 _________ 2144
2001 _________ 2594
2002 _________ 3138
2003 _________ 3797
2004 _________ 4595
2005 _________ 5560
2006 _________ 6727
2007 _________ 8140
2008 _________ 9850
2009 ________ 11918
2010 ________ 14421
2011 ________ 17449
2012 ________ 21114
2013 ________ 25548
2014 ________ 30913
2015 ________ 37404
2016 ________ 45259
2017 ________ 54764
2018 ________ 66264
2019 ________ 80180
2020 ________ 97017
2021 _______ 117391
2022 _______ 142043
2023 _______ 171872
2024 _______ 207965
2025 _______ 251638
2026 _______ 304482 ______ 5 однокімнатних у Львові

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:А тепер Ви подивіться скільки Вам треба перекладати долари в долари щоб їх стало в 300 разів більше.
Мне не нужно 300 раз перекладывать. Зачем мне это? Меня устраивает 12-15% в долларе, в другой юрисдикции. Все что выше - приятный бонус. Лет через 20, меня скорее всего устроят 4-5%\год в твердых активах под юрисдикцией нормальной страны, а не воровского клана, который может отобрать любой заинтересовавший их бизнесс силовиками....
А тепер те саме , але при 12% річних в доларах та ще й на 30 років (хотів би я побачити того хто Вас дасть можливість це зробити не перекладаючись
При ставці 12% річних
2026 _________ 1000
2027 _________ 1120
2028 _________ 1254
2029 _________ 1405
2030 _________ 1574
2031 _________ 1762
2032 _________ 1974
2033 _________ 2211
2034 _________ 2476
2035 _________ 2773
2036 _________ 3106
2037 _________ 3479
2038 _________ 3896
2039 ________ 4363
2040 ________ 4887
2041 ________ 5474
2042 ________ 6130
2043 ________ 6866
2044 ________ 7690
2045 ________ 8613
2046 ________ 9646
2047 ________ 10804
2048 ________ 12100
2049 ________ 13552
2050 ________ 15179
2051 _______ 17000
2052 _______ 19040
2053 _______ 21325
2054 _______ 23884
2055 _______ 26750
2056 _______ 29960
Мої стагнаційні 12 % в бізнесі виглядають приємніше ніж ваші в три рази вищі ставки від середньої по системі в Банку чи ОВДП ?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 14:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:В разі стрімкої девальвації в першу чергу страждають бюджетники та отримувачі соціалки, найманим працівникам швидше підганяють зарплати, щоб їх стримати, а власники відповідно залежить від бізнесу, можуть і виграти.
Труси-Хрестик
Інфляція(друк грошей ) на девальвацію впливає ПІСЛЯ того , як гроші влиті в економіку.
Держава гроші в економіку вливає через ДВА джерела
Перше - замовлення робіт ...тут виграють ті хто ОТРИМАВ замовлення
Друге - виплати Бюдетникам..... тут інфляція почнеться після того як бюджетники отримавши вищі доходи йдуть на ринок товарів/послуг бажаючи перетворити папірці в реальні товари/послуги.... але ті товари/послуги які бюджетники будуть купувати після підвищення їх доходів - виготовлені ДО того як пройшла девальвація і всі хто приймав участь в створенні цих товарів послуг свої доходи отримували з урахуванням попереднього рівня інфляції, а з урахуванням того що різні товари мають різні терміни виготовлення, то багато хто з тих що стояв при виготовленні на початку ланцюжка -можуть отримати й два рівні нижче інфляції... бо часто ВСІМ хто приймає участь виплати боргуються до моменту продажу товару...
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 16:27

  Hotab написав:Ну що, орбан на свалку (не виключено що у мадяра 2/3 нашрябається в парламент) , Україні 90 ярдів, курс гривні на зміцнення? :P

Нарешті ..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3657, 3658, 3659
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36588 39040999
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2026 11:12
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 219, 220, 221
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2202 13828850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2026 13:58
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23913305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

