Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 12:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.
чувство, что сзади остановят и запихнут в вонючий дастер, наверное, останется навсегда
какая роскошь - свобода. очень дорогое удовольствие

есть хороший варик на варшавском на 27 год. 41 м2 59 куе.
берите, а мне откат дадут за это
Будинок 7.1
Поверх 8

Площа 41.25

Ціна за м2 - 1430 $
Загальна вартість - 59000$
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.

А шо, відстрочку намутили?
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 13:00

  Faceless написав:
  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.

А шо, відстрочку намутили?

Після того інциденту всі бояться його)
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 13:12

Готові з ремонтом є?
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 13:54

мои поздравления!

есть условия при которых вернётесь ?
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 14:06

Купив, очевидно.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 16:53

Навряд. Таки реально зробили інвалідом, зацідивши між роги за бикування.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 16:58

Варшавське метро, розслабьтесь.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 17:21

  Frant написав:Так скільки кг сирокопченої ковбаси коштує зараз м2 новобуду?
А 20 років назад - дешевше чи дорожче було?

Ви ніколи не купляли сало а це показник, 2000 -1 бакс , наразі 7
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 17:24

Метро це вулиця?
