Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 22 кві, 2026 20:00
Re: Як ШІ змінює світ
Інструменту якийохоплює 100% випадків - немає.
Тому достатньо буде якщо ШІ візьме на себе 70% найпростіших і витратиться на це 10% виділених ресурсів тоді для 30% найскладніших буде в 3 рази більше ресурсів на досягнення правильного рішення.
Додано: Чет 23 кві, 2026 13:03
Цікава виходить математика з цим німецьким кейсом. Виглядає так, що ШІ винайшов ідеальний спосіб боротьби з бюрократією заспамити її так, щоб системі стало нудно і дорого з тобою возитися
По суті, Давід Гінц переміг не силою закону, а силою 18-ти сторінок тексту. Судді коли бачать такий обсяг творчості через штраф у 500 євро, їм простіше закрити справу за недоцільністю, ніж вичитувати цей галюциногенний лонгрід.
Тут згоден з budivelnik якщо ШІ почне масово клепати такі відписки на кожен дрібний штраф чи помилку податкової, державним машинам доведеться або радикально спрощувати закони, або теж садити за пульт нейромережу. І тоді ми отримаємо велику битву ботів, де результат справи залежатиме від того, чий ChatGPT краще галюцинує. Головне, щоб за цими 18-сторінковими простирадлами тексту не загубилася звичайна людина, як у тому серіалі, що згадували вище
Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:42
Чи можлива реалізація такої моделі в Україні?
ОАЕ оголосили про масштабну реформу державного управління із впровадженням агентного штучного інтелекту.
За заявою влади, протягом двох років до 50% державних секторів, послуг і операцій працюватимуть із залученням автономних ШІ-систем, які аналізуватимуть дані, ухвалюватимуть рішення та виконуватимуть їх у реальному часі. Ефективність органів влади оцінюватиметься за швидкістю та якістю інтеграції ШІ.
Усі федеральні службовці пройдуть відповідне навчання, а реалізацію реформи координуватиме спеціальна робоча група під керівництвом державного керівництва.
Мета ініціативи — підвищення ефективності уряду, пришвидшення ухвалення рішень та покращення державних послуг.
