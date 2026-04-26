#<1 ... 3278327932803281 Додано: Нед 26 кві, 2026 11:38 Про США правда.

Я два тижні якось жив у приватній оселі на березі Тихого океану, яку мені надали в безоплатне користування справжні американці - глуха огорожа 2,5 метри навкруги, так була повна біда:

- палити цигарки (я тоді палив) у власному дворі НЕ можна - дим може почути сусід.

- припаркувати своє авто так, щоби на бордюрі було видно хоч 4 дюйми бордюра сусіда не можна;

- палити на вулиці біля свого двору та навпроти свого двору не можна.

- підійти до сусіда та подивитися як він ремонту свій раритетний JEEP часів Другої світової війни - НЕ можна.



Правда. Так збоченці і живуть...



Тому в мене зараз все можна.

Взагалі в США з цієї точки зору - діють значно жорсткі обмеження, ніж в Європі. Європа - добра та мила, патріархальна та тиха... akurt

Повідомлень: 12030 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4301 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 12:52 rjkz написав: LEXX написав: Бинго!

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...

Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

Ой, только не надо про Детройт.

В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.

Правда, почти все они уже непригодны для проживания.

Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.

Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.

Ой, только не надо про Детройт.

В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.

Правда, почти все они уже непригодны для проживания.

Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.

Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.

Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым.



И эти "непроданные дома" и "непригодные дома" почему-то считаются социальным жильем, их целые кварталы, в них живут люди и портят прекрасную картинку НЙ - столица мира

Повідомлень: 334 З нами з: 11.03.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 14:00 M-Audio написав: А где жить, когда закончатся деньги на коммуналку и оплату налогов на собственность, а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?

А де жить, якщо не стане доходу платить за оренду? Тільки не треба оце, що закони дадуть рік-два-тридцять безперешкодно жити в орендному і не платити. Інфантильне ставлення. Не дадуть.

Зато якщо виплатиться іпотека, буде своя власність.

А оця відмова від свого - нав'язана пропагандою штука, щоб люди несли свої кошти у фонду, і цим фінансували життя топ-1% фінансістів-банкірів.



shapo написав: В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.



В Австралии даже на базаре рассчитываются картой

В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.

В Австралии даже на базаре рассчитываются картой

Добре, що є ще купа норм країн, де такого тотального цифрового контролю немає. А виділене - це взагалі жах.



Надо. Но речь о том, что владение недвижимостью не спасает в случае отсутствия дохода и сбережений. Деньги всё равно нужны, и немало. Разве что можно недвигу продать и переселиться в аренду. Но если изначально деньги не тратить на неё, то и продавать не надо, и нести связанные с этим расходы. А рассчитывать на то, что рост стоимости недвижимости обгонит альтернативные варианты, и в таком шаге будет чисто финансовый смысл, как убедительно показал заокеанский друг, тоже не очень вариант.

Однако разумный с финансовой точки зрения сценарий также существует. Использовать недвигу как защиту от собственной тупости. Типа, если не вложиться, то деньги всё равно будут потрачены на крутые тачки и курорты, а недвигу просто так легко не пропьёшь. Но есть сомнения, что у людей, склонных к такому поведению, получится насобирать на первый взнос и не вылететь из графика кредитных платежей с ещё более печальными последствиями.

Спасибо Вам за разжовывание!

Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.

как жить на пенсию простому человеку?

Спасибо Вам за разжовывание!

Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.

Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав.

Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав.

