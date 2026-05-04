Як ШІ змінює світ

Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:14
Костя96 написав:
Зараз це виглядає дивно, але колись і перші верстати на заводах дивували людей і далеко не всі вірили, що вони зможуть замінити людську працю, бо верстати були примітивними, працювали погано, повільно і нерідко травмували. Але за певний час їх вдосконалили, і вже давно неможливо уявити фабрики чи заводи без них. Думаю, те саме буде і з ШІ. Не будем забувати, що глобально людство серйозно зацікавилося цією темою лише в останні декілька років, і ми вже маємо приклади того, як деякі корпорації звільняють людей і як змінюється медіа ринок, не кажучи вже про побутове використання. Тому за цим майбутнє, і наприклад, працювати в компанії, де начальник - алгоритм чи щось у цьому дусі, скоро, як на мене, стане доволі реально і звично.
Ні, так не буде, Ви будете безробітні побиратися як негри в Африці від безгрошів'я. Та і все.
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:34
Послухали лекцію колег з США/ Нідерландів і остаточно запанікував:
1. Поточні тарифи на моделі ШІ є глибоко дотаційними, насправді вони мають коштувати в 10-20 разів дорожче. І через дефіцит заліза це буде ще дорожче.
2. Майбутнє не за універсальним комбайном, а за багатьма спеціалізованими меншими моделями, які значно дешевші. І це вбиває останню надію людства.
3. Вже пора вчити правильну оркестрацію моделей, бо якщо працювати так, як зараз працюють, то через кілька років працівник зі знаннями буде спалювати токенів на 100$, а без знань - на тисячі...
1
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:37
Дюрі-бачі написав:
остаточно запанікував
В чём же именно паника? Уже мульёны личных денег проинвестированы в универсальные модели?
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:38
moveton в тому, що все, чому ми зараз вчимо студентів втрачає сенс повністю прямо зараз. Потрібно вчити новому, але то нове ще самі викладачі не знають.
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:41
Дюрі-бачі написав:
в тому, що все, чому ми зараз вчимо студентів втрачає сенс повністю прямо зараз. Потрібно вчити новому, але то нове ще самі викладачі не знають.
Только сейчас?! Фига себе, как образование продвинулось. Когда я в университете был, учили тому, что актуальность потеряло за 20-30 лет до того.
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:42
Дюрі-бачі написав:
в тому, що все, чому ми зараз вчимо студентів втрачає сенс повністю прямо зараз. Потрібно вчити новому, але то нове ще самі викладачі не знають.
Мене вчили не зазубрювати .. а використовувати логіку..
Тобто
Мої викладачі казали - навчіться шукати відповіді на які немає відповідей в книжках....
Тому
Якщо Ви вчите зазубрювати параграф звідси/доси... тоді паніка це найлегше що Вас чекає....
