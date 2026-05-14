Як ШІ змінює світ
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 13 тра, 2026 20:27
vt313 написав:
Я не знаю історію колеса, але думаю що це значно складніше, на той час, ніж ШІ, сьогодні.
Історію колеса не знає ніхто.....
Але камені округлої форми , чи стовбур дерева...- і троки удачі, щоб побачити що котити легше ніж волочити.
Прикладів море
Та сама лопата.... - спочатку був черенок , потім хтось випадково побачив що коли ручка кругла а те чим копаєш плоске-результат кращий...
Та сама еволюція плуга.. спочатку корін дерева, а потім і лезо
спочатку людина, потім кінь а потім десятки лез один трактор....
budivelnik
Профіль
Додано: Сер 13 тра, 2026 20:36
ШІ кінець світу
flyman
Профіль
Додано: Чет 14 тра, 2026 10:54
"Google заявив, що знайшли інструмент для кібератак, створений за допомогою ШІ. Його планували використовувати для масштабного злому через zero-day вразливість, але атаку встигли зупинити."
Ось таке майбутнє. Тепер ШІ може автоматизувати пошук слабких місць і написання шкідливого коду. Особливо тривожно, що мова йде про проблему, про яку ще ніхто не знав і від якої фактично немає захисту.
Костя96
Додано: Чет 14 тра, 2026 20:45
Sonce86 написав:
🤖 ШІ вже поруч — питання лише в тому, як ми його використовуємо
Ще кілька років тому штучний інтелект здавався чимось із фантастики. Сьогодні він допомагає писати тексти, створювати зображення, аналізувати дані і навіть приймати рішення.
Але найцікавіше — це не сам ШІ, а його вплив на нас:
Чи стане він нашим помічником або конкурентом?
Чи змінить він ринок праці більше, ніж інтернет?
І головне — чи готові ми до світу, де мислення частково делеговане машинам?
Особисто я бачу в цьому не загрозу, а інструмент. Як колись калькулятор не «вбив» математику, так і ШІ не замінить людину повністю — але точно змінить правила гри.
Цікаво почути вашу думку:
👉 ШІ — це еволюція чи потенційна проблема?
👉 Чи використовуєте ви його у своєму житті/роботі?
Парадокс Джевонса в економічній теорії — ситуація, коли технологічний прогрес, який збільшує ефективність використання будь-якого ресурсу, збільшує (а не зменшує) обсяг його споживання
flyman
