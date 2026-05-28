RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 12:09

Re: Як ШІ змінює світ

вчора читав статтю, що вже змінюється використання ШІ топ-компаніями (Google, OpenAI), а саме вже використовуються не просто чат-боти, а компанії переходять до "цифрових працівників", тобто це вже відходить від просто інструмента, це вже більш схоже щось на помічника, асистента...все дуже швидко змінюється буквально за декілька місяців
Костя96
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.03.26
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 12:38

  Костя96 написав:вчора читав статтю

А я такую картинку: Зображення

  Костя96 написав:все дуже швидко змінюється буквально за декілька місяців

Это да. Статья про переход на ассистентов, небось, тоже давно устарела :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7034
З нами з: 23.03.18
Подякував: 137 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
 
3
1
15
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:29

В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-za ... 92562.html
Святослав
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.05.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:50

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp — ціни
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5639
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 12:23

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp — ціни


Здається, Марк Цукерберг знайшов ідеальний спосіб заробити мільярди на людській цікавості. Платний режим невидимки в Instagram Plus для перегляду сторіз це ж просто мрія для всіх професійних сталкерів та колишніх :)
Єлизавета
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.05.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 13:24

Владислав Рашкован - заступник виконавчого директора МВФ

Світ зараз у ставленні до штучного інтелекту умовно поділився на три групи.

1. AI boomers - вважають, що з розвитком AI усе буде добре: продуктивність зросте, економіка отримає нове джерело зростання, компанії стануть супер ефективнішими, і суспільство отримає свою частку цього щастя.

2. AI doomers кажуть, що ризики недооцінені, і ми побачимо удар по більшості професій і велике безробіття, особливо у молоді та людей похилого віку. А може навіть екзистенційні сценарії, у яких людство може втратити контроль над технологією.

3. Accelerationists десь посередині і кажуть, треба рухатися швидше, навіть розуміючи ризики, бо технологію все одно не зупинити, а з ризиками людство якось впорається, як уже не раз було в історії.

І от цікаво, що під час майбутніх IPO інтереси всіх трьох груп раптом збігаються, так як інвестори готові купувати всі три історії:

- OpenAI і Сем Альтман кажуть, що дадуть людству в кишеню новий інструмент необмеженого розвитку та зростання і обіцяє багато майбутніх прибутків.
- Даріо Амодей б’є на сполох, що AI може замінити величезну частину роботи в багатьох професіях, тому купуйте саме акції Anthropic, бо ми краще розуміємо і можливості, і небезпеки цієї технології саме на рівні підприємств, де створюється додаткова вартість.
- Маск взагалі каже, що він і його молода команда летять на Марс. А тим, хто залишається на Землі, SpaceX дасть супутниковий інтернет Starlink, AI, дата-центри в космосі і ще багато всього, що поки звучить як наукова фантастика, але в документах на IPO вже виглядає як інвестиційна пропозиція на трильйони доларів.

Тобто ринок зараз готовий купувати одночасно оптимізм, страх і втечу від реальності.
Можливо, це і є найкращий опис нинішнього AI-буму (або бульбашки).
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5639
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.