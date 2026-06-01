Як ШІ змінює світ

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІ ВИТРАЧАЮТ НА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ



Це первинні розрахунки, й наскільки я розумію єдині в українському просторі.



Gradus Research (березень 2026, вибірка 1000 осіб) зафіксували, що 85% українців використовують ШІ, але лише 6% платять. Цю цифру всі процитували, але ніхто не перерахував у гроші.



Плюс, у березні 2026 Нацбанк вперше включив електронні послуги нерезидентів у статистику платіжного балансу - через нові дані від ДПС (податок на Google). Уточнення дефіциту поточного рахунку склало: +$1,7 млрд (2024р) та +$2,2 млрд (2025р).



Оперуючи цими даними, можно спробувати оцінити ситуацію з різних боків



За даними Gradus Research виходить, що в середньому на рік фізособи можуть витрачати $210 млн. А за НБУ можно бачити більш широку картинку з корпорат. API та B2B-підписками, що тягне $300+ млн.

Враховуючи, що частина оплачується криптою (нехай 10-20%), фінальна оцінка витрат України на ШІ може становити $350млн в рік й цей показник активно росте.



Оціночно за 4м2026 маємо $130 млн витрат на ШІ

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик



Стосовно розрахунків по витратам України на ШІ, трохи пояснень.



1. Використання українцями ШІ на $210 млн на рік.

Gradus Research каже що 85% українців використовують, але лише 6% платять за підписку.

Розрахунок: Міське доросле населення (18+, міста 50к+, без ТОТ) ~ 14,5 млн осіб. 6% з платними підписками це ~870 тис. людей. Медіанна ціна ChatGPT Plus / Claude Pro / Gemini Advanced = $20 на міс ($240 на рік).

Отже 870 тим користувачів х $240 на рік = $210 млн



2. Аналіз даних НБУ - офіційні сумарні витрати на ШІ оціночно - $300 млн.

Чат GPT додав платну підписку у лютому 2023 року. Україна підключилась до буму ближче до другої половини року.

Кожного року середньомісячні показники стабільно приростають. 2023рік - $95млн на місяць, 2024 - $125 млн, 2025 - $143 млн, 2026 - $172 млн. Прискорення середньомісячних показників $26 млн рок до року (для спрощення, враховуючи можливу похибку беремо $25 млн). Й це прискорення з 2023 року можно пояснити лише ШІ.

Відповідно, $25 млн в місяць х 12 місяців = $300 млн.

Ця цифра добре корелює з оцінкою населення, бо включає в себе населення та бізнес, який має API та B2B-підписки.



3. За 4 місяці 2026 року - оціночно вже витратили на ШІ рекордні $130 млн.

Якщо враховувати стандартний тренд без ШІ, витрати України на комп'ютерні послуги мав би бути $560 млн. Але НБУ зафіксував $690 млн ($689 млн для точності). Таким чином, надлишок можно умовно віднести до витрат на ШІ, що доречі добре співідноситься зі світовими трендами та бумов використання, плюс дорогої вартості токенів.



4. Тіньову криптооплату, оплату закороднними компаніями за ШІ та ліцензії я оцінив в 10-20%. Справа в тому, що деякі криптобіржі пропонують 100% кешбек на оплату ChatGPT Plus / Claude Pro та інших спеціалізованих ШІ що приваблює платників використовувати цей інструмент. Й авжеж є бізнесові й інші витрати, які не потраплають в оптику й розрахунки НБУ.



Таким чином ШІ стає окремою статтею імпорту України обсягом щонайменше $300+ млн на рік. Для порівняння: це більше, ніж річний бюджет більшості обласних центрів. Й хоча ці видатки в 2025 році зайянли лише 1,2% імпорту послуг, ця стаття зростає - щорічно, стабільно, прискорено.

