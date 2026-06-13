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Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
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  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:27

Anthropic пропонує створити «аварійне гальмо» для розвитку Ш

Одна з провідних AI-компаній світу, Anthropic, виступила з доволі несподіваною ініціативою: заздалегідь розробити міжнародний механізм тимчасової зупинки розвитку найпотужніших систем штучного інтелекту у випадку, якщо їхні можливості почнуть становити серйозний ризик. За словами представників компанії, уже в найближчі роки можуть з'явитися моделі, здатні самостійно покращувати власні наступні версії, що суттєво прискорить темпи розвитку ШІ.

Цікаво, що Anthropic також повідомляє: понад 80% коду всередині компанії вже генерується системами ШІ, а продуктивність розробників значно зросла порівняно з минулими роками. Це ще раз демонструє, наскільки швидко AI стає не просто інструментом, а активним учасником процесу розробки.

Ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Одні вважають, що галузі справді потрібен механізм екстреного реагування на випадок появи надпотужних систем. Інші бачать у цьому спробу великих AI-компаній посилити контроль над ринком і створити додаткові бар'єри для конкурентів.

Цікаво, чи реально взагалі реалізувати таку «паузу» на глобальному рівні. Навіть якщо великі компанії погодяться, що робити з державними проєктами або невеликими лабораторіями, які не захочуть зупиняти розробку?
NeEkspertAle
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:57

Re: Як ШІ змінює світ

  NeEkspertAle написав:чи реально взагалі реалізувати таку «паузу» на глобальному рівн

Не реально бо така пауза в США/ЄС - це подарунок Китаю і можливість догнати і перегнати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 09:47

Дочірня компанія Alphabet, яка є материнською структурою Google, запускає масштабний проєкт зі знищення небезпечних комарів роду Culex, що переносять вірус Західного Нілу та інші інфекції.

У межах ініціативи в дику природу випустять 32 мільйони штучно вирощених самців, заражених природною бактерією Wolbachia. :)

Особливість методу полягає в тому, що такі самці не кусають людей, а після спарювання з дикими самками роблять їхні яйця життєздатно неможливими, що призводить до відсутності потомства і швидкого скорочення популяції переносників хвороб.

Для автоматизованого масового вирощування, точного розділення комах за статтю та відбору виключно самців компанія використала технології штучного інтелекту.

Що може піти не так?
a_kikosh
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 11:23

Re: Як ШІ змінює світ

  a_kikosh написав:Що може піти не так?
Все що хочеш...
Комарі це ланка в харчовому ланцюжку, де для одних вони їжа, для других хижак....
Як зміняться ланцюг при випаданні одної ланки- практично неможливо передбачити....
Приклад зайці в Австралії , колорадський жук в Європі...і так далі і тому подібне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 09:11

a_kikosh
Я таке називаю "аби не мовчки". Витрачають купу грошей, часу та інших ресурсів на дослідження, які, як мінімум не несуть жодної користі. Wolbachia, до речі, переносять і інші комахи. Як максимум, можуть нашкодити екосистемі. Наукою потрібно займатися, експерименти потрібні, але вони мають бути обгрунтованими, прорахованими на 1000 кроків вперед. Подібні до них не відносяться ІМХО.
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:05

Кого замінить ШІ

Кого замінить ШІ:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:09

Понад 100 українських компаній уже тренують ШІ на даних Brave1 Dataroom

Уже понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom та використовують платформу для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних даних.

Brave1 Dataroom – це захищене середовище, де розробники отримують доступ до структурованих наборів даних для валідаціі, тренування, та файнтюнінга AI-рішень у військовій сфері. Ідеться, зокрема, про візуальні та теплові детасети повітряних цілей, зібрані в реальних умовах.

Як Brave1 Dataroom допомагає прискорити розробку дронів-перехоплювачів
Одним із ключових напрямів є розвиток технологій автоматичного виявлення та перехоплення ворожих дронів.

Компанії працюють з даними про різні типи повітряних цілей, зібраними за різних погодних умов, у різний час доби та з використанням різних сенсорів. Це дозволяє тренувати AI-моделі на сценаріях, максимально наближених до умов сучасного бою.

Особливу увагу приділено протидії ударним безпілотникам типу «Шахед» та іншим типам ворожих дронів.

Використання реальних даних дає змогу значно підвищувати точність алгоритмів розпізнавання цілей, скорочувати час реагування та покращувати ефективність автономних дронів-перехоплювачів.
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:28

Які завдання штучний інтелект уже виконує на фронті

Десятки систем на базі штучного інтелекту та комп’ютерного зору активно виконують конкретні тактичні та стратегічні бойові завдання:
автономне наведення дронів;
навігація без GPS, під час дії РЕБ, вдень та вночі;
автоматизований аналіз розвідувальної інформації;
виявлення замаскованої техніки та живої сили ворога;
управління автономними вогневими точками;
аналіз даних і прогнозування дій противника в системі DELTA.
Щоб якнайшвидше оснастити 100% дронів на передовій машинним зором і штучним інтелектом, держава розширює співпрацю з іноземними компаніями.
Також розвивається унікальний формат win-win партнерства на платформі Avengers Labs. Через неї українські та іноземні компанії можуть тренувати свої ШІ-моделі на мільйонах анотованих кадрів з реальних бойових вильотів.
Розвиток автономних систем залишається пріоритетом технологічної модернізації Сил оборони України.
homenko318
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 10:52

США починають контролювати не лише чипи, а й сам штучний інт

Технологічне протистояння між країнами виходить на новий рівень. Як повідомляє Bloomberg, компанія Anthropic отримала вимогу обмежити доступ іноземних користувачів до своїх найпотужніших моделей штучного інтелекту Fable 5 та Mythos 5. Причина — побоювання американської влади щодо можливих ризиків для національної безпеки.

Ще кілька років тому головним інструментом контролю були обмеження на експорт високопродуктивних чипів. Тепер фокус зміщується безпосередньо на доступ до передових AI-технологій. Це може стати важливим прецедентом для всієї галузі, адже штучний інтелект дедалі частіше розглядається як стратегічний ресурс нарівні з енергетикою, рідкоземельними металами чи напівпровідниками.

Фактично формується нова реальність, у якій доступ до найсучасніших AI-систем може залежати не лише від грошей чи технічних можливостей, а й від країни перебування користувача. Для бізнесу та держав це ще один аргумент на користь розвитку власних технологічних рішень і зменшення залежності від закордонних платформ.
NeEkspertAle
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