Як ШІ змінює світ

Додано: Нед 07 чер, 2026 09:47

Дочірня компанія Alphabet, яка є материнською структурою Google, запускає масштабний проєкт зі знищення небезпечних комарів роду Culex, що переносять вірус Західного Нілу та інші інфекції.

Що може піти не так?

У межах ініціативи в дику природу випустять 32 мільйони штучно вирощених самців, заражених природною бактерією Wolbachia.Особливість методу полягає в тому, що такі самці не кусають людей, а після спарювання з дикими самками роблять їхні яйця життєздатно неможливими, що призводить до відсутності потомства і швидкого скорочення популяції переносників хвороб.Для автоматизованого масового вирощування, точного розділення комах за статтю та відбору виключно самців компанія використала технології штучного інтелекту.