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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12119121201212112122
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:02

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:То приведи демографічну піраміду

цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.

який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...


так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
tester3373
 
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