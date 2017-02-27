Shaman написав:
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.