Як ШІ змінює світ

Нова «універсальна вакцина», розроблена штучним інтелектом, може захистити від майбутніх спалахів вірусу.
Нова «універсальна» вакцина проти коронавірусу, розроблена за допомогою штучного інтелекту, яку випробовують в Університетській лікарні Саутгемптона (UHS), може захистити від вірусів, які ще не з'явилися, потенційно врятувавши мільйони життів та уникнувши дороговартісних локдаунів.
Команда дослідників з Кембриджського університету та дочірньої компанії DIOSynVax використала всі доступні дані генетичних послідовностей, зареєстровані програмами спостереження по всьому світу, що стосуються великої групи вірусів, включаючи SARS-CoV-2, що спричинили пандемію COVID.
Це призвело до створення «суперантигену», що містить усі спільні для цих вірусів ознаки, відомого як коронавіруси Сарбеко, з метою забезпечення тривалого захисту від кількох вірусів навіть під час їх мутації.
Це було предметом випробування за участю 39 здорових добровольців у клінічному дослідницькому центрі Національного інституту досліджень здоров'я та догляду (NIHR) при Університеті Східної Англії та партнерському центрі NIHR у лікарні Адденбрукс у Кембриджі.
Вакцина викликала імунну відповідь у добровольців не лише на SARS-CoV-2 та SARS, але й на споріднені віруси кажанів, які потенційно можуть передаватися від тварин до людей та спричиняти майбутні пандемії.
Це перший випадок, коли вакцину, активний компонент якої був повністю розроблений за допомогою комп'ютерного моделювання, було випробувано на людях. Результати, опубліковані в журналі Journal of Infection, показують, що вакцина безпечна та не має суттєвих побічних ефектів.