Як ШІ змінює світ

Це стосується конфіденційності та безпеки. Тепер будь-хто може створювати зображення за допомогою штучного інтелекту на основі вашого публічного профілю в Instagram без вашого відома, і Meta не повідомлятиме вас про це. Публічні фотографії з Instagram вже збиралися зловмисниками для створення діпфейків для шахрайства з перевіркою особи. Надання людям офіційного способу створювати зображення за допомогою штучного інтелекту на основі публічних профілів знижує бар'єр для створення штучних зображень, які можна використовувати для видавання себе за іншу особу, шахрайства чи інших зловживань.
Кіберзлочинці вже поєднують генеративний штучний інтелект з автоматизованими інструментами для масштабування фішингу та шахрайства. Muse Image ще більше спрощує створення переконливих зображень на основі публічних ідентифікаційних даних.
Штучний інтелект Meta також створив інші проблеми безпеки. Раніше цього року дослідники виявили недолік «confused deputy» у чат-боті підтримки Meta на базі штучного інтелекту, який дозволяв йому вносити зміни до облікових записів , зокрема змінювати адреси електронної пошти та скидати паролі, без належної перевірки того, з ким він спілкується. Увімкнення багатофакторної автентифікації (MFA), схоже, вирішило цю проблему.
Meta також використовує підхід відмови під час навчання свого ШІ на даних європейських користувачів. Компанія покладається на правову основу «законних інтересів» GDPR для обробки даних європейських користувачів для цілей ШІ, позицію, яку оскаржила група з питань конфіденційності NOYB.
Захистіть себе Якщо ваш обліковий запис Instagram публічний, відкрийте «Профіль» > «Меню». У розділі «Як інші можуть взаємодіяти з вами» натисніть «Спільний доступ та повторне використання», потім вимкніть налаштування повторного використання «Публікації та ролики» в розділі «Дозволити людям повторно використовувати ваш контент в Instagram та за допомогою функцій штучного інтелекту на Meta». Вимкнення цих налаштувань повторного використання лише запобігає майбутньому створенню та повторному використанню зображень за допомогою штучного інтелекту. Це не призведе до видалення контенту чи реміксів, створених штучним інтелектом, які вже існують.
OpenAI and Google are selling their advanced AI models to Chinese tech giants blacklisted by the Pentagon, exposing a gap in Washington’s efforts to slow Beijing’s AI development
Посилення технологічного протистояння між США та Китаєм може прискорити фрагментацію глобального AI-ринку. Для українських компаній це означає необхідність уважніше оцінювати ризики вибору AI-платформ та майбутніх санкційних обмежень. Джерело: Financial Times
Declining token prices and intensifying competition from Chinese AI models could make current earnings forecasts harder to achieve, putting additional pressure on the profit margins of the largest technology companies.
Для українського венчурного капіталу та фінтех-стартапів це чіткий сигнал зміщувати фокус із залучення раундів «під хайп» на побудову бізнес-моделей із гарантованим операційним прибутком. Джерело: XTB Market Analysis & Research
4. OpenAI відкрила загальний доступ до нової флагманської моделі GPT-5.6 Компанія OpenAI офіційно презентувала свою оновленій інтелектуальну модель GPT-5.6, інтегрувавши її як пріоритетне рішення у систему Microsoft 365 Copilot. Нова архітектура фокусується на покращеному багатоетапному логічному мисленні та нативній мультимодальності, що дозволяє автоматизувати складні аналітичні процеси та роботу з великими масивами корпоративних даних.
We trained GPT‑5.6 to get more useful work from every token. On Agents’ Last Exam(opens in a new window), an evaluation of long-running professional workflows across 55 fields, GPT‑5.6 Sol sets a new high of 53.6, eclipsing Claude Fable 5 (adaptive reasoning) by 13.1 points. Even at medium reasoning, it beats Fable 5 by 11.4 points at roughly one-quarter the estimated cost.
Джерело: OpenAI News
5. Повністю згенерована ШІ акторка Тіллі Норвуд підписала контракт на головну роль у кіно Тіллі Норвуд, створена лондонською студією Particle6, стане першим цифровим аватаром без людського прототипу, що виконає головну роль у повнометражній комедійній драмі «Misaligned». Цей прецедент викликав гостру реакцію Голлівудської профспілки акторів (SAG-AFTRA), яка вже висунула вимогу запровадити спеціальний «податок на Тіллі» для захисту фінансових інтересів реальних виконавців.
The studio is calling it a hybrid production, with traditional directors, writers and editors working alongside AI specialists. Hollywood is calling it something else.
Джерело: PYMNTS Financial News
Висновки Поточна цінова війна інфраструктурних гігантів (кредитні пакети понад $3 млн) створює ідеальне вікно можливостей для запуску прикладних фінтех-рішень з мінімальними початковими витратами на хмару. Проте довгострокові фінансові моделі проектів мають враховувати неминуче здорожчання комплаєнсу через регуляторні обмеження в ЄС та США.
Вихід архітектур рівня GPT-5.6 підтверджує зміщення тренду від простої генерації текстів до автономного виконання багатокрокових аналітичних завдань. Це дозволяє компаніям суттєво скоротити витрати на первинний аудит даних та комерційний аналіз.
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Як ви вважаєте, чи зможуть українські стартапи ефективно скористатися кредитними війнами хмарних гігантів, чи ризик технологічної залежності («vendor lock-in») є надто високим для нашого ринку в довгостроковій перспективі?
Як ставитеся до прецеденту «податку на ШІ-персонажів» (як у випадку з Тіллі Норвуд)? Чи логічно впроваджувати подібні фіскальні та ліцензійні обмеження у фінансовому та юридичному секторах для захисту робочих місць?