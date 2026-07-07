Таке смс мені прийшло 20 травня.
Одночасно так відображалося у застосунку.
А тепер показує так.
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Добавлено: Пт 12 июн, 2026 21:50
Добавлено: Сб 13 июн, 2026 05:24
[quote="5963191:lloydbanksua"]
Таке смс мені прийшло 20 травня.
З іграми в банках з кред.лімітами краще перестраховуватися. І напевно краще було заплатити ті 600 грн мін платежу(невеликі гроші, плюс ви ж їх не втрачаєте, а вони йдуть на погашення основного боргу) а потім вже розбиратися що і як.
Добавлено: Сб 13 июн, 2026 06:05
Это сейчас уже понятно, лучше бы заплатил (но снова таки вопрос: за что?), но когда видно в приложении, что у тебя все заплачено (т.к. только первый месяц льготного периода и омп не может быть в принципе), то не рассчитываешь, что дойдет до такого маразма.
Это вся ситуация лишь пример сообществу, насколько конченый юнекс банк.
Добавлено: Сб 13 июн, 2026 10:54
Я б написав офіційного листа з КЕП до банку, виклавши всю хронологію подій, додавши скріншоти. На них чітко видно, що у застосунку був збій.
Також я звернув би увагу на хронологію повідомлень від банку. Якщо у клієнта в поточному місяці є ОМП, який має бути сплачений до 25-го числа, банк повідомляє про це 01-го числа. Натомість 20/05 банк пише про несплату ОМП, хоча у клієнта ще є час до 25/05, а насправді в поточному місяці ОМП не має бути, так як станом на кінець квітня у клієнта взагалі була відсутня заборгованість.
Добавлено: Сб 13 июн, 2026 18:56
Navegantes, это все очевидно, что был сбой (но не для банка), только они это взяли "в работу", и не мешает мне портить историю в УБКИ и постоянно надоедать звонками о погашении задолженности.
Добавлено: Вт 16 июн, 2026 07:31
Вчера полностью погасил кредитку, сегодня обновилось убки, как ничего и не было по просрочке.
Но сама ситуация показала, что банк самого низшего сорта и не может справиться с простейшей задачей, поддержка дно и такое впечатление, что какой-либо коммуникации между внутренними отделами нет, в частности, служба поддержка клиентов, IT поддержка приложения и отдел работы с просроченной задолженностью никак не взаимодействуют между собой.
Поэтому легче сделать крайним клиента.
В общем, будьте осторожны, коллеги.
Добавлено: Сб 04 июл, 2026 09:30
юнекс вирішив не виплачувати кешбек за червень по unexsmart (по тій, що 1% ще був)?
Добавлено: Сб 04 июл, 2026 09:50
Там он чего-то присылал, что по старой кредитке не будет больше кэшбека и предложил для кэшбека открыть новую. Но я не вникал. Так, как Юнекс последний год тот кэшбек платит, я уже на эту функцию забил.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:08
Re: Юнекс Банк
Я думаю, в аду должен быть отдельный котел для разработчиков карты Розетка. Совершенно непонятно как в приложении учитываются собственные и кредитные средства.
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