Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Житловий закон»: у Раді
пояснили, кому держава...

«Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:48

«Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінилися правила надання службового житла. Тепер право на безоплатне отримання житла у власність збережуть лише для чотирьох категорій громадян. Для інших службове житло надаватиметься виключно у користування на умовах оренди.

«Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава надаватиме житло безкоштовно
Робот новин
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:56

Re: «Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава...

интересно, как быстро после получения государственной квартиры дети сироты сталкиваются с настойчивыми просьбами подписать некие документики взамен на ящик водки

а вообще как обычно, вроде отменили, но как же мы оставим полицейских генералов без жилья))
