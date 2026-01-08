|
|
|
«Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінилися правила надання службового житла. Тепер право на безоплатне отримання житла у власність збережуть лише для чотирьох категорій громадян. Для інших службове житло надаватиметься виключно у користування на умовах оренди.
Дивися повний текст «Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава надаватиме житло безкоштовно
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100803
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:56
интересно, как быстро после получения государственной квартиры дети сироты сталкиваются с настойчивыми просьбами подписать некие документики взамен на ящик водки
а вообще как обычно, вроде отменили, но как же мы оставим полицейских генералов без жилья))
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 820
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|