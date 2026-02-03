|
Чи може Україна запровадити євро до вступу в ЄС
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лют, 2026 04:49
Пропонуємо до обговорення:
Чорногорія — це країна, яка перейшла на євро до вступу в Європейський Союз, цей крок викликав критику Європейської комісії та Європейського центрального банку, тож це не той шлях, який варто наслідувати Україні.
Дивися повний текст Чи може Україна запровадити євро до вступу в ЄС
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100813
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
