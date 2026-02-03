RSS
Чи може Україна запровадити євро до вступу в ЄС
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 04:49

Чи може Україна запровадити євро до вступу в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Чорногорія — це країна, яка перейшла на євро до вступу в Європейський Союз, цей крок викликав критику Європейської комісії та Європейського центрального банку, тож це не той шлях, який варто наслідувати Україні.

Дивися повний текст
Чи може Україна запровадити євро до вступу в ЄС
