Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема. Є окремо далекобійні дрони і окремо балістика на 200 км. Але така балістика на озброєнні вже років 10 якщо не більше,, "вільха" чи як її там
ЛАД написав:зарплати/пенсії точно зростуть. Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее. "люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад? Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".
"в цьому плані"! Тобто в плані поста _hunter А куди розходи зростуть? Тут знатоки вже писали що у нас ціни такі як у Франції. Куди ж їм вже рости?
На то они и знатоки. Но практически не сомневаюсь, что после войны (а, может, и раньше, если война сильно затянется) заметно подорожают ээ и газ (и вообще ЖКХ), проезд на жд и городском транспорте. Продукты питания дорожают постоянно. Связь тоже.
Якщо красти, звісно буде дорожчать. Вже піднімали питання, на мій тариф за електрику 14 грн/кВт держава дає 10 гривень цим крахоборам, чи ця сума десь "зависає"? Наскільки я знаю, то "зависає". Газ вам для чого, для опалення? Енергоефективні будинки, плюс паралельно шось сучасне. Ці всі програми були заплановані як грантами, так і кредитами. Ми вже також цю тему піднімали. Шо там ще, зв`язок, проплатив за рік 2100 гривень, але у лютому було підвищення, це мене не цікавить до 2027 року. Проїзд вин не повинен бути дешевим. Місто це електровєліки, в нас це практично не розвинуто, є, але дуже мало. Продукти харчування це інша тема. М`ясо, можна куплять десь біля 1-1.5 ойро за кіло, але доставка до нас...
Ким заявленої? Що наснилось?
Про що мова тоді була і весь цей хайп? До того в Україні не було отрк на 200 км на базі радянських розробок км чи далекобійних ракетодронів? навмисно мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200
Тобто ти заплутався? Ну так і напиши, невже не навчився визнавати помилки за 50 років
анавіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ? Твій вік я вгадав точно , ще до того як ти рпочав писати про роки випуску , бо маю аналітичний розум. А ти мій - ні, бо не маєш аналітичних здібностей тому схильний до конформізму. Той осінній хайп навколи фламінго був би неможливий якби вони не мішали характеристики різних комплексів, та ще накручуючи серійність для ефекту, як ти зараз мій вік.